Kế hoạch tái thiết Man City của Enzo Maresca: Đưa Cole Palmer trở lại và chiêu mộ Enzo Fernandez Sau sự ra đi của Pep Guardiola, tân huấn luyện viên Enzo Maresca dự kiến thực hiện cuộc cách mạng nhân sự tại Man City với hai bản hợp đồng bom tấn từ Chelsea.

Đế chế rực rỡ kéo dài tròn một thập kỷ của Pep Guardiola tại sân Etihad đã chính thức khép lại. Trận thua với tỷ số 1-2 trước đối thủ Aston Villa ngay trên thánh địa Etihad không chỉ là một thất bại về mặt tỷ số, mà còn đánh dấu khoảnh khắc chia tay đầy cảm xúc của vị chiến lược gia vĩ đại nhất lịch sử câu lạc bộ.

Ban lãnh đạo Man City đã lập tức hành động để chuẩn bị cho một kỷ nguyên mới. Enzo Maresca, người học trò xuất sắc và từng là trợ lý của Pep, chuẩn bị đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn ba năm để ngồi vào chiếc ghế nóng. Vị huấn luyện viên người Ý được trao đặc quyền can thiệp sâu vào công tác nhân sự nhằm sớm định hình lại lối chơi cho The Citizens.

Tham vọng chuyển nhượng từ Chelsea

Tâm điểm của cuộc tái thiết toàn diện dưới thời Maresca nằm ở khu vực trung tuyến. Theo đánh giá từ giới chuyên môn, chiến lược gia này đang ấp ủ một cú đúp chuyển nhượng đầy tham vọng nhắm thẳng vào đội bóng cũ Chelsea. Mục tiêu số một được xác định là tiền vệ Enzo Fernandez, người đã có những động thái úp mở về việc muốn rời khỏi sân Stamford Bridge.

Nguồn tin từ Sky tại Đức khẳng định Fernandez là ưu tiên hàng đầu của Man City trong mùa hè này. Cầu thủ người Argentina được kỳ vọng sẽ thay thế trực tiếp vai trò của Rodri, trong bối cảnh tiền vệ người Tây Ban Nha đang có những liên hệ để gia nhập Real Madrid.

Bên cạnh Fernandez, Maresca còn khao khát đưa Cole Palmer trở lại mái nhà xưa. Ngôi sao trưởng thành từ học viện Man City từng ra đi với mức giá 42,5 triệu bảng vào năm 2023. Palmer đã chứng minh đẳng cấp vượt trội khi ghi tới 54 bàn thắng qua ba mùa giải, trở thành một trong những thương vụ thành công bậc nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Việc Chelsea kết thúc mùa bóng 2025/26 ở vị trí thứ mười mở ra cơ hội lớn để Man City đón cựu binh của mình về đảm nhận vai trò số 10.

Biến động nhân sự và bộ khung tương lai

Tuyến giữa của đội chủ sân Etihad dự kiến sẽ đối mặt với một cuộc biến động lớn khi Bernardo Silva cũng đang chuẩn bị rời đi. Để lấp đầy khoảng trống chiến thuật, giới thượng tầng đội bóng sẵn sàng cạnh tranh khốc liệt với Manchester United nhằm giành lấy chữ ký của tuyển thủ Anh Elliot Anderson từ Nottingham Forest. Cầu thủ này được đánh giá là mảnh ghép hoàn hảo để hỗ trợ cho Fernandez.

Mặc dù có nhiều thay đổi ở khu vực trung lộ, cấu trúc cơ bản ở các tuyến khác của Man City vẫn giữ được sự ổn định cần thiết. Hàng công tiếp tục được dẫn dắt bởi cỗ máy ghi bàn Erling Haaland, với sự hỗ trợ từ hai hành lang cánh của Antoine Semenyo và Jeremy Doku.

Hệ thống phòng ngự sẽ do thủ thành Gianluigi Donnarumma chỉ huy, che chắn bởi bộ tứ vệ bao gồm Mateus Nunes, Abdukodir Khusanov, Marc Guehi và Nico O’Reilly. Tuy nhiên, sự ra đi của John Stones chắc chắn sẽ buộc Maresca phải sớm tìm kiếm thêm những phương án bổ sung chiều sâu cho hàng thủ để duy trì vị thế cạnh tranh tại Ngoại hạng Anh.