Kết quả Miami Open 2026: Bianca Andreescu thắng kịch tính, vòng loại đơn nữ dậy sóng Vòng loại đơn nữ Miami Open 2026 chứng kiến những cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. Cựu vô địch Bianca Andreescu và các hạt giống khẳng định bản lĩnh tại Hard Rock Stadium.

Giải quần vợt Miami Open 2026 đã chính thức khai màn tại Hard Rock Stadium (Mỹ) với những diễn biến hấp dẫn ngay từ vòng loại đơn nữ. Tâm điểm của ngày thi đấu đầu tiên đổ dồn vào màn tái xuất của Bianca Andreescu và sự vươn lên của các tay vợt trẻ triển vọng trong bối cảnh bảng xếp hạng WTA đang có sự thống trị tuyệt đối của Aryna Sabalenka.

Bianca Andreescu và bản lĩnh nhà vô địch

Cựu vô địch US Open, Bianca Andreescu, đã có một trận đấu đầy nhọc nhằn trước Suzan Lamens. Tay vợt người Canada khởi đầu không thực sự suôn sẻ nhưng đã kịp thời điều chỉnh chiến thuật để lội ngược dòng với tỷ số 2-1. Đây là chiến thắng quan trọng giúp Andreescu tìm lại cảm giác bóng tốt nhất trước khi bước vào những thử thách lớn hơn tại giải WTA 1000 này.

Bên cạnh đó, kinh nghiệm cũng giúp các tay vợt như Donna Vekic và Viktorija Golubic vượt qua những thời điểm khó khăn. Trong khi Vekic dễ dàng đánh bại Whitney Osuigwe với tỷ số 2-0, thì Golubic phải cần tới set thứ 3 mới có thể khuất phục được sức trẻ của Thea Frodin.

Bất ngờ và những cuộc bám đuổi tỷ số

Ngày thi đấu 16/03 và 17/03 chứng kiến nhiều trận đấu kéo dài trên 2 giờ đồng hồ. Yue Yuan đã thể hiện sức bền đáng nể khi đánh bại Reese Brantmeier sau 3 set đấu căng thẳng. Tương tự, Linda Fruhvirtova cũng phải vượt qua Madison Brengle trong một trận đấu mà sự chênh lệch về trình độ là rất nhỏ.

Dưới đây là bảng thống kê kết quả các trận đấu đáng chú ý trong hai ngày thi đấu vừa qua:

Tay vợt 1 Tỷ số Tay vợt 2 Bianca Andreescu 2 - 1 Suzan Lamens Donna Vekic 2 - 0 Whitney Osuigwe Yue Yuan 2 - 1 Reese Brantmeier Linda Fruhvirtova 2 - 1 Madison Brengle Diane Parry 2 - 1 Lucrezia Stefanini Yuliia Starodubtseva 2 - 0 Maddison Inglis

Bối cảnh trước vòng đấu chính

Hiện tại, Aryna Sabalenka vẫn đang vững vàng ở ngôi vị số 1 thế giới với 11,025 điểm. Sự ổn định của tay vợt người Belarus cùng với Elena Rybakina (7,783 điểm) tạo nên một tiêu chuẩn rất cao tại giải năm nay. Tuy nhiên, với những gì đã diễn ra ở vòng loại, Miami Open 2026 hứa hẹn sẽ còn nhiều bất ngờ khi các tay vợt như Iga Swiatek hay Naomi Osaka chính thức lâm trận.

Các trận đấu tiếp theo của vòng loại đơn nữ sẽ tiếp tục diễn ra để xác định những cái tên cuối cùng vào vòng đấu chính thức, nơi các hạt giống hàng đầu đang chờ sẵn để cạnh tranh ngôi vương tại Hard Rock Stadium.