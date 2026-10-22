Khám phá các tính năng chưa công bố trên iPhone Duo được các chuyên gia công nghệ hé lộ iPhone Duo lộ diện nhiều điểm nhấn phần mềm độc đáo như Edge Light, Smart Take và hỗ trợ Apple Pencil, bên cạnh một số thách thức tối ưu ứng dụng ban đầu.

Trước thời điểm mở bán chính thức vào ngày 23/10, iPhone Duo đã sớm được chuyển đến tay một số chuyên gia đánh giá công nghệ. Quá trình trải nghiệm thực tế nhanh chóng làm hé lộ hàng loạt tính năng phần mềm độc đáo mà Apple chưa từng công bố tại sự kiện ra mắt. Không chỉ sở hữu cấu trúc màn hình gập đặc trưng, thiết bị còn được tinh chỉnh sâu về hệ điều hành nhằm khai thác tối đa không gian hiển thị rộng lớn.

Các tính năng Edge Light, Reachability cải tiến, Smart Take và khả năng hỗ trợ Apple Pencil đều là những bổ sung đáng chú ý trên iPhone Duo. Ảnh: AppleInsider

Tận dụng màn hình lớn: Từ đèn trợ sáng Edge Light đến Reachability kiểu mới

Một trong những điểm nhấn công nghệ đáng chú ý nhất trên iPhone Duo là Edge Light. Khi người dùng mở hoàn toàn thiết bị, viền ngoài của màn hình bên trong có thể biến thành một dải phát sáng tương tự vòng đèn hỗ trợ (ring light) cho các cuộc gọi FaceTime. Tính năng này bổ sung lượng sáng cần thiết lên khuôn mặt người dùng trong môi trường ánh sáng yếu, giúp cải thiện đáng kể chất lượng hình ảnh trước camera mà không cần phụ thuộc vào phụ kiện chiếu sáng rời bên ngoài.

Trước đây, Edge Light vốn chỉ xuất hiện trên một số dòng máy Mac dùng vi xử lý Apple Silicon chạy hệ điều hành macOS Tahoe 26.2. Việc trang bị công nghệ này đánh dấu lần đầu tiên một thiết bị iPhone sở hữu giải pháp trợ sáng bằng phần mềm từ chính viền màn hình.

Bên cạnh giải pháp chiếu sáng, trải nghiệm công thái học cũng được Apple tính toán lại. Khi mở rộng, màn hình iPhone Duo đạt kích thước tương đương iPad mini, mang lại không gian làm việc rộng rãi nhưng cũng tạo rào cản khi thao tác bằng một tay. Để giải quyết, cơ chế Reachability (tính năng hạ thấp giao diện được giới thiệu từ thời iPhone 6) đã được tái thiết kế theo phương ngang.

Thay vì chỉ kéo nửa trên giao diện xuống dưới, người dùng có thể vuốt về cạnh trái hoặc cạnh phải để thu gọn các biểu tượng và nút bấm về một bên. Theo nguồn tin từ Wired, phiên bản Reachability tinh chỉnh theo chiều ngang này dự kiến sẽ chính thức cập bến iPhone Duo vào cuối năm nay.

Nâng tầm nhiếp ảnh và ghi chú với Smart Take cùng bút cảm ứng

Trải nghiệm máy ảnh trên mẫu điện thoại gập cũng đón nhận công cụ Smart Take hoàn toàn mới. Hệ thống có khả năng tự động nhận diện thời điểm mọi người trong khung hình đã ổn định vị trí và sẵn sàng để kích hoạt màn trập. Sự bổ sung này giảm bớt thao tác bấm nút thủ công hoặc canh chỉnh bộ đếm giờ, đặc biệt hữu ích khi chụp ảnh tập thể.

Đồng thời, màn hình phụ bên ngoài còn đảm nhận vai trò kính ngắm trực tiếp, cho phép chủ thể quan sát bố cục và biểu cảm theo thời gian thực. Đáng chú ý hơn cả, phiên bản Release Candidate của hệ điều hành iOS 27.2 phát hành ngày 20/10 cho thấy iPhone Duo sẽ chính thức hỗ trợ bút cảm ứng Apple Pencil thông qua bản cập nhật iOS 27.2. Khả năng tương thích bút stylus mở ra không gian phác thảo, ghi chú chính xác trên tấm nền kích thước lớn, vượt ra khỏi giới hạn thao tác chạm ngón tay truyền thống.

Tính năng mới Cơ chế hoạt động kỹ thuật Lợi ích thực tế Edge Light Viền màn hình phát sáng như ring light trong FaceTime Tăng cường độ sáng khuôn mặt khi gọi video thiếu sáng Reachability ngang Dịch chuyển giao diện về cạnh trái hoặc phải theo thao tác vuốt Dễ dàng thao tác một tay trên màn hình rộng như tablet Smart Take Nhận diện chủ thể sẵn sàng để tự động bấm chụp Loại bỏ độ trễ và sự bất tiện của bộ đếm thời gian Hỗ trợ Apple Pencil Tương thích màn hình gập qua bản cập nhật iOS 27.2 Tối ưu ghi chú, vẽ kỹ thuật số và chỉnh sửa nội dung

Những giới hạn ban đầu về phần mềm và trải nghiệm sạc MagSafe

Dù mang đến nhiều cải tiến, các bài đánh giá ban đầu chỉ ra rằng iPhone Duo vẫn đối mặt với một số rào cản kỹ thuật. Vấn đề rõ nét nhất nằm ở việc tương thích của ứng dụng bên thứ ba. Theo thử nghiệm từ Engadget, không ít ứng dụng khi hiển thị trên màn hình trong chưa được tối ưu hóa theo tỷ lệ khung hình mới, dẫn đến tình trạng xuất hiện hai dải đen lớn ở cạnh bên thay vì lấp đầy không gian.

Dẫu vậy, một số ứng dụng làm việc như Slack đã nhanh chóng tung ra bản cập nhật thích ứng tốt với giao diện đôi. Khuyết điểm này chủ yếu phụ thuộc vào tiến độ tối ưu phần mềm từ giới lập trình viên và các bản vá iOS kế tiếp.

Ở khía cạnh phần cứng, nhà đánh giá Arun Maini ghi nhận hiện tượng thiết bị bị nghiêng hoặc xoay mất thăng bằng khi gắn vào các đế sạc không dây MagSafe để bàn trong trạng thái mở hoàn toàn. Sự phân bổ trọng lượng và cấu trúc bản lề gập khiến lực hút từ tính gặp khó khăn trong việc cố định máy phẳng phiu. Dù vậy, người dùng hoàn toàn có thể duy trì phương thức sạc dây tiêu chuẩn qua cổng USB-C để đảm bảo độ ổn định tối đa trong quá trình sử dụng.