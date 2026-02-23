Về Báo Hà Tĩnh
Đời sống

Khai hội chùa Bái Đính 2026 ngày mùng 6 Tết: Hàng nghìn du khách đổ về

Quốc Duẩn 23/02/2026 11:36

Ngày 22/2 (mùng 6 tháng Giêng), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức khai mạc lễ hội Hội xuân Bái Đính - Bính Ngọ 2026 với chủ đề "Linh thiêng trên miền đất cổ".

Lễ hội chùa Bái Đính diễn ra từ ngày 6 tháng Giêng đến hết tháng 3 Âm lịch. Đây là lễ hội tiêu biểu của miền Bắc, hòa quyện giữa nét đẹp Phật giáo và truyền thống dân gian Việt Nam.

Khai hội chùa Bái Đính Xuân Bính Ngọ 2026

Phần lễ trang nghiêm tưởng nhớ Quốc sư Nguyễn Minh Không

Phần lễ gồm các nghi thức dâng hương cầu nguyện quốc thái dân an, dâng lục cúng, tưởng nhớ công đức của Quốc sư Nguyễn Minh Không, lễ tế thần Cao Sơn và chầu thánh Mẫu Thượng Ngàn.

Ninh Bình: Chùa Bái Đính khai hội Xuân Bính Ngọ 2026 - Phật Sự Online

Phần hội rước kiệu và chương trình nghệ thuật

Phần hội diễn ra với các nghi thức rước kiệu bài vị thờ Thần Cao Sơn, Đức Thánh Nguyễn, Bà chúa Thượng Ngàn, rước kiệu lễ lên chùa cổ và chương trình nghệ thuật chào mừng. Các hoạt động tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cầu mong một năm mới bình an, may mắn, hạnh phúc đến mỗi người dân và du khách.

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Nổi bật

          Mới nhất

            Xem thêm

            Đọc nhiều

              Đời sống
              Khai hội chùa Bái Đính 2026 ngày mùng 6 Tết: Hàng nghìn du khách đổ về
              • Mặc định

              Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

              Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

              QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

              Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

              © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

              Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

              POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO