Kết quả Monte Carlo Masters 2026: Alcaraz và Sinner thẳng tiến vào bán kết Hai hạt giống hàng đầu Carlos Alcaraz và Jannik Sinner khẳng định sức mạnh tại tứ kết Monte Carlo Masters 2026, trong khi tay vợt chủ nhà Valentin Vacherot gây bất ngờ lớn.

Vòng tứ kết giải quần vợt Monte Carlo Masters 2026 đã khép lại với những diễn biến hấp dẫn, xác định được những gương mặt xuất sắc nhất bước vào vòng đấu dành cho 4 tay vợt mạnh nhất. Không nằm ngoài dự đoán, các hạt giống hàng đầu như Carlos Alcaraz và Jannik Sinner đã có những chiến thắng thuyết phục để duy trì hành trình chinh phục danh hiệu Masters 1000 đầu tiên trên sân đất nện trong năm.

Alcaraz và Sinner khẳng định vị thế ứng viên vô địch

Tay vợt số 1 thế giới Carlos Alcaraz tiếp tục cho thấy phong độ hủy diệt khi đối đầu với Alexander Bublik. Alcaraz chỉ mất hai set đấu để giành chiến thắng với tỷ số 2-0, qua đó ghi tên mình vào bán kết. Lối chơi biến ảo và khả năng di chuyển linh hoạt trên mặt sân đất nện của tay vợt người Tây Ban Nha đã hoàn toàn khắc chế được những cú giao bóng đầy uy lực từ phía đối thủ.

Trong khi đó, hạt giống số 2 Jannik Sinner cũng không gặp quá nhiều khó khăn trước Felix Auger-Aliassime. Tay vợt người Ý giành chiến thắng gọn gàng 2-0, tiếp tục duy trì sự ổn định đáng kinh ngạc từ đầu mùa giải. Với việc cả Alcaraz và Sinner đều góp mặt ở vòng kế tiếp, người hâm mộ đang kỳ vọng vào một trận chung kết trong mơ giữa hai ngôi sao trẻ hàng đầu thế giới hiện nay.

Kết quả tổng hợp các trận đấu then chốt tại Monte Carlo Masters 2026

Hiện tượng Valentin Vacherot và nỗ lực của Alexander Zverev

Bất ngờ lớn nhất tại vòng tứ kết gọi tên Valentin Vacherot. Tay vợt chủ nhà đã có màn ngược dòng cảm xúc trước hạt giống Alex de Minaur với tỷ số 2-1. Sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả tại Monaco đã tiếp thêm sức mạnh để Vacherot đánh bại đối thủ được đánh giá cao hơn, trở thành "ngựa ô" thú vị nhất của giải đấu năm nay.

Ở một diễn biến khác, Alexander Zverev đã phải trải qua một trận đấu đầy nhọc nhằn trước Joao Fonseca. Tay vợt người Đức cần tới 3 set đấu mới có thể khuất phục được tài năng trẻ người Brazil với tỷ số 2-1. Kinh nghiệm dày dạn ở những thời khắc quyết định đã giúp Zverev bảo toàn được tấm vé vào bán kết.

Bảng kết quả chi tiết vòng tứ kết Monte Carlo Masters 2026

Trận đấu Tỷ số Chi tiết Valentin Vacherot - Alex de Minaur 2 - 1 Vacherot đi tiếp Carlos Alcaraz - Alexander Bublik 2 - 0 Alcaraz đi tiếp Felix Auger-Aliassime - Jannik Sinner 0 - 2 Sinner đi tiếp Joao Fonseca - Alexander Zverev 1 - 2 Zverev đi tiếp

Nhìn chung, cục diện Monte Carlo Masters 2026 đang dần đi đến hồi kết với sự thống trị của các tay vợt nằm trong top đầu bảng xếp hạng ATP. Cuộc đối đầu giữa các phong cách thi đấu khác nhau tại vòng bán kết hứa hẹn sẽ mang đến những màn so tài đỉnh cao trên mặt sân đất nện đỏ tại Monaco.