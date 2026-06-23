Keychron V6 Ultra HE: Bàn phím đột phá cho phép kết hợp switch cơ và từ tính Keychron vừa giới thiệu V6 Ultra HE, mẫu bàn phím full-size đầu tiên sở hữu công nghệ Nova Socket cho phép kết hợp switch cơ truyền thống và switch từ tính TMR trên cùng một bảng mạch PCB.

Keychron vừa chính thức niêm yết mẫu bàn phím V6 Ultra HE trên hệ thống website của mình, chuẩn bị cho chiến dịch huy động vốn cộng đồng (Kickstarter) dự kiến bắt đầu vào ngày 22/07. Đây là bước đi tiếp theo trong lộ trình mở rộng dòng sản phẩm hỗ trợ tần số quét (polling rate) 8.000Hz của hãng, sau những cái tên như K2 Ultra 8K và K8 Ultra 8K.

Keychron V6 Ultra HE.

Công nghệ Nova Socket: Sự giao thoa giữa cơ học và từ tính

Điểm khác biệt lớn nhất của Keychron V6 Ultra HE so với các thế hệ trước nằm ở thiết kế bảng mạch in (PCB) hybrid mang tên Nova Socket. Công nghệ này cho phép người dùng lắp đặt đồng thời cả switch cơ học truyền thống và switch từ tính TMR trên cùng một bàn phím mà không cần bảng mạch riêng biệt hay phần cứng chuyển đổi.

Với Nova Socket, người dùng có thể tối ưu hóa bàn phím theo từng mục đích sử dụng cụ thể. Cấu hình được nhà sản xuất gợi ý là lắp đặt switch từ tính TMR dưới các phím quan trọng khi chơi game (như cụm WASD) để tận dụng khả năng kích hoạt nhanh, trong khi các phím còn lại vẫn sử dụng switch cơ tiêu chuẩn để giữ lại cảm giác gõ văn bản quen thuộc.

V6 Ultra HE giới thiệu Nova Socket, thiết kế PCB hybrid chấp nhận cả switch cơ truyền thống và switch từ tính TMR đồng thời.

Ưu thế từ công nghệ cảm biến điện trở từ TMR

V6 Ultra HE được trang bị sẵn switch từ tính Ultra Fast Lime và switch cơ Apex của Keychron. Các switch từ tính sử dụng công nghệ cảm biến điện trở từ xuyên hầm (Tunnel Magnetoresistance - TMR), mang lại ba tính năng vượt trội mà switch cơ học không thể có:

Điểm nhận phím tùy chỉnh (Adjustable Actuation): Người dùng có thể thiết lập độ nhạy của phím tùy theo thói quen.

Người dùng có thể thiết lập độ nhạy của phím tùy theo thói quen. Rapid Trigger: Cho phép phím phản hồi ngay lập tức khi vừa được nhấc lên, giúp thực hiện các thao tác lặp lại nhanh hơn.

Cho phép phím phản hồi ngay lập tức khi vừa được nhấc lên, giúp thực hiện các thao tác lặp lại nhanh hơn. Cấu hình SOCD: Tối ưu hóa các hướng di chuyển đối nghịch trong game.

Mọi tùy chỉnh này đều được thực hiện thông qua Keychron Launcher, một trình khởi chạy web mã nguồn mở dựa trên QMK. Điều này giúp loại bỏ việc phải cài đặt các ứng dụng máy tính nặng nề, tương tự như cách hãng đã áp dụng trên dòng K3 HE trước đây.

Hiệu suất 8.000Hz và khả năng kết nối linh hoạt

Về hiệu suất, V6 Ultra HE hỗ trợ ba chế độ kết nối khác nhau. Khi sử dụng cáp USB, bàn phím đạt tần số quét 8.000Hz, cao gấp 8 lần so với mức trần 1.000Hz của mẫu K3 HE. Đối với kết nối không dây, thiết bị cung cấp chế độ 2.4GHz độ trễ thấp và Bluetooth 5.3 cho phép ghép nối đa thiết bị. Cả hai hệ điều hành macOS và Windows đều được hỗ trợ đầy đủ về bố cục phím bấm phần cứng.

Keychron V6 Ultra HE.

Thiết kế Gasket Mount và tính bền vững

Khác với thiết kế tray-mount cứng cáp trên K3 HE, V6 Ultra HE sử dụng cấu trúc gasket-mount với nhiều lớp vật liệu giảm chấn. Thiết kế này hứa hẹn mang lại cảm giác gõ mềm mại và êm ái hơn đáng kể. Keycap của máy là loại PBT double-shot với profile OSA đặc trưng của Keychron, đảm bảo độ bền và chống mài mòn theo thời gian.

Thông số Keychron V6 Ultra HE Keychron K3 HE Cấu trúc Gasket Mount Tray Mount Tần số quét (Dây) 8.000Hz 1.000Hz Bluetooth 5.3 5.2 Loại Switch Hybrid (Cơ & TMR) Hall-effect

Đáng chú ý, V6 Ultra HE được trang bị mô-đun pin có thể tháo rời, cho phép người dùng tự thay thế dễ dàng. Đây là bước đi nhằm tuân thủ các quy định mới của Liên minh Châu Âu về việc yêu cầu pin trong thiết bị điện tử tiêu dùng phải có khả năng bảo trì và thay thế bởi người dùng.

Hiện tại, Keychron chưa xác nhận mức giá bán lẻ chính thức. Tuy nhiên, khách hàng có thể đặt cọc trước 5 USD trên trang web của hãng để nhận mức giá ưu đãi sớm (dự kiến dưới dạng "$1?9") khi chiến dịch Kickstarter mở màn vào tháng 7 tới.