Kế hoạch tài chính của Barca để chiêu mộ Julian Alvarez và Alessandro Bastoni Với mục tiêu trở lại đỉnh cao Champions League, HLV Hansi Flick cùng Giám đốc Deco đang nỗ lực tối ưu ngân sách để đưa về hai mục tiêu hàng đầu là tiền đạo Julian Alvarez và trung vệ Alessandro Bastoni.

Barcelona hiện đang dẫn đầu La Liga với khoảng cách 9 điểm so với Real Madrid. Dù vậy, HLV Hansi Flick hiểu rằng đội hình hiện tại vẫn cần những sự bổ sung chất lượng để thực hiện hóa tham vọng vô địch Champions League, sau 11 năm cơn khát danh hiệu châu lục này trở thành nỗi ám ảnh tại xứ Catalan.

Barca đang hướng đến việc bổ sung những ngôi sao lớn cho phiên chợ hè.

Gia cố hàng thủ với Alessandro Bastoni

Hàng phòng ngự đang là ưu tiên hàng đầu của Hansi Flick. Dù Pau Cubarsi đang thể hiện phong độ xuất sắc, Barca vẫn thiếu một đối tác kinh nghiệm cho tài năng trẻ này. Sau khi Inigo Martinez chuyển sang Saudi Arabia và tương lai của Andreas Christensen không còn chắc chắn, Alessandro Bastoni của Inter Milan đã lọt vào tầm ngắm.

Trung vệ 27 tuổi hiện có giá chuyển nhượng khoảng 70 triệu euro. Để giảm bớt chi phí mặt, Barcelona đang cân nhắc phương án trao đổi cầu thủ. Những cái tên như hậu vệ trẻ Hector Fort, Roony Bardghji hay Aron Yaakobishvili có thể được đưa lên bàn đàm phán để thuyết phục đại diện Serie A.

Tham vọng sở hữu Julian Alvarez trên hàng công

Ở mặt trận tấn công, Julian Alvarez là mục tiêu số một nhằm thay thế lâu dài cho Robert Lewandowski. Tiền đạo 26 tuổi đang khoác áo Atletico Madrid sở hữu tốc độ, sự đa năng và khả năng dứt điểm sắc bén mà Flick khao khát cho sơ đồ chiến thuật của mình.

Alvarez chắc chắn là mục tiêu mà Barca nhắm đến.

Tuy nhiên, đây là thương vụ vô cùng phức tạp. Atletico Madrid từng chi 95 triệu euro để chiêu mộ Alvarez từ Manchester City và cầu thủ này vẫn còn hợp đồng dài hạn. Mức giá để thuyết phục đội bóng thủ đô Tây Ban Nha dự kiến phải đạt con số chín chữ số, chưa kể sự cạnh tranh gay gắt từ PSG, Arsenal và Chelsea.

Nước cờ tài chính và quy tắc 1:1

Chủ tịch La Liga Javier Tebas xác nhận Barcelona đang tiến gần đến việc đạt quy tắc tài chính 1:1. Thủ quỹ Ferran Olive cho biết câu lạc bộ chỉ còn cách mục tiêu khoảng 10-12 triệu euro. Nếu thành công, Barca sẽ được phép chi tiêu 100% số tiền thu được từ việc bán cầu thủ hoặc tiết kiệm lương.

Với ngân sách dự kiến khoảng 130 triệu euro, đội chủ sân Camp Nou buộc phải tính toán kỹ lưỡng. Kế hoạch mua đứt Marcus Rashford đã bị gác lại để dồn toàn lực cho Bastoni và Alvarez. Để cân đối ngân sách, Barcelona có thể sẽ phải chia tay những cái tên như Ferran Torres, Marc Casado hoặc Alejandro Balde, đồng thời giải phóng quỹ lương từ các cựu binh như Lewandowski và Christensen.