Khác biệt linh kiện mạng trên iPhone 18 Pro Max bản Mỹ: Bước đệm tự chủ modem C2 của Apple iPhone 18 Pro Max tại thị trường Mỹ dùng chip Qualcomm thay vì Apple C2 tự phát triển, hé lộ chiến lược chuyển giao công nghệ mạng và ràng buộc pháp lý.

Phiên bản cao cấp nhất iPhone 18 Pro Max phân phối tại thị trường Mỹ vừa được xác nhận sở hữu sự khác biệt lớn về trang bị linh kiện phần cứng so với các phiên bản quốc tế. Dữ liệu từ bảng thông số kỹ thuật chính thức do phóng viên Nicolas Lellouche thuộc trang tin Numerama (Pháp) công bố cho thấy Apple đang áp dụng chiến lược phân tách modem mạng rõ rệt giữa các khu vực phát hành ngay sau sự kiện ra mắt ngày 9/9.

Sự phân hóa modem mạng trên thế hệ iPhone mới

Theo tài liệu kỹ thuật, dòng máy iPhone 18 Pro được trang bị chip modem Apple C2 trên toàn cầu. Ngược lại, mẫu máy cao cấp hơn là iPhone 18 Pro Max chỉ sử dụng vi xử lý mạng C2 này tại các thị trường quốc tế, ngoại trừ riêng thị trường Mỹ.

iPhone 18 Pro Max.

Đào sâu vào mã nguồn hệ điều hành iOS 27, chuyên gia rò rỉ công nghệ @itspdfu chỉ ra rằng biến thể iPhone 18 Pro Max tại Mỹ sử dụng modem sóng do đối tác Qualcomm cung ứng, nhiều khả năng là Snapdragon X85. Nhận định từ trang tin MacRumors cho rằng quyết định kỹ thuật này gắn liền với các điều khoản pháp lý, xuất phát từ thỏa thuận cung cấp linh kiện modem kéo dài đến hết năm 2026 mà Qualcomm từng xác nhận từ năm 2023.

Tiến trình phát triển dòng modem tự chủ của Apple

Dù có ngoại lệ tại Mỹ, việc triển khai vi xử lý C2 trên iPhone 18 Pro, iPhone Duo toàn cầu và iPhone 18 Pro Max quốc tế đánh dấu bước ngoặt lớn trong lộ trình giảm phụ thuộc vào Qualcomm. Trước đó, modem C1 đầu tiên từng được tích hợp trên mẫu iPhone 16e vào tháng 2/2025, kế tiếp là bản cải tiến C1X xuất hiện sau đó 7 tháng trên iPhone Air.

Dòng modem Thời điểm ra mắt Thiết bị trang bị Đặc tính kỹ thuật nổi bật Apple C1 Tháng 2/2025 iPhone 16e Thế hệ modem tự phát triển đầu tiên của Apple Apple C1X Sau C1 khoảng 7 tháng iPhone Air Bản nâng cấp tối ưu hiệu suất so với bản C1 Apple C2 Tháng 9/2026 iPhone 18 Pro, 18 Pro Max (quốc tế), iPhone Duo Nhanh hơn 50% so với C1X, tiết kiệm 15% điện năng, hỗ trợ AI và mmWave Qualcomm Snapdragon X85 Tháng 9/2026 iPhone 18 Pro Max (bản Mỹ) Modem mạng theo hợp đồng cung ứng của đối tác bên thứ ba

Về mặt năng lực xử lý, thế hệ chip C2 cải thiện tốc độ truyền tải nhanh hơn tối đa 50% so với C1X tiền nhiệm, đồng thời cắt giảm 15% mức tiêu thụ năng lượng. Đáng chú ý, Apple tích hợp thêm thuật toán AI nhằm duy trì kết nối ổn định ở những khu vực tín hiệu yếu và bổ sung khả năng hỗ trợ băng tần 5G mmWave tốc độ cao tại Mỹ — tiêu chuẩn vốn gắn liền với modem Qualcomm từ thế hệ iPhone 12.

Cấu hình phần cứng và hệ thống camera nâng cấp

Bên cạnh vi xử lý kết nối, bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max giữ ngôn ngữ tạo hình quen thuộc nhưng bổ sung màu đỏ rượu chủ đạo và thu gọn kích thước phần khuyết Dynamic Island. Giá khởi điểm lần lượt được công bố ở mức 1.200 USD cho bản Pro và 1.300 USD cho bản Pro Max.

Hệ thống quang học đón nhận nâng cấp với camera chính 48 MP có khả năng thay đổi khẩu độ cơ học linh hoạt. Ứng dụng chụp ảnh mặc định cho phép người dùng can thiệp sâu vào các thông số như tốc độ màn trập hay lấy nét thủ công. Thiết bị vận hành dựa trên vi xử lý A20 Pro tiến trình 2 nm, đem lại hiệu năng GPU tăng 40%, kết hợp cùng hệ thống tản nhiệt buồng hơi mở rộng giúp duy trì hiệu năng cao và kéo dài thời lượng pin.