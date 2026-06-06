Kế hoạch tái thiết của Newcastle: Chi 69 triệu bảng lấp chỗ trống Anthony Gordon Sau thương vụ bán Anthony Gordon cho Barcelona, Newcastle United đang đẩy mạnh việc chiêu mộ Victor Munoz và Lamine Camara nhằm củng cố đội hình cho mùa giải mới.

Newcastle United đang bước vào một kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026 đầy biến động nhưng cũng đầy hứa hẹn. Đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh đã có những bước đi đầu tiên trong việc thanh lọc và nâng cấp đội hình, bắt đầu từ vị trí trong khung gỗ trước khi giải quyết bài toán hóc búa ở hàng công sau sự ra đi của ngôi sao Anthony Gordon.

Những mục tiêu chuyển nhượng tiềm năng của Newcastle.

Mở đầu cho chiến dịch mua sắm, Newcastle đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ thủ thành Ewen Jaouen từ Stade de Reims, câu lạc bộ đang thi đấu tại Ligue 2. Jaouen, tuyển thủ U21 Pháp, được đánh giá là một trong những tài năng triển vọng nhất ở vị trí thủ môn tại giải hạng hai Pháp hai mùa qua. Sự xuất hiện của anh không chỉ là phương án tương lai mà còn tạo ra sự cạnh tranh trực tiếp với Nick Pope cho vị trí số một trong khung gỗ của HLV Eddie Howe.

Bài toán 69 triệu bảng từ Anthony Gordon

Quyết định gây chú ý nhất của Newcastle chính là việc phê duyệt bán Anthony Gordon sang Barcelona. Thương vụ này giúp câu lạc bộ thu về khoản kinh phí khổng lồ lên tới 69 triệu bảng. Số tiền này trở thành đòn bẩy tài chính quan trọng, cho phép HLV Eddie Howe và các cộng sự tái đầu tư mạnh mẽ vào các vị trí xung yếu trước khi kỳ tập trung bắt đầu vào ngày 13/7.

Newcastle thu về 69 triệu bảng từ thương vụ Gordon.

Hiện tại, Victor Munoz của Osasuna đang là mục tiêu hàng đầu để lấp đầy khoảng trống mà Gordon để lại. Cầu thủ 22 tuổi này có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 34,5 triệu bảng – một con số nằm trong khả năng chi trả của Newcastle. Tuy nhiên, thương vụ có thể trở nên phức tạp do Real Madrid vẫn nắm giữ điều khoản mua lại. Bên cạnh đó, Newcastle cũng đang cạnh tranh gắt gao với Brighton và Chelsea để giành chữ ký của tài năng trẻ Zadok Yohanna từ AIK.

Gia cố trục dọc: Từ hàng thủ đến tuyến giữa

Hàng phòng ngự là khu vực tiếp theo cần được ưu tiên. Với việc chỉ có Tino Livramento và Lewis Hall là những hậu vệ biên thực thụ, Newcastle đang cân nhắc bổ sung thêm nhân sự. Guela Doue của Strasbourg và Jorge Salinas của Racing Santander đã lọt vào tầm ngắm. Ban huấn luyện đang đứng trước lựa chọn: ký hợp đồng với hai cầu thủ mới cho mỗi cánh hay tìm kiếm một mẫu hậu vệ đa năng có thể đảm nhiệm cả hai biên.

Tại tuyến giữa, sự chú ý đang đổ dồn vào Lamine Camara của Monaco. Trong bối cảnh Joe Willock có khả năng rời đi, Camara được xem là mảnh ghép hoàn hảo để HLV Eddie Howe linh hoạt chuyển đổi giữa sơ đồ 4-3-3 và 4-2-3-1. Sự cơ động của Camara sẽ giúp Newcastle duy trì cường độ pressing cao, vốn là bản sắc dưới thời chiến lược gia người Anh.

Thử thách hiệu suất cho hàng công

Dù HLV Eddie Howe từng khẳng định không quá ưu tiên việc mua thêm tiền đạo, nhưng thực tế cho thấy Newcastle vẫn thiếu đi sự sắc sảo cần thiết. Bản hợp đồng trị giá 55 triệu bảng Yoane Wissa cần chứng minh giá trị sau một mùa giải đầu tiên chưa bùng nổ như kỳ vọng. Đồng thời, sự trưởng thành của tiền đạo 22 tuổi Will Osula sẽ là yếu tố quyết định liệu Newcastle có cần kích hoạt thêm một thương vụ "bom tấn" nào khác cho vị trí trung phong hay không.

Nhìn chung, với nguồn ngân sách dồi dào và kế hoạch tuyển dụng rõ ràng, Newcastle đang nỗ lực hoàn thiện bộ khung đội hình sớm nhất có thể để sẵn sàng cho cuộc đua tại Ngoại hạng Anh mùa tới.