Kenneth Schmidt chính thức bác bỏ tin đồn có gốc Việt và khả năng khoác áo ĐTQG Trung vệ Kenneth Schmidt khẳng định chỉ mang quốc tịch Đức và Nigeria, bác bỏ tin đồn có gốc gác Việt Nam, chấm dứt mọi đồn đoán về việc gia nhập tuyển quốc gia.

Kenneth Schmidt, trung vệ sinh năm 2002 đang thi đấu tại Đức, đã chính thức lên tiếng dập tắt những đồn đoán về việc anh có dòng máu Việt Nam. Trong tuyên bố mới nhất, cầu thủ này khẳng định bản thân chỉ mang hai quốc tịch là Đức và Nigeria, đồng thời phủ nhận mọi liên hệ huyết thống với Việt Nam hay Madagascar.

Chấm dứt hy vọng về một tài năng Việt kiều mới

Sự việc bắt nguồn từ những thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang tích cực tìm kiếm các tài năng Việt kiều để tăng cường sức mạnh đội hình. Tuy nhiên, lời khẳng định trực tiếp từ Schmidt đã mang lại câu trả lời dứt khoát. Với việc không có quốc tịch Việt Nam, viễn cảnh trung vệ này trở về khoác áo "Chiến binh Sao vàng" như sự kỳ vọng của người hâm mộ là hoàn toàn không có cơ sở thực tế.

Sản phẩm triển vọng của lò đào tạo SC Freiburg

Dù không mang quốc tịch Việt Nam, Kenneth Schmidt vẫn là một cái tên đáng chú ý nhờ nền tảng đào tạo bài bản tại Đức. Anh là sản phẩm tiêu biểu của học viện SC Freiburg, được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ phong cách phòng ngự hiện đại. Với ưu thế kèo trái khéo léo, Schmidt có thể đảm nhiệm tốt cả vai trò trung vệ lẫn hậu vệ biên.

Giai đoạn năm 2023 được xem là mốc son trong sự nghiệp của cầu thủ này khi anh liên tục được trải nghiệm tại các sân chơi lớn nhất châu Âu. Cụ thể:

Ngày 17/3/2023: Ra mắt đấu trường Europa League trong trận đấu với Juventus.

Tháng 3/2023: Chào sân Bundesliga trong cuộc đối đầu với Mainz.

Tháng 4/2023: Có trận đá chính đầu tiên tại Bundesliga trước Hertha Berlin.

Tính chung trong mùa giải đột phá đó, Schmidt đã có tổng cộng 13 lần ra sân trên khắp các mặt trận, bao gồm Bundesliga, Cúp Quốc gia Đức và Europa League.

Biến động giá trị chuyển nhượng

Về mặt giá trị thị trường, phong độ ổn định từng giúp Schmidt chạm mốc định giá 3 triệu euro vào tháng 6/2023. Tuy nhiên, hành trình sự nghiệp của anh đã gặp không ít thử thách sau giai đoạn cho mượn không mấy ấn tượng tại Hannover 96, dẫn đến sự sụt giảm về giá trị chuyển nhượng.

Vào mùa hè năm 2025, Kenneth Schmidt chuyển tới khoác áo Dusseldorf với mức phí 400.000 euro. Hiện tại, giá trị của trung vệ này duy trì ở mức khoảng 800.000 euro. Dù không phải là một ngôi sao Việt kiều như những lời đồn thổi, hành trình chuyên môn của Schmidt tại các cấp độ bóng đá Đức vẫn là một câu chuyện đáng chú ý đối với giới mộ điệu.