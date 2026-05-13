Kế hoạch tái thiết Chelsea: 4 ngôi sao Real Madrid theo chân Xabi Alonso về Stamford Bridge Nếu tiếp quản Chelsea, Xabi Alonso dự kiến sẽ thực hiện cuộc cải tổ lực lượng quy mô lớn bằng cách đưa 4 học trò cũ từ Real Madrid về bổ sung cho đội hình The Blues.

Chelsea đang đứng trước một bước ngoặt quan trọng trên băng ghế huấn luyện sau quyết định sa thải Liam Rosenior. Trong nỗ lực tìm kiếm sự ổn định và đẳng cấp, giới chủ BlueCo đã đưa Xabi Alonso vào tầm ngắm số một. Chiến lược gia người Tây Ban Nha không chỉ mang đến tư duy chiến thuật hiện đại mà còn sở hữu mối quan hệ sâu rộng tại Real Madrid, hứa hẹn kích nổ những bản hợp đồng chất lượng để nâng tầm đội bóng thành London.

Alonso cần những bản hợp đồng mới nếu chọn Chelsea.

Tuyến giữa: Aurelien Tchouameni - Giải pháp thép

Tương lai của Aurelien Tchouameni tại Real Madrid đang bị đặt dấu hỏi lớn sau những lùm xùm nội bộ với đội trưởng Federico Valverde. Nếu đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha quyết định thanh lý tiền vệ người Pháp để ổn định phòng thay đồ, đây sẽ là cơ hội vàng cho Chelsea.

Dù đang sở hữu Enzo Fernandez và Moises Caicedo, hàng tiền vệ Chelsea vẫn bộc lộ nhiều rủi ro do tiền sử chấn thương của Romeo Lavia. Tchouameni, với khả năng càn quét và tư duy của một hạt nhân điều tiết, sẽ mang lại sự chắc chắn tuyệt đối cho khu trung tuyến. Dưới bàn tay nhào nặn của Alonso, tiền vệ 26 tuổi này hoàn toàn có thể trở thành "mỏ neo" đẳng cấp nhất Premier League.

Sự sáng tạo: Arda Guler - Phiên bản nâng cấp của Cole Palmer

Xabi Alonso vốn là người hâm mộ cuồng nhiệt tài năng của Arda Guler, cầu thủ được ông đánh giá là sự pha trộn hoàn hảo giữa Mesut Ozil và Guti. Với nhãn quan chiến thuật tinh tế, Guler có thể đảm nhiệm tốt vai trò số 10, chạy cánh hoặc lùi sâu kiến thiết lối chơi.

Arda Guler có thể theo Alonso về Chelsea.

Tại Stamford Bridge, sự xuất hiện của Guler sẽ giảm bớt gánh nặng sáng tạo cho Cole Palmer. Khả năng liên kết lối chơi và những đường chuyền mang tính đột biến của tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ chính là mảnh ghép còn thiếu để Chelsea phá vỡ những hàng phòng ngự lùi sâu.

Hàng phòng ngự: David Alaba - Thủ lĩnh tinh thần

Kể từ khi Thiago Silva rời đi, hàng thủ Chelsea thiếu vắng một thủ lĩnh thực thụ có khả năng tổ chức và duy trì kỷ luật. David Alaba, dù đã bước sang tuổi 34, vẫn là phương án thay thế hoàn hảo nhờ kinh nghiệm dày dặn tại Champions League và tư duy chơi bóng đỉnh cao.

Việc Alaba sắp đáo hạn hợp đồng biến anh thành một món hời trên thị trường chuyển nhượng tự do. Sự dìu dắt của ngôi sao người Áo sẽ giúp những trung vệ trẻ đầy tiềm năng như Levi Colwill hay Wesley Fofana trưởng thành nhanh chóng, đồng thời giúp Chelsea giữ được sự điềm tĩnh trong những thời khắc áp lực cao.

Hàng công: Gonzalo Garcia - Trung phong thực thụ

Vấn đề dứt điểm luôn là nỗi lo thường trực của Chelsea trong nhiều mùa giải qua. Gonzalo Garcia, tiền đạo 22 tuổi vừa có mùa giải đột phá với 6 bàn thắng tại Tây Ban Nha, nổi lên như một giải pháp khả dĩ. Dưới bóng của Kylian Mbappe tại Real Madrid, Garcia cần một bến đỗ mới để khẳng định giá trị bản thân.

Garcia cần rời Real Madrid để cứu vãn sự nghiệp.

Tương tự như cách Julian Alvarez rời Manchester City để tìm kiếm không gian tỏa sáng, Garcia có thể trở thành mũi nhọn chủ lực của Chelsea. Với khả năng dứt điểm ưu tú và duyên ghi bàn đã được kiểm chứng dưới thời Alonso tại FIFA Club World Cup, chân sút trẻ này hứa hẹn sẽ hoàn thiện bộ khung tấn công cho dải ngân hà mới tại London.