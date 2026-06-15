Thể thao Kênh trực tiếp Bờ Biển Ngà và Ecuador hôm nay: Đại chiến bảng E World Cup 2026 Kênh trực tiếp Bờ Biển Ngà và Ecuador hôm nay được cập nhật lúc 06h00 ngày 15/6/2026. Trận đấu tại bảng E World Cup 2026 đáng chờ đợi khi hai đội theo đuổi những cách chơi rất khác nhau.

Bờ Biển Ngà đấu với Ecuador khi nào?

Trận Bờ Biển Ngà vs Ecuador diễn ra lúc 06h00 ngày 15/06/2026 theo giờ Việt Nam.

Màn so tài được tổ chức trên sân Lincoln Financial Field, Philadelphia, Mỹ, thuộc khuôn khổ bảng E World Cup 2026.

Người hâm mộ có thể theo dõi trận đấu qua các nền tảng: VTV3, VTV6, VTV9, VTV10, FPTPlay và TV360.

Danh sách link trực tiếp Bờ Biển Ngà vs Ecuador

Link xem trực tiếp trên VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Link xem trực tiếp trên VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

Link xem trực tiếp trên VTV9: https://vtvgo.vn/channel/vtv9-1,39.html

Link xem trực tiếp trên FPT Play: https://fptplay.vn/su-kien/bo-bien-nga-ecuador-6a2bc4d96aaaf2aa843a737e?event=eventtv&type=highlight

Link xem trực tiếp trên TV360: https://tv360.vn/tv/vtv3-hd?ch=4&col=1§=LIVE&page=home_live

Cập nhật tỷ số Bờ Biển Ngà vs Ecuador: 0-0

Phút 52: Không có bàn cho Wahi

Wahi băng cắt dứt điểm rất tốt, nhưng cú kết thúc của anh lại bị xà ngang khung thành Ecuador từ chối.

Phút 49: Bờ Biển Ngà tạo sức ép

Diomande có khoảng trống ngoài vòng cấm và tung cú sút bằng chân trái. Bóng đi mạnh nhưng cao hơn cầu môn Ecuador.

Phút 41: Bờ Biển Ngà thoát nguy

Valencia bật cao đánh đầu trong vòng cấm sau pha bóng của Ecuador, nhưng bóng đi quá cao so với khung thành.

Phút 36: Ecuador chặn đứng Pepe

Pepe có cơ hội nguy hiểm trong vòng cấm, nhưng cú đá của anh bị 2 cầu thủ Ecuador cùng lúc lao vào cản phá.

Phút 29: Minda khiến khung thành Bờ Biển Ngà rung chuyển

Minda tung cú sửa lòng bằng chân phải trong vòng cấm, nhưng bóng lại đi trúng xà ngang thay vì vào lưới.

Phút 23: Valencia suýt tạo siêu phẩm

Cú sút xa của Valencia có lực rất mạnh và quỹ đạo nguy hiểm. Đáng tiếc cho Ecuador khi bóng lại đi trúng xà ngang.

Phút 17: Không vào

Toure thực hiện pha ra chân nửa chuyền nửa sút từ cánh trái, đưa bóng đi sạt cột dọc khung thành Ecuador trong gang tấc.

Phút 13: Cơ hội cho Ecuador

Ecuador tung ra 2 pha dứt điểm liên tiếp, nhưng đại diện Nam Mỹ vẫn thiếu độ chuẩn xác ở những tình huống cuối cùng.

Phút 11: Không vào

Enner Valencia dứt điểm bằng chân trái trong vòng cấm, nhưng bóng đi vọt xà khung thành Bờ Biển Ngà. Trước đó, một hậu vệ Bờ Biển Ngà trượt chân tai hại, tạo điều kiện để tiền đạo Ecuador có cơ hội kết thúc.

Phút 7: Ecuador chưa tạo được đột biến

Ecuador đang tổ chức tấn công nhiều hơn, nhưng các pha bóng cuối cùng vẫn chưa đủ chính xác để tạo ra cơ hội rõ ràng.

Phút 2: Moises Caicedo dứt điểm không chính xác

Cơ hội đầu tiên thuộc về Ecuador, nhưng cú đá của Moises Caicedo lại đi ra ngoài khung thành.

Phút 00: Hiệp 1 bắt đầu

Ecuador đưa bóng vào cuộc, trận đấu giữa Bờ Biển Ngà và Ecuador chính thức lăn bóng.

Nhận định Bờ Biển Ngà vs Ecuador

Bờ Biển Ngà gặp Ecuador là cặp đấu mới mẻ bởi hai đội chưa từng chạm trán trong quá khứ. Chính vì vậy, trận ra quân tại bảng E World Cup 2026 có thể diễn ra thận trọng trong giai đoạn đầu, khi cả hai cần thời gian để thăm dò cách vận hành của đối thủ.

Bờ Biển Ngà có lợi thế ở khả năng tấn công đa dạng. Đội bóng của HLV Emerse Faé thắng 3 trong 5 trận gần nhất, đồng thời duy trì hiệu suất ghi bàn tốt với 23 pha lập công sau 11 trận gần đây. Những cầu thủ như Diallo, Guessand hay Diomande mang đến tốc độ và khả năng đột phá ở tuyến trên.

Ở khu trung tuyến, Kessie và Sangare là điểm tựa quan trọng giúp Bờ Biển Ngà tranh chấp mạnh mẽ hơn. Nếu kiểm soát được khu vực giữa sân, đại diện châu Phi có thể đẩy cao nhịp độ và tạo áp lực lên hàng thủ Ecuador.

Ecuador không có hàng công quá bùng nổ, nhưng lại rất khó bị đánh bại. Đội bóng Nam Mỹ đang giữ thành tích bất bại với 1 thắng và 4 hòa trong 5 trận vừa qua. Đặc biệt, họ chỉ để lọt lưới 1 bàn trong 6 trận gần nhất.

Sự xuất hiện của Caicedo trước hàng phòng ngự giúp Ecuador có khả năng bịt kín các khoảng trống trung lộ. Đây sẽ là thử thách lớn cho Bờ Biển Ngà, nhất là khi đại diện Nam Mỹ luôn chơi kỷ luật trong các trận đấu có tính cạnh tranh cao.

Hạn chế của Ecuador nằm ở đầu ra bàn thắng. Việc chỉ ghi 3 bàn trong 6 trận gần nhất cho thấy họ cần Enner Valencia đạt trạng thái tốt nhất để tạo khác biệt. Nếu không, Ecuador có thể tiếp tục bị cuốn vào một trận đấu ít bàn thắng.

Dự đoán tỷ số: Bờ Biển Ngà 1-1 Ecuador.