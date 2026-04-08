Kevin Nolan khuyên Arsenal gạch tên Vinicius Jr, ưu tiên Nico Williams và Barcola Cựu danh thủ Kevin Nolan cho rằng Vinicius không hợp văn hóa của Mikel Arteta tại Arsenal, đồng thời đề xuất Nico Williams và Bradley Barcola là lựa chọn tối ưu hơn.

Trọng tâm chuyển nhượng của Arsenal đang trở thành đề tài tranh luận gay gắt khi siêu sao Vinicius Junior của Real Madrid xuất hiện trong danh sách mục tiêu hàng đầu. Tuy nhiên, dưới góc nhìn chuyên môn, cựu cầu thủ Kevin Nolan khẳng định ngôi sao người Brazil không phải là mảnh ghép lý tưởng cho môi trường bóng đá mà HLV Mikel Arteta đang xây dựng tại đại diện London.

Vinicius hiện là mục tiêu số một của Arsenal

Rào cản văn hóa và yếu tố tính cách

Phát biểu trên đài talkSPORT, Kevin Nolan chỉ ra rằng những rắc rối ngoài sân cỏ cùng cá tính phức tạp của Vinicius có thể không tương thích với kỷ luật khắt khe tại Emirates. Mikel Arteta nổi tiếng là chiến lược gia cực kỳ coi trọng sự gắn kết nội bộ, nơi thái độ và sự phù hợp về mặt bản sắc được đặt ngang hàng với năng lực chuyên môn.

Nolan phân tích: "Vinicius rõ ràng là một nhân vật phức tạp. Những vấn đề ngoài sân cỏ của cậu ấy có lẽ không phù hợp với những gì một Arteta đang tìm kiếm. Tôi nghĩ họ luôn xem xét rất kỹ lưỡng mọi chi tiết. Tính cách của người đó ra sao? Thái độ của cậu ấy như thế nào? Cá tính của cậu ấy ra sao?"

Nico Williams và Bradley Barcola: Các lựa chọn thay thế khả dĩ

Thay vì mạo hiểm với một thương vụ bom tấn tiềm ẩn rủi ro cho phòng thay đồ, cựu tiền vệ West Ham United tiến cử hai phương án chất lượng cho hành lang cánh trái của Pháo thủ: Nico Williams và Bradley Barcola.

Theo nhận định từ Nolan, hai cầu thủ này sở hữu tư duy chơi bóng hiện đại, giàu tính cống hiến và phù hợp hơn hẳn với hệ thống chiến thuật của Arsenal. Đánh giá về khía cạnh tài chính, ông cũng đưa ra phép so sánh giữa Barcola và tân binh Morgan Rogers của Chelsea - mục tiêu mà Arsenal từng theo đuổi trước đó.

"Ví dụ, nếu bạn đang xem xét mức giá 145 triệu bảng cho Barcola, dù là con số ước chừng rất lớn, tôi vẫn sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi chi trả số tiền đó so với mức 117 triệu bảng cho Morgan Rogers," Nolan nhấn mạnh.

Tương lai chưa xác định của Vinicius

Mặc dù thương vụ chiêu mộ Vinicius tạo ra nhiều luồng ý kiến, thực tế tương lai của chân sút người Brazil tại Real Madrid vẫn đang bỏ ngỏ. Theo nguồn tin từ nhà báo David Ornstein, kịch bản dành cho Vinicius hiện chia làm ba hướng: gia hạn hợp đồng với Real Madrid, chuyển đến Arsenal ngay trong kỳ chuyển nhượng hè này, hoặc ra đi dưới dạng tự do vào năm 2027.