Khám phá bên trong sạc Anker GaN: Mật độ linh kiện dày đặc và thiết kế an toàn vượt trội Video tháo tung bộ sạc Anker GaN bị lỗi đã hé lộ cấu trúc nội thất tinh vi với mật độ linh kiện siêu cao. Dù gây khó khăn cho việc sửa chữa, thiết kế đổ keo đặc trưng của Anker đảm bảo độ an toàn và khả năng chống rung ấn tượng.

YouTuber Zerobrain vừa thực hiện một cuộc phẫu thuật "xâm lấn tối đa" đối với một bộ sạc công nghệ GaN (Gallium Nitride) đến từ thương hiệu Anker. Đây là cơ hội hiếm hoi để giới công nghệ quan sát cận cảnh cấu trúc bên trong của một thiết bị sạc hiện đại, nơi không gian được tận dụng đến từng milimet.

Zerobrain accesses the board

Thách thức về không gian trong kỷ nguyên sạc nhanh

Bộ sạc được Zerobrain tháo rời là một thiết bị GaN điển hình, sở hữu hai cổng USB-C hỗ trợ chuẩn Power Delivery và một cổng USB-A. Công nghệ GaN cho phép các nhà sản xuất thu nhỏ kích thước bộ sạc đáng kể so với silicon truyền thống, nhưng đồng thời cũng đặt ra bài toán khó về quản lý nhiệt lượng và sắp xếp linh kiện.

Qua video tháo dỡ, có thể thấy các linh kiện bên trong được nén chặt đến mức tối đa. Điều này giải thích tại sao các bộ sạc GaN hiện nay thường có kích thước chỉ bằng một nửa hoặc một phần ba so với các củ sạc laptop đời cũ nhưng vẫn duy trì công suất đầu ra lớn.

Triết lý thiết kế: Ưu tiên an toàn hơn khả năng sửa chữa

Một điểm đáng chú ý trong quá trình khám phá là lượng keo cố định khổng lồ được Anker sử dụng. Theo phân tích của Zerobrain, các thành phần bên trong được đổ keo rất chắc chắn nhằm ngăn chặn các vấn đề do rung động gây ra trong quá trình sử dụng. Quan trọng hơn, lớp keo này đóng vai trò rào cản vật lý, đảm bảo điện áp lưới (mains voltage) không bao giờ tiếp xúc với điện áp thấp của cổng USB trong trường hợp linh kiện bị lỏng lẻo.

Tuy nhiên, thiết kế này cũng tạo ra một sự đánh đổi lớn: khả năng sửa chữa gần như bằng không. Việc tháo rời bản mạch mà không làm hỏng các linh kiện xung quanh là cực kỳ khó khăn. Điều này khẳng định xu hướng chung của các thiết bị phụ kiện hiện đại là ưu tiên độ bền và sự an toàn tuyệt đối cho người dùng hơn là khả năng tái chế hay sửa chữa thủ công.

Cấu trúc bản mạch và tiêu chuẩn hoàn thiện

Mặc dù Zerobrain không thể xác định chính xác 100% nguyên nhân gây lỗi cho bộ sạc cụ thể này, nhưng quá trình tháo dỡ đã phơi bày toàn bộ bản mạch được sản xuất từ tháng 9/2023. Các chuyên gia nhận định rằng Anker đã thực hiện rất tốt việc thiết kế mạch điện an toàn, tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe.

Việc nhìn thấy mật độ linh kiện dày đặc bên trong không chỉ gây ấn tượng về mặt thị giác mà còn cho thấy trình độ đóng gói (packaging) của ngành công nghiệp điện tử hiện nay. Mỗi khoảng trống nhỏ đều được lấp đầy bởi tụ điện, cuộn cảm hoặc các tấm tản nhiệt để đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định trong điều kiện nhiệt độ cao đặc trưng của công nghệ GaN.

Cuối cùng, các chuyên gia khuyến cáo người dùng tuyệt đối không nên tự ý tháo mở bộ sạc tại nhà. Ngay cả khi đã ngắt kết nối với nguồn điện, các tụ điện bên trong vẫn có thể tích trữ điện áp dư nguy hiểm, có khả năng gây sốc điện nặng nếu chạm vào không đúng cách.