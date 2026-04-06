Kevin De Bruyne lên tiếng về Rasmus Hojlund: Man Utd đã sai lầm tại Old Trafford? Siêu sao Kevin De Bruyne khẳng định Rasmus Hojlund sở hữu phẩm chất hàng đầu, đồng thời chỉ ra nguyên nhân khiến tiền đạo người Đan Mạch không thể tỏa sáng tại Manchester United.

Sự hồi sinh rực rỡ của Rasmus Hojlund trong màu áo Napoli đang tạo nên một làn sóng tranh luận gắt gao tại xứ sở sương mù. Từ một tiền đạo bị gắn mác "bom xịt" tại Old Trafford, chân sút người Đan Mạch đang chứng minh rằng tài năng của anh chưa bao giờ mất đi, mà chỉ đơn giản là bị vùi dập bởi một hệ thống thiếu kiên nhẫn.

Lời khẳng định từ bộ não thiên tài

Đáng chú ý, những nhận xét mới đây từ siêu sao Kevin de Bruyne không chỉ là lời động viên cho người đồng đội mới, mà còn như một bản "cáo trạng" vạch trần những sai lầm trong cách quản trị nhân sự của Manchester United. Phát biểu trên tờ Gazzetta dello Sport, De Bruyne đưa ra dự đoán đầy sức nặng về tương lai của tiền đạo sinh năm 2003.

"Cậu ấy có thể trở thành một cầu thủ hàng đầu, cậu ấy sở hữu những phẩm chất tuyệt vời," De Bruyne khẳng định. "Hojlund đã có một khoảng thời gian khó khăn ở Manchester, nhưng hiện tại cậu ấy đang làm rất tốt tại đây. Cậu ấy vẫn còn rất trẻ và còn rất nhiều thời gian ở phía trước."

Rasmus Hojlund đang tỏa sáng bên cạnh những Kevin De Bruyne và Scott McTominay.

Môi trường độc hại tại Old Trafford?

Lời khẳng định của De Bruyne về việc Hojlund có "phẩm chất tuyệt vời" nhưng lại trải qua "thời gian khó khăn ở Manchester" đã trực tiếp chỉ ra rằng vấn đề không nằm ở đôi chân của cầu thủ này, mà nằm ở môi trường tại Manchester United. Tại đây, Hojlund dường như đã đánh mất hoàn toàn sự tự tin vốn có trước áp lực kinh khủng từ mức giá chuyển nhượng và sự soi xét gắt gao của truyền thông Anh.

Bên cạnh đó, một hệ thống chiến thuật bất ổn dưới thời Erik ten Hag hay Ruben Amorim đã biến một tài năng trẻ triển vọng thành một "người thừa". Nhiều người hâm mộ Quỷ đỏ bắt đầu cảm thấy nuối tiếc khi chứng kiến Hojlund nổ súng liên tục tại Serie A, đặt ra câu hỏi liệu câu lạc bộ có quá vội vàng khi đẩy anh đi theo dạng cho mượn.

Nghĩa địa của những tài năng trẻ

Bóng đá đỉnh cao không chỉ là câu chuyện của những con số hay kỹ thuật, mà còn là bản lĩnh và sự tin tưởng. Khi De Bruyne, một trong những bộ não bóng đá thiên tài nhất thế hệ, khẳng định Hojlund có thể vươn tầm thế giới, đó là một lời cảnh báo cho sự lãng phí tài năng tại "Nhà hát của những giấc mơ".

Hojlund không phù hợp với hệ thống của Man United.

Tuy nhiên, nhìn từ một góc độ khắt khe hơn, một số quan điểm cho rằng Hojlund đơn giản là không phù hợp với sự khắc nghiệt về thể chất của Ngoại hạng Anh. Dù vậy, việc anh tỏa sáng rực rỡ ngay khi rời đi vẫn là một thực tế khó chấp nhận đối với ban lãnh đạo MU. Nếu Hojlund tiếp tục vươn tầm siêu sao đúng như dự đoán của De Bruyne, Man United sẽ phải đối mặt với một bài học đắt giá về việc kiên nhẫn.

Sự ra đi của Hojlund để lại một khoảng trống về niềm tin. Đội bóng thành Manchester dường như đang trở thành nơi các tiền đạo trẻ đến với kỳ vọng và ra đi trong thất vọng, để rồi lại tỏa sáng rực rỡ ở một nơi khác. Lời nhận xét của De Bruyne chính là bằng chứng đanh thép nhất cho thấy Hojlund chỉ cần một môi trường đúng đắn để bay cao, điều mà Man United đã thất bại trong việc cung cấp.