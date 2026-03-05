Kết quả WTA Indian Wells 2026: Andreescu và Haddad Maia bất ngờ dừng bước sớm Cập nhật kết quả vòng 1 đơn nữ Indian Wells 2026. Cựu vô địch Bianca Andreescu và hạt giống Beatriz Haddad Maia đều phải nhận thất bại sau những trận đấu kịch tính.

Vòng mở màn nội dung đơn nữ tại giải quần vợt Indian Wells Masters 2026 đã chứng kiến những cú sốc lớn khi nhiều tên tuổi hàng đầu sớm phải nói lời chia tay giải đấu. Đáng chú ý nhất là thất bại của cựu vô địch Bianca Andreescu và tay vợt kỳ cựu Beatriz Haddad Maia ngay trong ngày thi đấu 5/3.

Những cú sốc tại vòng 1 đơn nữ

Bianca Andreescu, người từng lên ngôi tại giải đấu này, đã không thể vượt qua được thử thách mang tên Kamilla Rakhimova. Dù đã rất nỗ lực, tay vợt người Canada vẫn phải chấp nhận thất bại với tỷ số 1-2. Trong khi đó, Beatriz Haddad Maia cũng gây thất vọng lớn khi để thua ngược 1-2 trước Jessica Bouzas Maneiro, dù được đánh giá cao hơn trước khi trận đấu bắt đầu.

Kết quả tổng hợp các trận đấu tại Indian Wells 2026.

Ở một diễn biến khác, Paula Badosa cũng không thể tạo nên bất ngờ khi để thua trắng 0-2 trước Yulia Putintseva. Ngược lại, Sorana Cirstea đã thể hiện bản lĩnh kinh nghiệm để vượt qua Tatjana Maria sau 3 set đấu căng thẳng.

Chi tiết kết quả các trận đấu đáng chú ý (Ngày 5/3)

Trận đấu Tỷ số Bianca Andreescu vs Kamilla Rakhimova 1-2 Jessica Bouzas Maneiro vs Beatriz Haddad Maia 2-1 Yulia Putintseva vs Paula Badosa 2-0 Sorana Cirstea vs Tatjana Maria 2-1 Anastasia Potapova vs Marina Stakusic 2-1 Ajla Tomljanovic vs Elena-Gabriela Ruse 2-0

Bảng xếp hạng WTA hiện tại

Dù các vòng đấu đầu tiên đang diễn ra đầy biến động, nhóm dẫn đầu trên bảng xếp hạng WTA vẫn giữ vững vị thế. Aryna Sabalenka hiện đang dẫn đầu với 10,675 điểm, bám đuổi phía sau là Iga Swiatek (7,588 điểm) và Elena Rybakina (7,253 điểm).

Các trận đấu tiếp theo của vòng 1 và vòng 2 đơn nữ Indian Wells 2026 sẽ tiếp tục được cập nhật. Sự chú ý đang đổ dồn vào các hạt giống hàng đầu khi họ bắt đầu xuất quân để tìm kiếm danh hiệu danh giá tại giải đấu được mệnh danh là "Grand Slam thứ 5" này.