Kết quả Indian Wells 2026: Matteo Berrettini và Gael Monfils thẳng tiến vào vòng 2

Văn Thể05/03/2026 12:12

Loạt trận mở màn đơn nam Indian Wells 2026 chứng kiến phong độ ấn tượng của Matteo Berrettini và Gael Monfils, trong khi cựu vương Marin Cilic bất ngờ dừng bước sớm.

Vòng 1 nội dung đơn nam Indian Wells 2026, giải ATP Masters 1000 đầu tiên trong năm, đã chính thức khởi tranh với những diễn biến kịch tính. Tâm điểm của ngày thi đấu đầu tiên đổ dồn vào sự trở lại của các tay vợt kỳ cựu và sự vươn lên của những tài năng trẻ trong bối cảnh các hạt giống hàng đầu như Carlos Alcaraz và Jannik Sinner đang chờ đợi ở vòng kế tiếp.

Matteo Berrettini ngược dòng kịch tính trước Mannarino

Trận đấu giữa Matteo Berrettini và Adrian Mannarino là tâm điểm của sự chú ý. Tay vợt người Italy đã có một màn khởi đầu không mấy suôn sẻ nhưng đã kịp thời điều chỉnh chiến thuật để giành chiến thắng chung cuộc 2-1. Khả năng giao bóng uy lực và những cú thuận tay mang thương hiệu của Berrettini đã giúp anh vượt qua lối đánh bền bỉ của đối thủ người Pháp.

Bên cạnh đó, lão tướng Gael Monfils cũng khẳng định đẳng cấp khi dễ dàng đánh bại Alexis Galarneau với tỷ số 2-0 (6-4, 6-4). Monfils cho thấy sự dẻo dai và khả năng điều phối bóng thông minh, không cho tay vợt người Canada bất kỳ cơ hội nào để tạo nên bất ngờ.

Kết quả tổng hợp vòng 1 Indian Wells 2026
Kết quả tổng hợp các cặp đấu diễn ra trong ngày khai màn Indian Wells 2026.

Bất ngờ mang tên Zachary Svajda và Jenson Brooksby

Một trong những bất ngờ lớn nhất của ngày thi đấu là thất bại của Marin Cilic. Nhà cựu vô địch US Open đã không thể đứng vững trước sức trẻ của Zachary Svajda và chấp nhận gác vợt với tỷ số 0-2. Đây là tín hiệu đáng báo động cho Cilic khi anh chưa tìm lại được phong độ ổn định nhất sau chấn thương.

Trong khi đó, Jenson Brooksby cũng có ngày ra quân thuận lợi bằng chiến thắng áp đảo 2-0 trước Alexei Popyrin. Lối chơi khó chịu và khả năng phòng ngự cuối sân tuyệt vời của tay vợt người Mỹ đã khiến Popyrin liên tục mắc lỗi tự đánh hỏng.

Chi tiết kết quả các trận đấu đáng chú ý ngày 05/03/2026:

Tay vợt 1Tỷ sốTay vợt 2
Joao Fonseca2 - 0Raphael Collignon
Zachary Svajda2 - 0Marin Cilic
Gael Monfils2 - 0Alexis Galarneau
Matteo Berrettini2 - 1Adrian Mannarino
Jenson Brooksby2 - 0Alexei Popyrin
Reilly Opelka2 - 0Ethan Quinn
Zizou Bergs2 - 0Jan-Lennard Struff

Vị thế của các hạt giống hàng đầu

Dù chưa ra sân ở vòng đấu này, sự hiện diện của Carlos Alcaraz và Jannik Sinner trên bảng xếp hạng ATP vẫn tạo nên sức ép lớn cho giải đấu. Alcaraz hiện đang dẫn đầu với 13,550 điểm, theo sát là Sinner với 10,400 điểm. Novak Djokovic, ở tuổi 38, vẫn duy trì vị trí thứ 3 và là đối thủ đáng gờm cho bất kỳ tay vợt trẻ nào tại Indian Wells năm nay.

Tại nhánh đấu vòng loại, những cái tên như Mackenzie McDonald, Rinky Hijikata và Chun-Hsin Tseng cũng đã xuất sắc vượt qua các trận đấu cuối cùng để ghi tên mình vào vòng đấu chính thức, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều ẩn số thú vị trong những ngày thi đấu tiếp theo.

