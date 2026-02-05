Kết quả tennis 5/2: Emma Raducanu thắng ấn tượng, Stan Wawrinka khẳng định đẳng cấp Emma Raducanu đánh bại Kaja Juvan tại Transylvania Open trong khi Stan Wawrinka vượt qua Medjedovic. Carlos Alcaraz và Aryna Sabalenka tiếp tục thống trị bảng xếp hạng thế giới.

Ngày thi đấu 4/2 và rạng sáng 5/2 chứng kiến những màn so tài kịch tính tại các giải quần vợt quốc tế. Tâm điểm đổ dồn về Transylvania Open, nơi cựu vô địch US Open Emma Raducanu có màn trình diễn thuyết phục, cùng sự bền bỉ của lão tướng Stan Wawrinka tại giải Open Occitanie.

Transylvania Open: Raducanu tìm lại cảm giác chiến thắng

Tại vòng 1/16 giải Transylvania Open, Emma Raducanu đã không gặp quá nhiều khó khăn để vượt qua Kaja Juvan với tỷ số 2-0 (6-4, 7-6). Tay vợt người Anh cho thấy sự ổn định trong các tình huống giao bóng và khả năng điều phối bóng từ cuối sân hiệu quả. Chiến thắng này giúp Raducanu củng cố sự tự tin sau thời gian dài chấn thương.

Ở các diễn biến khác, hạt giống số một Sorana Cirstea cũng có chiến thắng áp đảo 2-0 trước Tamara Zidansek. Anastasia Potapova phải vất vả hơn khi cần tới 3 set mới có thể khuất phục được Anastasia Zakharova với tỷ số 2-1.

Open Occitanie: Đẳng cấp của những tên tuổi lớn

Tại Montpellier, lão tướng Stan Wawrinka đã chứng minh đẳng cấp trước tài năng trẻ Hamad Medjedovic. Tay vợt người Thụy Sĩ giành chiến thắng gọn gàng 2-0 (6-3, 6-4) để tiến vào vòng tiếp theo. Trong khi đó, trận derby nước Pháp giữa Adrian Mannarino và Ugo Humbert đã kết thúc với phần thắng 2-1 nghiêng về Mannarino sau màn ngược dòng đầy kịch tính.

Bất ngờ lớn nhất xảy ra khi Roberto Bautista Agut để thua trắng 0-2 trước Martin Damm, một kết quả nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn trước khi trận đấu bắt đầu.

Mubadala Abu Dhabi Open: Ostapenko gây thất vọng

Giải đấu tại Abu Dhabi chứng kiến cú sốc khi Jelena Ostapenko để thua Sara Bejlek chỉ sau 2 set đấu với tỷ số 0-2. Cựu vô địch Roland Garros mắc quá nhiều lỗi tự đánh hỏng, tạo điều kiện cho đối thủ trẻ người CH Séc khai thác triệt để. Trong khi đó, Ekaterina Alexandrova vẫn duy trì phong độ cao bằng chiến thắng 2-0 trước Dayana Yastremska.

Bảng xếp hạng tennis thế giới: Alcaraz và Sabalenka giữ ngôi vương

Theo cập nhật mới nhất, vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng ATP và WTA không có sự thay đổi lớn sau những giải đấu quan trọng đầu năm. Carlos Alcaraz vẫn vững vàng ở ngôi vị số 1 thế giới với điểm số cách biệt so với nhóm bám đuổi.

Bảng xếp hạng ATP Đơn (Top 3)

TT Tay vợt Quốc gia Tuổi Điểm 1 Carlos Alcaraz Spain 22 13,650 2 Jannik Sinner Italy 24 10,300 3 Novak Djokovic Serbia 38 5,280

Bảng xếp hạng WTA Đơn (Top 3)

TT Tay vợt Quốc gia Tuổi Điểm 1 Aryna Sabalenka Belarus 27 10,990 2 Iga Swiatek Poland 24 7,978 3 Elena Rybakina Kazakhstan 26 7,610

Với phong độ hiện tại của Alcaraz và sự trỗi dậy mạnh mẽ của Jannik Sinner, cuộc đua cho ngôi vị số 1 ATP trong năm 2026 hứa hẹn sẽ vô cùng gay cấn. Trong khi đó, ở nội dung nữ, Sabalenka vẫn đang cho thấy sự thống trị tuyệt đối nhờ lối chơi mạnh mẽ và ổn định.