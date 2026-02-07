Kendall Jenner và Jacob Elordi xuất hiện kín đáo tại Australia Siêu mẫu Kendall Jenner và tài tử Jacob Elordi vừa bị bắt gặp tại Brisbane trong một chuyến đi riêng tư, đánh dấu bước tiến mới trong mối quan hệ đang được giữ kín trước truyền thông.

Siêu mẫu Kendall Jenner và nam diễn viên Jacob Elordi tiếp tục thu hút sự chú ý khi xuất hiện cùng nhau tại sân bay Brisbane (Australia). Theo ghi nhận, cặp đôi vừa kết thúc kỳ nghỉ riêng tư nhân dịp sinh nhật của ngôi sao phim Euphoria tại quê nhà của nam tài tử.

Sự xuất hiện kín đáo tại Brisbane

Dù cố gắng duy trì sự riêng tư bằng cách sử dụng khẩu trang, kính râm và trang phục giản dị, cặp đôi vẫn bị giới săn tin bắt gặp tại khu vực sân bay vào cuối tuần qua. Kendall Jenner xuất hiện trong trang phục đời thường với mũ lưỡi trai, trong khi Jacob Elordi diện áo hoodie kín đáo.

Người mẫu Kendall Jenner và nam tài tử Jacob Elordi trùm kín xuất hiện tại sân bay.

Đáng chú ý, dù không có những cử chỉ tình tứ công khai nhằm tránh sự chú ý, siêu mẫu 30 tuổi vẫn bị bắt gặp nhẹ nhàng đặt tay lên khuỷu tay bạn trai khi di chuyển qua các khu vực công cộng. Trước đó vài ngày, cả hai cũng được nhìn thấy dắt chó đi dạo tại khu vực vịnh Brisbane, khu vực gần nơi sinh sống của gia đình Jacob Elordi.

Mối quan hệ tiến triển nghiêm túc

Các nguồn tin thân cận tiết lộ rằng mối quan hệ giữa Kendall Jenner và Jacob Elordi đang tiến triển rất nhanh. Sau các kỳ nghỉ chung tại Tokyo (Nhật Bản) và Hawaii, cặp đôi hiện được cho là gần như "không rời nhau" và đang ở giai đoạn muốn chia sẻ mọi hoạt động cùng nhau.

Một nguồn tin tiết lộ mối quan hệ giữa Kendall Jenner và Jacob Elordi đang tiến triển rất nhanh.

Đặc biệt, Kendall Jenner được cho là đang rất nỗ lực bảo vệ mối quan hệ này trước áp lực truyền thông. Cô chưa có ý định đưa bạn trai vào "vòng xoáy nổi tiếng" của gia đình Kardashian vì lo ngại những áp lực từ dư luận có thể ảnh hưởng đến tình cảm cá nhân. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, siêu mẫu này được cho là có sự rung động mạnh mẽ và nhìn thấy tương lai lâu dài với đối phương.

Quan điểm chung về sự riêng tư

Tin đồn hẹn hò của cặp đôi bắt đầu rộ lên từ tháng 4 năm nay. Cả hai đều có điểm chung là mong muốn giữ chuyện đời tư tránh xa sự chú ý của công chúng. Trong khi Jacob Elordi khẳng định không có ý định sử dụng mạng xã hội để tập trung cho sự nghiệp diễn xuất, Kendall Jenner cũng từng bày tỏ rằng việc công khai các mối quan hệ chỉ khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn.

Tin đồn hẹn hò giữa Kendall Jenner và Jacob Elordi bắt đầu xuất hiện từ tháng 4 năm nay.

Trước khi đến với nhau, Kendall Jenner từng có thời gian gắn bó với rapper Bad Bunny và ngôi sao bóng rổ Devin Booker. Trong khi đó, Jacob Elordi cũng từng trải qua các mối quan hệ với Olivia Jade Giannulli và người mẫu Kaia Gerber.