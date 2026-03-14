Kế hoạch tái thiết Man Utd của INEOS: Tương lai Michael Carrick và cuộc đại thanh trừng hè 2026 Tập đoàn INEOS đang đẩy mạnh lộ trình cải tổ toàn diện Man Utd cho mùa giải 2026/2027, tập trung vào vị trí HLV trưởng, mục tiêu Elliot Anderson và xử lý khoản nợ 422 triệu bảng.

Manchester United đang đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc đại tu lịch sử dưới sự điều hành của tập đoàn INEOS. Dù Quỷ đỏ đang có những bước tiến thần tốc trên bảng xếp hạng, giới thượng tầng tại Old Trafford đã bắt đầu phác thảo chi tiết kế hoạch nhân sự và chiến thuật cho mùa giải 2026/2027.

Man Utd lên kế hoạch nhân sự cho mùa giải mới.

Hiệu ứng Michael Carrick và bài toán ghế nóng

Kể từ khi Michael Carrick tiếp quản vị trí huấn luyện viên trưởng thay thế Ruben Amorim, Manchester United đã lột xác ngoạn mục. Với 19 trên tổng số 24 điểm tối đa, đội bóng đã vươn lên vị trí thứ 3 tại Ngoại hạng Anh. Carrick không chỉ ghi điểm bằng những chiến thắng trước Man City hay Arsenal mà còn bằng phong thái điềm tĩnh, bản lĩnh trước áp lực truyền thông.

Tuy nhiên, sự thăng hoa này vẫn chưa đảm bảo cho cựu danh thủ một bản hợp đồng dài hạn. Ban lãnh đạo Man Utd, đứng đầu là CEO Omar Berrada, vẫn kiên định với quy trình tuyển dụng khắt khe. Hợp đồng của Carrick sẽ đáo hạn vào tháng 5 và ông hiện là mục tiêu săn đón của nhiều đội bóng tại Championship lẫn Ngoại hạng Anh.

Tiêu chí chọn lựa người cầm sa bàn

INEOS đặt ra tiêu chuẩn cực cao cho vị trí thuyền trưởng: phải là người từng vô địch Ngoại hạng Anh hoặc Champions League. Trong bối cảnh các ứng viên hàng đầu như Thomas Tuchel hay Carlo Ancelotti đã có cam kết với các đội tuyển quốc gia, Man Utd bắt đầu hướng tầm ngắm sang nhóm chiến lược gia tài năng khác.

Emery được liên hệ đến Man Utd.

Unai Emery của Aston Villa đang là cái tên nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất chính là triết lý quản lý toàn diện của ông, điều vốn xung đột với cấu trúc quyền lực chia sẻ giữa Jason Wilcox, Christopher Vivell và Omar Berrada tại Old Trafford hiện nay. Các ứng viên khác như Andoni Iraola, Julian Nagelsmann hay Roberto De Zerbi cũng đang nằm trong vòng phân tích.

Chiến lược chuyển nhượng: Ưu tiên tuyến giữa và hành lang cánh

Trọng tâm của kỳ chuyển nhượng hè tới là lấp đầy khoảng trống mà Casemiro để lại. Mục tiêu số một được xác định là Elliot Anderson của Nottingham Forest. Dù đối mặt với sự cạnh tranh từ Man City, Man Utd vẫn tự tin vào sức hút thương hiệu để lôi kéo tài năng trẻ này.

Bộ đôi mục tiêu của MU: Elliot Anderson và Adam Wharton.

Bên cạnh đó, Adam Wharton (Crystal Palace) và Carlos Baleba (Brighton) là những phương án dự phòng chất lượng. Ở hành lang cánh, CLB vẫn khao khát bổ sung hỏa lực sau khi vồ hụt Antoine Semenyo vào tháng 1. Sự kết hợp giữa các tân binh và những nhân tố triển vọng như Kobbie Mainoo được kỳ vọng sẽ tạo ra một hàng tiền vệ cơ động và giàu sức sáng tạo.

Cuộc đại thanh trừng và áp lực tài chính

Đáng chú ý, Man Utd đang phải gánh khoản nợ chuyển nhượng lên tới 422 triệu bảng, với áp lực phải thanh toán 238 triệu bảng trước cuối mùa giải tới. Điều này buộc INEOS phải tiến hành một cuộc thanh lọc đội hình mạnh tay để giảm tải quỹ lương và thu hồi vốn.

Hàng loạt cái tên từng ngốn hàng chục triệu bảng như Rasmus Hojlund, Joshua Zirkzee, Manuel Ugarte và Mason Mount đều có thể bị đem ra trao đổi. Jadon Sancho và Tyrell Malacia dự kiến sẽ rời đi dưới dạng tự do. Ngay cả tương lai của đội trưởng Bruno Fernandes cũng không được đảm bảo chắc chắn trước sự quan tâm từ các đội bóng Saudi Pro League với mức phí phá vỡ hợp đồng 57 triệu bảng.

Nhìn chung, mùa hè 2026 sẽ là thời điểm quyết định để INEOS chứng minh tầm nhìn chiến lược, nhằm đưa Manchester United trở lại vị thế của một thế lực thống trị bóng đá Anh và châu Âu.