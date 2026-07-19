Kế hoạch nâng cấp đôi cánh của AS Roma: Từ Summerville đến Alejandro Garnacho Đội bóng bã trầu đang tiến gần đến thỏa thuận chiêu mộ Crysencio Summerville với giá 46 triệu euro, đồng thời tích cực đàm phán với Chelsea về trường hợp của Alejandro Garnacho.

Trong nỗ lực tái thiết lực lượng để cạnh tranh tại Serie A, AS Roma đang thể hiện tham vọng cực lớn trên thị trường chuyển nhượng. Theo thông tin từ chuyên gia Alfredo Pedulla, HLV Gian Piero Gasperini đã xác định việc nâng cấp hỏa lực ở hai hành lang cánh là ưu tiên tối thượng. Chiến lược gia này yêu cầu ít nhất hai cầu thủ chạy cánh đẳng cấp để đảm bảo khả năng xoay tua và duy trì cường độ chơi bóng cao suốt mùa giải.

Thỏa thuận Summerville đang ở giai đoạn quyết định

Thương vụ chiêu mộ Crysencio Summerville đang tiến triển với tốc độ chóng mặt. AS Roma được cho là đã gửi lời đề nghị chính thức trị giá 46 triệu euro tới đội bóng chủ quản của cầu thủ này. Về phía cá nhân Summerville, ngôi sao này cũng đã sớm đạt được các thỏa thuận cá nhân và sẵn sàng chuyển tới thi đấu tại sân Olimpico.

Garnacho vẫn đang ở trong tầm ngắm của Roma. Ảnh: Getty.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Summerville không đồng nghĩa với việc Roma sẽ dừng lại. Đội bóng thủ đô Italy đang hướng tới một cú "áp phê" kép trên thị trường chuyển nhượng nhằm thay đổi hoàn toàn diện mạo hàng công.

Cơ hội chiêu mộ Alejandro Garnacho từ Chelsea

Song song với thương vụ Summerville, AS Roma vẫn đang duy trì các cuộc đối thoại tích cực với Chelsea về trường hợp của Alejandro Garnacho. Ngôi sao người Argentina hiện đang trải qua giai đoạn khó khăn tại Stamford Bridge khi không còn nằm trong kế hoạch ưu tiên của ban huấn luyện.

Garnacho được cho là rất cởi mở với viễn cảnh chuyển đến Serie A để làm lại sự nghiệp dưới bàn tay nhào nặn của Gasperini – một huấn luyện viên vốn nổi tiếng với khả năng nâng tầm các cầu thủ trẻ. Việc Chelsea sẵn sàng lắng nghe các lời đề nghị khiến Roma tin rằng họ có thể hoàn tất thương vụ này trong thời gian tới.

Các phương án dự phòng và những tin đồn bị bác bỏ

Dù ưu tiên hàng đầu là bộ đôi Summerville và Garnacho, Giám đốc thể thao của Roma cũng đã chuẩn bị các phương án dự phòng kinh tế hơn. Mika Godts của Ajax đang là cái tên được cân nhắc để đảm bảo chiều sâu đội hình nếu một trong hai thương vụ trọng điểm gặp trục trặc.

Ở một diễn biến khác, những tin đồn liên quan đến việc Roma quan tâm đến hậu vệ phải Nahuel Molina của Atletico Madrid hay cầu thủ Dodo đã bị dập tắt. Molina hiện đang tập trung tối đa cho trận chung kết World Cup 2026 và chưa có bất kỳ liên hệ chính thức nào với đại diện bóng đá Ý. Điều này cho thấy Roma đang tập trung toàn lực vào việc bổ sung các vị trí tấn công biên thay vì gia cố hàng thủ vào lúc này.