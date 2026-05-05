Kết quả Rome Open 2026: Vòng loại đơn nữ kịch tính, Sabalenka giữ ngôi đầu WTA Giải WTA 1000 tại Rome chính thức khởi tranh với những diễn biến bất ngờ tại vòng sơ loại. Trong khi các hạt giống hàng đầu chuẩn bị xuất trận, vòng loại chứng kiến sự vươn lên của các tay vợt trẻ.

Giải quần vợt Rome Open 2026 đã chính thức khai màn tại tổ hợp Foro Italico, Ý, mở đầu cho chuỗi sự kiện WTA 1000 đầy kịch tính trên mặt sân đất nện. Tâm điểm của giải đấu năm nay không chỉ nằm ở cuộc đua vô địch giữa Aryna Sabalenka, Iga Swiatek và Marta Kostyuk mà còn ở những màn so tài nảy lửa ngay từ vòng loại đầu tiên (Qualifying 1st Round).

Diễn biến vòng loại: Những chiến thắng thuyết phục

Trong ngày thi đấu đầu tiên của vòng loại, Taylor Townsend đã thể hiện bản lĩnh khi lội ngược dòng vượt qua Rebecca Sramkova với tỷ số 2-1. Đây là chiến thắng quan trọng giúp tay vợt người Mỹ duy trì hy vọng tiến sâu vào vòng đấu chính thức. Trong khi đó, Anastasia Potapova cũng khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng tuyệt đối 2-0 trước đối thủ kỳ cựu Irina-Camelia Begu.

Bảng tổng hợp kết quả tiêu biểu (Vòng loại 1)

Tay vợt 1 Tỷ số Tay vợt 2 Taylor Townsend 2 - 1 Rebecca Sramkova Anastasia Potapova 2 - 0 Irina-Camelia Begu Rebeka Masarova 2 - 0 Moyuka Uchijima Alina Korneeva 2 - 1 Ella Seidel Yue Yuan 2 - 0 Kimberly Birrell Anna Blinkova 0 - 2 Mayar Sherif

Đáng chú ý, tay vợt hạt giống Anastasia Pavlyuchenkova đã phải dừng bước đáng tiếc sau khi xin bỏ cuộc trong trận đấu với Veronika Erjavec khi tỷ số đang là 0-1 nghiêng về đối thủ. Sự vắng mặt này là một tổn thất không nhỏ cho nhánh đấu vòng loại năm nay.

Cục diện bảng xếp hạng WTA trước thềm vòng chính

Dựa trên số liệu thống kê mới nhất, Aryna Sabalenka tiếp tục thống trị ngôi đầu bảng xếp hạng đơn nữ với 10,110 điểm. Tuy nhiên, áp lực từ Elena Rybakina và Iga Swiatek là rất lớn khi khoảng cách về điểm số có thể bị thu hẹp đáng kể sau giải đấu tại Rome.

Thống kê top 3 tay vợt nữ hàng đầu

Aryna Sabalenka (Belarus): 10,110 điểm - 19 giải tham gia.

10,110 điểm - 19 giải tham gia. Elena Rybakina (Kazakhstan): 8,555 điểm - 23 giải tham gia.

8,555 điểm - 23 giải tham gia. Iga Swiatek (Poland): 6,948 điểm - 19 giải tham gia.

Phân tích từ giới chuyên môn cho thấy, mặt sân đất nện tại Rome luôn đòi hỏi thể lực bền bỉ và khả năng di chuyển linh hoạt. Đây sẽ là thử thách cực đại cho Sabalenka trong việc bảo vệ ngôi vị số 1 trước sự tấn công mạnh mẽ từ Swiatek - người luôn thi đấu thăng hoa tại Ý.

Lịch thi đấu đáng chú ý tiếp theo

Các trận đấu tiếp theo của vòng loại đơn nữ và đơn nam sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 05/05. Một số cặp đấu đáng chú ý bao gồm cuộc chạm trán giữa Cristian Garin và Jan Choinski ở nội dung nam, cùng màn đối đầu giữa Elena-Gabriela Ruse và Sinja Kraus ở nội dung nữ. Người hâm mộ kỳ vọng sẽ tiếp tục được chứng kiến những cú sốc và sự thăng hoa của các tay vợt triển vọng trước khi bước vào vòng 1 đầy khốc liệt.