Kế hoạch phát triển iPhone Duo 3: Màn hình gập 8 inch và thách thức camera tele siêu mỏng Apple nghiên cứu thế hệ iPhone Duo 3 với màn hình khoảng 8 inch và camera tele, đồng thời thử nghiệm Face ID ẩn dưới màn hình cùng nút Action Button trên Duo 2.

Dù mẫu điện thoại gập đầu tiên mới lên kệ được vài ngày, Apple đã bắt đầu triển khai các kế hoạch nghiên cứu chuyên sâu cho thế hệ tiếp theo. Nguồn tin từ Mark Gurman của Bloomberg trong chương trình podcast Power On cho biết tập đoàn công nghệ Mỹ đang đặt nền móng cho dòng iPhone Duo 3 dự kiến ra mắt vào năm 2028, tập trung giải quyết bài toán nâng cấp không gian hiển thị và cấu trúc quang học.

Mở rộng không gian hiển thị lên ngưỡng 8 inch

Theo phân tích từ Bloomberg, Apple đang cân nhắc điều chỉnh kích thước màn hình gập bên trong của iPhone Duo thế hệ thứ 3 lên mức 7,9 đến 8,1 inch. Con số này đánh dấu mức tăng đáng kể so với kích thước 7,6 inch trên phiên bản đầu tiên vừa xuất hiện trên thị trường.

Chiến lược tăng diện tích hiển thị theo từng giai đoạn này tương tự lộ trình nâng cấp màn hình mà Apple từng áp dụng cho dòng iPhone Pro Max cao cấp. Việc mở rộng tấm nền thêm khoảng 0,3 đến 0,5 inch giúp tối ưu hóa không gian đa nhiệm và thao tác làm việc mà không làm phá vỡ tính công thái học của thiết bị khi gập lại.

Thách thức cơ học khi tích hợp ống kính tele vào thân máy mỏng

Hệ thống máy ảnh là trọng tâm kỹ thuật phức tạp nhất trên iPhone Duo 3. Thế hệ gập đầu tiên của hãng chỉ được trang bị cụm hai camera cơ bản nhằm duy trì độ mỏng tổng thể. Đối với thế hệ thứ 3, Apple đặt mục tiêu trang bị thêm ống kính tele chuyên dụng nhằm đáp ứng khả năng zoom quang học.

Tuy nhiên, đội ngũ kỹ sư phần cứng đang đối mặt với rào cản vật lý lớn. Thân máy siêu mỏng cùng không gian bên trong bị thu hẹp đáng kể bởi cơ chế bản lề gập và hệ thống pin dung lượng lớn khiến việc sắp xếp các thấu kính quang học phức tạp trở thành thách thức lớn. Việc đưa cảm biến tele có tiêu cự dài vào một cấu trúc gập đòi hỏi giải pháp tối ưu hóa linh kiện nghiêm ngặt.

Bước đệm iPhone Duo 2: Thử nghiệm Face ID ẩn và Action Button

Song song với kế hoạch dài hạn cho năm 2028, Apple cũng xúc tiến thử nghiệm công nghệ cho phiên bản iPhone Duo 2. Trọng tâm của phiên bản này là nâng cấp hệ thống xác thực sinh trắc học và giao diện điều khiển ngoại vi.

Hãng đang tìm cách đưa hệ thống nhận diện khuôn mặt Face ID ẩn hoàn toàn dưới màn hình ngoài, nhằm thay thế cho cảm biến vân tay Touch ID hiện diện trên thế hệ đầu. Bên cạnh đó, phím bấm đa năng Action Button cũng nằm trong danh sách tính năng được đưa lên thử nghiệm để tăng tính tiện dụng.

Dòng máy Kích thước màn hình chính Hệ thống camera Bảo mật và tính năng iPhone Duo (thế hệ đầu) 7,6 inch Cụm 2 camera cơ bản Cảm biến vân tay Touch ID iPhone Duo 2 (thử nghiệm) Chưa công bố Đang phát triển Face ID ẩn dưới màn hình ngoài, Action Button iPhone Duo 3 (dự kiến 2028) 7,9 – 8,1 inch Bổ sung ống kính tele chuyên dụng Đang trong lộ trình nghiên cứu

Nhìn chung, các lộ trình trên phản ánh định hướng dài hạn của Apple trong nỗ lực hoàn thiện thiết bị màn hình gập. Mặc dù vậy, toàn bộ các cải tiến kỹ thuật này hiện vẫn nằm trong giai đoạn nghiên cứu thử nghiệm nội bộ và hãng chưa công bố thông số chính thức hay thời điểm phát hành cụ thể.