Khám phá cấu hình OPPO A7 Pro Max: Camera selfie 50MP góc rộng và pin 10.000 mAh OPPO công bố bộ ảnh chụp thử của A7 Pro Max trước ngày ra mắt 4/8, hé lộ camera selfie 50MP, camera OIS 50MP và viên pin dung lượng khổng lồ 10.000 mAh.

OPPO vừa công bố bộ ảnh chụp thử thực tế từ hệ thống camera của OPPO A7 Pro Max trước thềm ra mắt chính thức vào ngày 4/8 tại Trung Quốc. Mẫu điện thoại mới thuộc dòng A gây chú ý nhờ camera trước độ phân giải 50MP, hệ thống camera sau tích hợp chống rung quang học OIS và viên pin dung lượng lên tới 10.000 mAh.

Khả năng selfie góc siêu rộng 100 độ từ cảm biến 50MP

Ở mặt trước, OPPO A7 Pro Max sở hữu camera selfie độ phân giải 50MP. Trang bị này giúp ghi lại hình ảnh có độ chi tiết cao, đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh cá nhân và tái tạo rõ nét các chi tiết trên khuôn mặt.

Bên cạnh độ phân giải lớn, ống kính trước của máy hỗ trợ góc chụp siêu rộng lên đến 100 độ, cho phép người dùng dễ dàng chụp ảnh nhóm mà không lo bị mất khung hình. Thuật toán xử lý hình ảnh của OPPO tập trung tái tạo màu da tự nhiên, giữ được sự chân thực mà không gây hiện tượng bệt màu.

Thông số camera OPPO A7 Pro Max

Hệ thống camera sau 50MP tích hợp OIS và đèn flash thông minh

Mặt sau của thiết bị được trang bị cảm biến chính 50MP hỗ trợ chống rung quang học (OIS), kết hợp cùng một cảm biến đơn sắc 2MP. Công nghệ OIS giúp giảm thiểu tình trạng mờ nhòe khi chụp các chủ thể chuyển động hoặc khi thao tác nhanh.

OPPO A7 Pro Max sẽ có camera cao cấp

Đi kèm với hệ thống ống kính là cụm đèn flash thông minh mới, hỗ trợ tối ưu hóa ảnh chụp chân dung trong điều kiện ánh sáng yếu. Ảnh chụp thực tế ban ngày thể hiện dải nhạy sáng rộng, tách biệt rõ ràng các vùng sáng tối. Trong khi đó, chế độ chân dung ban đêm kết hợp thuật toán AI giúp làm nổi bật chủ thể và tạo hiệu ứng xóa phông bokeh ở hậu cảnh.

Cấu hình với vi xử lý Snapdragon và viên pin 10.000 mAh

Bên cạnh điểm nhấn về nhiếp ảnh, OPPO A7 Pro Max ghi nhận bước nâng cấp lớn về năng lượng khi sở hữu viên pin dung lượng 10.000 mAh. Đây là dung lượng pin lớn nhất từng xuất hiện trên một smartphone của OPPO, đi kèm công nghệ sạc nhanh 80W giúp rút ngắn thời gian nạp năng lượng.

OPPO A7 Pro Max sẽ ra mắt vào ngày 4/8 với pin khủng

Về khả năng hiển thị, máy trang bị màn hình OLED phẳng kích thước 6.78 inch, độ phân giải 1.5K và tần số quét 120Hz. Về hiệu năng, thiết bị sử dụng vi xử lý Snapdragon 4 Gen 5, vận hành trên giao diện ColorOS 16. Theo thông tin từ nhà sản xuất, thiết bị đã vượt qua bài kiểm tra độ bền 72 tháng và lớp vỏ có khả năng chịu nhiệt độ cao từ luồng khí thải lên tới 2.000 độ C.

Thời điểm trình làng và các phiên bản bộ nhớ

OPPO xác nhận sẽ chính thức ra mắt A7 Pro Max tại thị trường Trung Quốc vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 4/8 (theo giờ địa phương). Sản phẩm mang đến ba lựa chọn màu sắc gồm Wind Rider, Cam và Đen.

Về dung lượng lưu trữ, thiết bị cung cấp ba tùy chọn cấu hình gồm 8GB RAM + 128GB ROM, 12GB RAM + 256GB ROM và bản cao cấp nhất 12GB RAM + 512GB ROM.