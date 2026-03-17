Kết quả tennis Miami Open 2026: Vòng loại kịch tính, Christopher O'Connell đi tiếp Cập nhật kết quả vòng loại đơn nam Miami Open 2026 ngày 16-17/3. Nhiều tay vợt hạt giống đã khẳng định sức mạnh tại sân vận động Hard Rock Stadium.

Vòng loại giải quần vợt Miami Open 2026 đã chính thức khởi tranh tại Hard Rock Stadium (Mỹ), đánh dấu giai đoạn mở màn của một trong những sự kiện Masters 1000 danh giá nhất trong năm. Các trận đấu diễn ra trong ngày 16 và 17/3 đã chứng kiến những cuộc cạnh tranh quyết liệt cho tấm vé vào vòng đấu chính thức.

Kết quả tổng hợp các trận đấu mở màn tại vòng loại Miami Open 2026.

Diễn biến vòng loại đơn nam ngày 17/03

Trong ngày thi đấu 17/3, Christopher O'Connell và Yannick Hanfmann là hai trong số những tay vợt thể hiện phong độ ấn tượng nhất với các chiến thắng tuyệt đối 2-0. Trong khi đó, các trận đấu khác diễn ra vô cùng căng thẳng và phải phân định thắng thua sau 3 set đấu kịch tính.

Tay vợt 1 Tỷ số Tay vợt 2 Rafael Jodar 2-0 Manas Dhamne Daniel Merida Aguilar 2-1 Dalibor Svrcina Guto Miguel 0-2 Benjamin Bonzi Thiago Agustin Tirante 2-0 Diego Dedura-Palomero Alexander Blockx 2-0 Chun-Hsin Tseng Patrick Kypson 0-2 Nikoloz Basilashvili Cristian Garin 1-2 Liam Draxl Jay Clarke 2-1 Shintaro Mochizuki Nicolas Mejia 0-2 Christopher O'Connell Alex Bolt 1-2 Sho Shimabukuro Yannick Hanfmann 2-0 Leandro Riedi Ignacio Buse 2-1 Moez Echargui Jack Pinnington Jones 1-2 Chak Lam Coleman Wong

Kết quả các lượt trận ngày 16/03

Trước đó, loạt trận ngày 16/3 cũng đã xác định được những cái tên đầu tiên vượt qua thử thách. Luca Van Assche và Yunchaokete Bu đều có những chiến thắng thuyết phục để duy trì hy vọng đi tiếp vào vòng trong.

Luca Van Assche đánh bại Benjamin Willwerth với tỷ số 2-0 (Set: 6-3, 6-4).

Arthur Fery lội ngược dòng trước Roman Andres Burruchaga với tỷ số 2-1.

Yunchaokete Bu khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng 2-0 trước Tristan Schoolkate.

Cục diện bảng xếp hạng ATP trước thềm vòng chính

Song song với diễn biến vòng loại, thứ hạng trên bảng xếp hạng ATP thế giới vẫn đang chứng kiến sự thống trị của Carlos Alcaraz. Tay vợt người Tây Ban Nha hiện dẫn đầu với số điểm áp đảo, tạo tiền đề tâm lý thuận lợi khi bước vào chiến dịch bảo vệ thứ hạng tại Miami.

Hạng Tay vợt Quốc gia Điểm số 1 Carlos Alcaraz Spain 13,550 2 Jannik Sinner Italy 11,400 3 Novak Djokovic Serbia 5,370

Dự kiến, vòng đấu chính thức của Miami Open 2026 sẽ tiếp tục quy tụ những ngôi sao hàng đầu thế giới như Alexander Zverev hay Daniil Medvedev, hứa hẹn mang đến những trận cầu đỉnh cao cho người hâm mộ quần vợt toàn cầu.