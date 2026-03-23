Kepa Arrizabalaga và nỗi ám ảnh Wembley: Ba thảm kịch tại chung kết Cúp Liên đoàn Sai lầm tai hại của Kepa khiến Arsenal mất chức vô địch Carabao Cup 2026 vào tay Man City, nối dài chuỗi kỷ niệm buồn của thủ thành người Tây Ban Nha tại Wembley.

Cơn ác mộng của Kepa Arrizabalaga tại thánh đường Wembley vẫn chưa có dấu hiệu khép lại. Trong trận chung kết Carabao Cup 2026 vừa diễn ra, sai lầm trực tiếp của thủ thành người Tây Ban Nha đã khiến Arsenal nhận thất bại 0-2 trước Manchester City, qua đó dập tắt hy vọng về một mùa giải "ăn bốn" lịch sử của Pháo thủ.

Sự sụp đổ trong 4 phút tại Wembley năm 2026

Bước vào trận đấu với tư thế đội cửa trên, Arsenal của Mikel Arteta đã kiểm soát thế trận khá tốt trong hơn một giờ thi đấu đầu tiên. Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra sau khi Kepa nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng với Jeremy Doku. Phút thứ 60, từ một quả treo bóng không quá nguy hiểm của Rayan Cherki, Kepa lóng ngóng bắt hụt bóng, tạo điều kiện cho Nico O'Reilly dễ dàng đệm bóng vào lưới trống.

Kepa thành tâm điểm chỉ trích sau trận thua của Arsenal.

Chỉ 4 phút sau, O'Reilly hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng cho đoàn quân của Pep Guardiola. Trong khi người đồng nghiệp James Trafford bên phía Man City có một ngày thi đấu xuất sắc với hàng loạt pha cứu thua cứu thua mười mươi, Kepa lại một lần nữa trở thành cái tên bị chỉ trích dữ dội nhất. Thất bại này không chỉ là một trận thua thông thường, nó còn khơi lại những "bóng ma" trong quá khứ của thủ thành này tại chính sân đấu này.

2019: Vở kịch phản lưới và sự chống đối HLV

Ký ức kinh hoàng đầu tiên của Kepa tại chung kết Cúp Liên đoàn bắt đầu từ năm 2019 trong màu áo Chelsea. Sau 120 phút không bàn thắng trước Man City, trận đấu chuẩn bị bước vào loạt sút luân lưu. HLV Maurizio Sarri quyết định rút Kepa ra nghỉ để đưa chuyên gia bắt phạt đền Willy Caballero vào sân.

Tuy nhiên, một sự cố vô tiền khoáng hậu đã xảy ra khi Kepa kiên quyết từ chối rời sân, bất chấp sự giận dữ của Sarri bên ngoài đường biên. Dù ở lại, Kepa đã không thể giúp Chelsea chiến thắng khi để lọt lưới cú sút của Sergio Aguero và nhìn đối thủ lên ngôi sau thất bại 3-4 trên chấm 11m.

2022: Lượt sút thứ 11 và cú bắn chim định mệnh

Ba năm sau, lịch sử lặp lại theo một cách nghiệt ngã hơn. Trong trận chung kết năm 2022 gặp Liverpool, HLV Thomas Tuchel đã đưa Kepa vào sân ở phút 119 chỉ để bắt luân lưu, thay cho Edouard Mendy đang chơi cực hay.

Kết quả là một thảm họa về mặt thống kê: Kepa không thể cản phá bất kỳ cú sút nào trong tổng số 11 lượt sút của Liverpool. Cay đắng hơn, chính anh là người thực hiện quả sút quyết định cuối cùng, đưa bóng đi thẳng lên khán đài, dâng chức vô địch cho đội bóng của Jurgen Klopp.

Kepa sút hỏng quả pen quyết định.

Tác động đến tham vọng của Arsenal

Thất bại năm 2026 đánh dấu lần thứ ba Kepa gục ngã tại chung kết Cúp Liên đoàn với ba kịch bản khác nhau: từ chống đối HLV, đá hỏng luân lưu đến sai lầm kỹ thuật cơ bản. Dù Arsenal đã có những nỗ lực muộn màng với hai tình huống bóng trúng xà ngang, nhưng sự mất tập trung của hàng thủ, mà cụ thể là vị trí người gác đền, đã khiến họ phải trả giá đắt.

Nhìn chung, quyết định sử dụng thủ môn số hai trong một trận chung kết quan trọng của Mikel Arteta đang bị đặt dấu hỏi lớn. Với Kepa, Wembley dường như là vùng đất "chết", nơi những sai lầm cá nhân của anh luôn xuất hiện vào những thời điểm nhạy cảm nhất, khiến sự nghiệp của thủ thành này tiếp tục bị bao phủ bởi những hoài nghi về bản lĩnh trong các trận cầu lớn.