Kế hoạch đại tu của Tottenham: Luka Vuskovic là hạt nhân trong kỷ nguyên mới Tottenham đang nỗ lực trói chân thần đồng Luka Vuskovic bằng bản hợp đồng kỷ lục, đồng thời nhắm đến Andy Robertson và James Trafford để tái thiết đội hình mùa tới.

Tottenham Hotspur đang trải qua một trong những giai đoạn biến động nhất trong lịch sử hiện đại khi phải chật vật trong cuộc đua trụ hạng tại Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, chiến thắng đầy kịch tính 2-1 trước Aston Villa không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn là tín hiệu khởi đầu cho một cuộc đại tu lực lượng quy mô lớn tại London dưới thời HLV Roberto de Zerbi.

Luka Vuskovic: Tương lai hàng phòng ngự Gà trống

Trọng tâm trong kế hoạch dài hạn của Giám đốc bóng đá Johan Lange chính là Luka Vuskovic. Trung vệ 19 tuổi người Croatia đang khiến giới chuyên môn tại châu Âu kinh ngạc khi thể hiện phong độ bùng nổ trong màu áo Hamburg dưới dạng cho mượn. Với 5 bàn thắng sau 26 lần ra sân tại Bundesliga, Vuskovic không chỉ cho thấy khả năng phòng ngự chắc chắn mà còn là một mối đe dọa thực sự trong các tình huống cố định.

Huyền thoại bóng đá Đức Lothar Matthaus thậm chí đã ví von sự chững chạc của Vuskovic tương đương với một cầu thủ đã từng chinh chiến qua ba kỳ World Cup. Chính vì sức hút quá lớn từ các đại gia như Manchester City, ban lãnh đạo Tottenham đã quyết định hành động quyết liệt. Một bản hợp đồng với mức đãi ngộ "khủng" đang được soạn thảo để đảm bảo sự phục vụ lâu dài của cầu thủ này tại London.

Tottenham rất muốn giữ chân Luka Vuskovic lâu dài.

Cuộc thay máu hàng thủ quy mô lớn

Việc nâng lương kịch trần cho Vuskovic không chỉ nhằm giữ chân tài năng mà còn là bước chuẩn bị chiến lược cho sự biến động nhân sự ở hàng thủ. Những báo cáo từ nội bộ đội bóng cho thấy Cristian Romero hoặc Micky van de Ven có thể sẽ tìm kiếm bến đỗ mới vào mùa hè này để chinh chiến tại Champions League. Trong khi đó, tương lai của Radu Dragusin cũng không được đảm bảo chắc chắn.

Để khỏa lấp khoảng trống kinh nghiệm, Tottenham đang nhắm đến Andy Robertson của Liverpool và Marcos Senesi của Bournemouth theo dạng chuyển nhượng tự do. Sự xuất hiện của Robertson, một nhà vô địch Premier League và Champions League, được kỳ vọng sẽ mang lại bản lĩnh và khả năng dẫn dắt cho dàn cầu thủ trẻ tại London.

Bài toán người gác đền và tham vọng mới

Vị trí thủ môn cũng là nơi chứng kiến sự thay đổi đáng kể. Trong bối cảnh Guglielmo Vicario đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Inter Milan, Gà trống đã nhanh chóng lên danh sách những người thay thế tiềm năng. James Trafford, thủ thành thuộc biên chế Manchester City, và Bart Verbruggen của Brighton là hai gương mặt đứng đầu danh sách ưu tiên.

James Trafford cũng là một cái tên mà Tottenham quan tâm.

Đội hình dự kiến của Tottenham mùa giải tới sẽ là sự pha trộn giữa sức trẻ nhiệt huyết và những cái tên dày dặn kinh nghiệm. Những tài năng trẻ như Mikey Moore hay Ashley Phillips cũng dự kiến sẽ được tích hợp sâu hơn vào đội một sau quãng thời gian tu nghiệp thành công.

Tuy nhiên, tất cả những tham vọng này đều phải dựa trên một điều kiện tiên quyết: trụ hạng thành công. Một suất ở lại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù không chỉ giúp Tottenham giữ chân được Vuskovic mà còn tạo sức hút để lôi kéo các ngôi sao khác, đặt nền móng cho một kỷ nguyên mới đầy hứa hẹn tại London.