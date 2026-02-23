Đời sống Khai hội chùa Bái Đính 2026 ngày mùng 6 Tết: Hàng nghìn du khách đổ về Ngày 22/2 (mùng 6 tháng Giêng), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức khai mạc lễ hội Hội xuân Bái Đính - Bính Ngọ 2026 với chủ đề "Linh thiêng trên miền đất cổ".

Lễ hội chùa Bái Đính diễn ra từ ngày 6 tháng Giêng đến hết tháng 3 Âm lịch. Đây là lễ hội tiêu biểu của miền Bắc, hòa quyện giữa nét đẹp Phật giáo và truyền thống dân gian Việt Nam.

Phần lễ trang nghiêm tưởng nhớ Quốc sư Nguyễn Minh Không

Phần lễ gồm các nghi thức dâng hương cầu nguyện quốc thái dân an, dâng lục cúng, tưởng nhớ công đức của Quốc sư Nguyễn Minh Không, lễ tế thần Cao Sơn và chầu thánh Mẫu Thượng Ngàn.

Phần hội rước kiệu và chương trình nghệ thuật

Phần hội diễn ra với các nghi thức rước kiệu bài vị thờ Thần Cao Sơn, Đức Thánh Nguyễn, Bà chúa Thượng Ngàn, rước kiệu lễ lên chùa cổ và chương trình nghệ thuật chào mừng. Các hoạt động tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cầu mong một năm mới bình an, may mắn, hạnh phúc đến mỗi người dân và du khách.