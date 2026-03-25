Kế hoạch thanh lọc đội hình MU mùa giải 2026/2027 dưới thời Michael Carrick Manchester United chuẩn bị cho cuộc đại tu lực lượng toàn diện, thanh lý các ngôi sao không còn phù hợp để xây dựng bộ khung mới hướng đến mục tiêu cạnh tranh danh hiệu.

Manchester United đang trải qua giai đoạn hồi sinh mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của Michael Carrick. Với mục tiêu giành vé dự Champions League đang ở rất gần, đội chủ sân Old Trafford phải đối mặt với những quyết định mang tính bước ngoặt trên thị trường chuyển nhượng. Một cuộc thanh lọc đội hình quy mô lớn được xem là yếu tố tiên quyết để duy trì đà thăng tiến và tối ưu hóa cấu trúc nhân sự cho mùa giải 2026/2027.

MU dự báo chứng kiến nhiều cuộc chia ly vào mùa Hè năm nay.

Danh sách thanh lý và bài toán quỹ lương

Để tái đầu tư hiệu quả, ban lãnh đạo Manchester United dự kiến sẽ đẩy đi những cái tên không còn nằm trong kế hoạch dài hạn. Cụ thể, thủ thành Altay Bayindir và hậu vệ Noussair Mazraoui là những cái tên hàng đầu trong danh sách thanh lý do phong độ không ổn định và mức lương cao. Đáng chú ý, trung vệ Matthijs de Ligt dù vẫn ở độ tuổi đỉnh cao nhưng có thể bị bán để thu hồi vốn đầu tư vào các vị trí cấp thiết hơn.

Tại tuyến giữa, Mason Mount và Manuel Ugarte cũng không còn nhiều cơ hội. Trong khi Mount thường xuyên gặp chấn thương, Ugarte lại không thể thích nghi với hệ thống chiến thuật của Michael Carrick. Ngoài ra, Joshua Zirkzee dự kiến sẽ được bán sang Serie A để thu về kinh phí chuyển nhượng, trong khi các cựu binh như Casemiro và Tyrell Malacia sẽ rời đi dưới dạng tự do khi hết hạn hợp đồng.

Ugarte không còn cơ hội để chứng minh tại Old Trafford.

Những hạt nhân trong kỷ nguyên mới

Bên cạnh việc thanh lý, đội hình MU mùa giải 2026/2027 vẫn giữ được những trụ cột quan trọng. Đặc biệt, sự hồi sinh của Harry Maguire dưới thời Carrick đã giúp anh giữ vững vị trí trong đội hình. Sát cánh cùng anh là Lisandro Martinez, Leny Yoro và Patrick Dorgu – những gương mặt đại diện cho tương lai hàng thủ Quỷ đỏ. Ở vị trí gác đền, Senne Lammens đã khẳng định được năng lực và vững vàng chiếm suất bắt chính sau một mùa giải ra mắt ấn tượng.

Hơn nữa, Kobbie Mainoo và Bruno Fernandes vẫn sẽ là trung tâm trong lối chơi của đội bóng. Trên hàng công, bộ ba Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Benjamin Sesko đang dần tìm thấy sự kết nối hoàn hảo. Sự ổn định của nhóm cầu thủ này kết hợp với các tài năng trẻ như Amad hay Ayden Heaven sẽ tạo nên chiều sâu cần thiết cho chiến dịch Champions League sắp tới.

Phác thảo đội hình tối ưu 2026/2027

Dựa trên các mục tiêu chuyển nhượng như Elliot Anderson, Carlos Baleba hay Julian Ryerson, Manchester United đang hướng tới một đội hình cân bằng hơn. Cụ thể, sơ đồ chiến thuật tiềm năng sẽ bao gồm Senne Lammens trong khung gỗ. Hàng phòng ngự là sự kết hợp giữa kinh nghiệm của Maguire và sức trẻ của Yoro cùng Dorgu. Tuyến giữa sẽ được gia cố bởi một tân binh phòng ngự đẳng cấp hỗ trợ cho Kobbie Mainoo.

Cunha, Sesko hứa hẹn sẽ là nhân tố chính của MU ở mùa giải năm sau.

Nhìn chung, cuộc cải tổ dưới thời Michael Carrick không chỉ dừng lại ở việc thay đổi nhân sự mà còn là sự thay đổi về tư duy bóng đá. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả tài chính lẫn chuyên môn, Manchester United hoàn toàn có thể tự tin hướng tới việc cạnh tranh các danh hiệu lớn, đánh dấu sự trở lại vị thế vốn có của một gã khổng lồ tại Ngoại hạng Anh.