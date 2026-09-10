Khám phá Apple Watch Series 12 và Ultra 4: Khả năng sửa chữa thấp dù có cải tiến linh kiện Chuyên trang iFixit chấm Apple Watch Series 12 và Ultra 4 cùng mức 4/10 điểm về khả năng sửa chữa, chỉ ra nhiều rào cản phức tạp trong cấu trúc phần cứng.

Chuyên trang sửa chữa iFixit vừa hoàn tất quy trình tháo rời linh kiện đối với hai mẫu đồng hồ thông minh mới nhất của Apple gồm Apple Watch Series 12 và Apple Watch Ultra 4. Dù ghi nhận một vài cải thiện khiêm tốn trên cấu trúc phần cứng, iFixit vẫn chỉ chấm cả hai thiết bị mức điểm 4 trên 10 về khả năng sửa chữa, đồng thời đưa ra cáo buộc cho rằng Apple vi phạm luật Quyền được sửa chữa tại Mỹ.

Apple Watch Series 12: Cải tiến nhỏ nhưng cấu trúc còn ràng buộc

Trên thế hệ Apple Watch Series 12, Apple đã thực hiện một số tinh chỉnh nhằm hỗ trợ kỹ thuật viên thao tác thuận tiện hơn. Cụ thể, hãng đã loại bỏ đầu nối ZIF phức tạp vốn từng gây nhiều trở ngại trong các phiên bản trước đây. Đồng thời, một dải kéo tiện lợi cũng được tích hợp giúp việc bóc tách lớp keo dán giữ pin trở nên đơn giản hơn.

Dù vậy, quy trình can thiệp thực tế vẫn đặt ra thách thức lớn đối với người dùng phổ thông. Cấu trúc bên trong áp dụng cơ chế phụ thuộc lẫn nhau: kỹ thuật viên buộc phải tháo rời màn hình trước nếu muốn tiếp cận viên pin. Ngược lại, việc thay thế màn hình cũng không thể hoàn thành nếu chưa lấy viên pin ra ngoài. Vòng lặp tháo lắp này làm tăng rủi ro tổn hại đến các vi mạch và linh kiện nhạy cảm lân cận.

Về dung lượng pin, phiên bản Apple Watch Series 12 kích thước 46mm được trang bị viên pin 1.461Wh, tăng nhẹ so với mức 1.403Wh từng xuất hiện trên phiên bản Series 11 tiền nhiệm.

Hình ảnh tháo dỡ Apple Watch Series 12 và Ultra 4 từ kênh iFixit

Apple Watch Ultra 4: Rào cản từ thiết kế chống nước chuyên dụng

Trái ngược với phiên bản tiêu chuẩn, mẫu đồng hồ thể thao cao cấp Apple Watch Ultra 4 gần như không có sự thay đổi nào về khả năng sửa chữa so với thế hệ trước. Mức điểm 4 trên 10 tiếp tục được duy trì, tương đương với mọi thế hệ Apple Watch Ultra từng ra mắt thị trường.

Nguyên nhân chính xuất phát từ tiêu chuẩn chống nước khắt khe của dòng thiết bị này. Apple sử dụng một lượng keo dán rất lớn để liên kết khung viền với màn hình. Khi người dùng hoặc thợ kỹ thuật muốn thay pin, việc nạy mở màn hình trước là bắt buộc. Thao tác này tiềm ẩn nguy cơ cao làm đứt cáp truyền tín hiệu màn hình nếu không có tay nghề vững và thiết bị gia nhiệt chuyên dụng.

Điểm thay đổi kỹ thuật rõ nét nhất ở phần cứng bên trong của Ultra 4 là dung lượng pin đạt 2.444Wh, nhỉnh hơn so với thông số 2.313Wh của thế hệ tiền nhiệm Ultra 3.

Bảng so sánh thông số pin và độ hoàn thiện tháo lắp

Thiết bị Dung lượng pin thế hệ mới Dung lượng pin thế hệ cũ Điểm sửa chữa iFixit Apple Watch Series 12 (46mm) 1.461Wh 1.403Wh (Series 11) 4/10 Apple Watch Ultra 4 2.444Wh 2.313Wh (Ultra 3) 4/10

Nhìn chung, cả Apple Watch Series 12 và Apple Watch Ultra 4 đều ưu tiên sự tối ưu về không gian bên trong và khả năng kháng nước hơn là tính mô-đun hóa linh kiện. Những thay đổi nhỏ của Apple đã cho thấy bước tiến bước đầu, song quy trình phục hồi hoặc thay thế linh kiện độc lập vẫn còn xa mức thuận tiện cho người dùng cuối.