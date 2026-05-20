Kế hoạch tái thiết hàng thủ của Michael Carrick tại Man United: Săn Bremer và thanh lý Mazraoui Sau khi giành vé dự Champions League, Michael Carrick chuẩn bị thực hiện cuộc thanh lọc lực lượng tại Old Trafford với Gleison Bremer và Julian Ryerson là những mục tiêu hàng đầu.

Việc Manchester United cán đích ở vị trí thứ ba tại Ngoại hạng Anh và chính thức trở lại đấu trường Champions League mùa tới là một thành công vượt mong đợi. Dưới sự dẫn dắt của Michael Carrick trong vai trò huấn luyện viên tạm quyền, đội chủ sân Old Trafford không chỉ tìm lại sự ổn định mà còn định hình được lối chơi rõ nét, điều này giúp chiến lược gia 44 tuổi gần như chắc chắn sẽ được ký hợp đồng chính thức.

Michael Carrick khép lại nửa mùa giải tạm quyền thành công cùng Man United.

Với nguồn tài chính được củng cố và sức hút từ sân chơi châu lục, ưu tiên hàng đầu của đội bóng hiện nay là gia cố hàng phòng ngự. Gleison Bremer của Juventus đang nổi lên là mục tiêu số một để nâng cấp chất thép cho trung tâm hàng thủ Quỷ đỏ trong kỳ chuyển nhượng hè này.

Thương vụ bom tấn Gleison Bremer

Gleison Bremer hiện đang ở độ chín của sự nghiệp ở tuổi 29. Sau những năm tháng cống hiến cho Juventus với đỉnh cao là chức vô địch Coppa Italia 2022, trung vệ người Brazil được cho là đang khao khát tìm kiếm thử thách mới, đặc biệt khi khả năng đội bóng thành Turin vắng mặt tại Champions League mùa tới là rất cao.

Mặc dù Bremer có điều khoản giải phóng hợp đồng, nhưng mức phí để đưa anh về Old Trafford dự kiến không dưới 50 triệu bảng Anh. Thử thách lớn nhất của Manchester United không chỉ nằm ở vấn đề tài chính mà còn là sự cạnh tranh gay gắt từ kình địch Liverpool. Để giành chiến thắng, ban lãnh đạo Quỷ đỏ cần thể hiện sự quyết đoán và đưa ra một dự án thể thao giàu tham vọng dưới triều đại Michael Carrick.

Julian Ryerson và phương án làm mới hành lang cánh

Bên cạnh vị trí trung vệ, hành lang cánh phải cũng là khu vực mà Manchester United muốn tạo ra sự thay đổi triệt để. Đội ngũ tuyển trạch của câu lạc bộ đã đưa Julian Ryerson của Borussia Dortmund vào danh sách ưu tiên nhằm tạo ra sự cạnh tranh sòng phẳng với Diogo Dalot.

Ngôi sao người Na Uy được đánh giá là một "món hời" trên thị trường với mức giá dự kiến khoảng 26 triệu bảng. Thống kê ấn tượng với 15 pha kiến tạo sau 31 lần ra sân tại Bundesliga mùa này cho thấy khả năng hỗ trợ tấn công xuất sắc của Ryerson – thứ vũ khí mà hệ thống chiến thuật của Quỷ đỏ đang còn thiếu.

Quyết định thanh lý Noussair Mazraoui

Để dọn đường cho những tân binh chất lượng, Manchester United buộc phải thực hiện các biện pháp thanh lọc quỹ lương và nhân sự. Người được chọn để "tế thần" chính là Noussair Mazraoui. Cựu hậu vệ Bayern Munich đã không thể thích nghi với cường độ khắc nghiệt của Ngoại hạng Anh khi chỉ có vỏn vẹn 10 lần đá chính ở mùa giải này.

Mazraoui có thể phải rời Old Trafford.

Việc đẩy đi Mazraoui không chỉ giúp câu lạc bộ thu hồi một phần vốn mà còn cho thấy sự cứng rắn của Michael Carrick trong việc xây dựng một tập thể hướng tới chiến thắng. Kỳ chuyển nhượng tới đây sẽ là liều thuốc thử cho tham vọng thực sự của Manchester United trong việc trở lại vị thế ứng cử viên vô địch.