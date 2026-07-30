Kết phim Dưới ô cửa sáng đèn: Sinh xả thân cứu Diệu, cái kết trọn vẹn cho cư dân khu tập thể Tập cuối phim Dưới ô cửa sáng đèn mang đến cái kết viên mãn khi Sinh cứu Diệu khỏi nguy hiểm, giúp cả hai dũng cảm đón nhận hạnh phúc sau nhiều biến cố.

Tập cuối bộ phim Dưới ô cửa sáng đèn khép lại bằng chuỗi diễn biến dồn dập, giải quyết triệt để các nút thắt tâm lý cũng như biến cố của từng nhân vật. Điểm nhấn lớn nhất là hành động dũng cảm của Sinh khi bảo vệ Diệu, trở thành bước ngoặt quyết định cho chuyện tình cảm kéo dài nhiều năm giữa hai người.

Sinh xả thân cứu Diệu khỏi nguy hiểm

Trước đó, dù nhận được lời đề nghị hỗ trợ công ty từ Sơn với điều kiện gắn bó tình cảm, Diệu vẫn quyết định từ chối và nộp đơn xin nghỉ việc. Cô thừa nhận những sai lầm trong quản lý do tính cách hiếu thắng và chủ động tìm chủ mới, đảm bảo đơn hàng ổn định cho công nhân trong vài năm tới trước khi rời đi để đuổi theo ước mơ riêng.

Trong lúc làm thủ tục nghỉ việc, Diệu rơi vào tình huống nguy hiểm khi tên Huỳnh liên tục quấy rối nhằm tống tiền. Lo sợ Huỳnh làm liều, Sinh đã theo sát dặn dò. Đúng như dự đoán, Huỳnh dùng dao uy hiếp Diệu. Xuất hiện kịp thời trong lúc nguy cấp, Sinh đã đỡ giúp Diệu một nhát dao.

Chính khoảnh khắc sinh tử này đã giúp Diệu nhận ra tình cảm chân thành giấu kín bấy lâu của Sinh. Cô quyết định chủ động gỡ bỏ nút thắt lòng sau nhiều năm e ngại. Hai người bạn thân là Tài và Bằng vô cùng vui mừng khi chứng kiến cặp đôi chính thức ở bên nhau.

Gia đình ủng hộ và những khởi đầu mới

Sự thành đôi của Sinh và Diệu nhận được sự ủng hộ từ hai người cha là ông Đăng và ông Lương. Dù ban đầu Hà Vy - con gái Sinh - lo lắng bố sẽ tiếp tục tổn thương sau đổ vỡ quá khứ, nhưng sau khi được Sinh giải tỏa tâm lý, cô bé đã cởi mở đón nhận Diệu.

Bên cạnh cặp đôi chính, các nhân vật khác cũng đón nhận kết cục trọn vẹn:

Bằng và Vân: Hạnh phúc chào đón con đầu lòng.

Hạnh phúc chào đón con đầu lòng. Tài và Nguyệt: Hẹn ước tổ chức tiệc cưới sau khi Tài mãn tang mẹ. Tài cũng quay lại làm việc tại công ty cũ để gánh vác trách nhiệm gia đình.

Hẹn ước tổ chức tiệc cưới sau khi Tài mãn tang mẹ. Tài cũng quay lại làm việc tại công ty cũ để gánh vác trách nhiệm gia đình. Diệu: Hiện thực hóa ước mơ mở cửa hàng thời trang thiết kế riêng, tạo việc làm cho Nguyệt và Vân.

Hiện thực hóa ước mơ mở cửa hàng thời trang thiết kế riêng, tạo việc làm cho Nguyệt và Vân. Dương và Trang: Tìm lại được nhau nhờ sự hỗ trợ từ Diệu.

Chia tay khu tập thể cũ trong hoài niệm

Tập phim khép lại bằng cảnh các gia đình trong khu tập thể cũ chuẩn bị di dời đồ đạc để phục vụ dự án xây dựng khu nhà mới. Cả nhóm tổ chức buổi tiệc nướng chia tay đầy ấm cúng tại sân chung.

Sự gắn bó giữa các thế hệ tiếp nối khi Khang (con của Nguyệt) và Hà Vy (con của Sinh) xuất hiện những rung động đầu đời trong sáng, tái hiện lại chính hình ảnh tuổi thơ của bố mẹ chúng năm xưa. Những ký ức dưới mái nhà tập thể cũ trở thành kỉ niệm đẹp đồng hành cùng các nhân vật bước sang chặng đường mới.

Sau khi Dưới ô cửa sáng đèn kết thúc, bộ phim mới Mùa hè năm ấy sẽ chính thức nối sóng vào lúc 20h00 các ngày thứ 2, 3, 4 trên kênh VTV3, bắt đầu từ ngày 3/8/2026.