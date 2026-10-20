Khám phá cấu hình OPPO Reno X: Màn hình 16:9 độc lạ, pin khủng 8000mAh và 2 camera 200MP Mẫu điện thoại thử nghiệm OPPO Reno X gây chú ý với màn hình tỉ lệ 16:9 độ phân giải 2K, viên pin 8000mAh cùng vi xử lý Dimensity 9600M và 2 cảm biến 200MP.

Những thông tin rò rỉ mới nhất từ chuỗi cung ứng vừa hé lộ cấu hình thử nghiệm của một mẫu điện thoại màn hình rộng đặc biệt từ thương hiệu OPPO. Thiết bị này nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới công nghệ nhờ sự kết hợp khác lạ giữa tỷ lệ màn hình 16:9 cổ điển và dung lượng pin vượt trội so với mặt bằng chung.

Thiết kế hiển thị quay lại chuẩn 16:9 cùng độ phân giải 2K sắc nét

Dựa trên chia sẻ từ tài khoản rò rỉ uy tín Digital Chat Station, mẫu máy thử nghiệm của OPPO sở hữu màn hình kích thước 6.35 inch với độ phân giải đạt mức 2560 x 1440 pixel. Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở tỷ lệ khung hình 16:9, một chuẩn thiết kế gần như đã biến mất trên các dòng điện thoại thông minh hiện đại vốn chuộng tỷ lệ thon dài như 19.5:9 hay 20:9.

Mẫu điện thoại mà OPPO đang phát triển sẽ quay trở lại sử dụng màn hình 16:9

Tỷ lệ 16:9 mang lại không gian hiển thị theo chiều ngang rộng rãi hơn, tối ưu tốt cho các định dạng video tiêu chuẩn mà không gặp hiện tượng viền đen hai bên. Tuy nhiên, kích thước ngang lớn trên thân máy 6.35 inch cũng đặt ra bài toán về cảm giác cầm nắm và tối ưu hóa giao diện ứng dụng.

Hiệu năng từ vi xử lý Dimensity 9600M và viên pin 8000mAh

Về phần cứng vận hành, thiết bị thử nghiệm được trang bị dòng vi xử lý Dimensity 9600M hoàn toàn mới từ MediaTek. Con chip này được kỳ vọng sẽ cung cấp năng lực tính toán và xử lý đồ họa mạnh mẽ, đảm bảo khả năng gánh màn hình độ phân giải cao một cách mượt mà.

Thiết bị được đồn đại sẽ có tên gọi là OPPO Reno X

Đáng chú ý, dù kích thước màn hình ở mức vừa phải 6.35 inch, OPPO lại trang bị cho máy viên pin dung lượng lên đến 8000mAh. Đây là mức dung lượng đã được nâng cấp đáng kể so với con số 7000mAh trong các thông tin rò rỉ trước đây, hứa hẹn thời lượng hoạt động bền bỉ trong nhiều ngày.

Hệ thống camera kép độ phân giải 200MP

Mặt sau của thiết bị tạo điểm nhấn công nghệ với hệ thống máy ảnh gồm hai cảm biến đều đạt độ phân giải 200MP, sử dụng cảm biến Samsung ISOCELL HPE và Samsung ISOCELL HP5.

Trong cấu hình này, một cảm biến 200MP đóng vai trò làm camera chính góc rộng, trong khi cảm biến 200MP còn lại phụ trách ống kính tiềm vọng telephoto. Việc trang bị cảm biến độ phân giải siêu cao cho cả ống kính tiềm vọng giúp nâng cao chi tiết hình ảnh khi chụp thu phóng, dù cách bố trí cụ thể của từng cảm biến trên thân máy vẫn chưa được công bố.

Máy sẽ có cấu hình khá ấn tượng

Bảng tổng hợp thông số kỹ thuật rò rỉ của OPPO Reno X

Dưới đây là các thông số kỹ thuật chính từ bản mẫu thử nghiệm được ghi nhận:

Hạng mục Thông số kỹ thuật dự kiến Màn hình 6.35 inch, độ phân giải 2560 x 1440 pixel, tỷ lệ 16:9 Vi xử lý MediaTek Dimensity 9600M Camera sau Camera chính 200MP (Samsung ISOCELL) và camera tiềm vọng tele 200MP (ISOCELL HPE / HP5) Dung lượng pin 8000mAh Thời điểm ra mắt dự kiến Quý 1 năm 2027 (thị trường Trung Quốc)

Thời điểm ra mắt dự kiến và tính khả thi thương mại

Theo một số nguồn tin, sản phẩm này có thể mang tên thương mại là OPPO Reno X và dự kiến trình làng cùng dòng máy gập OPPO Find N7 tại thị trường Trung Quốc vào quý 1 năm 2027. Dù vậy, phía OPPO hiện vẫn chưa đưa ra xác nhận chính thức nào về tên gọi cũng như kế hoạch phát hành mẫu máy này.

Người dùng cần lưu ý rằng mọi thông số kỹ thuật kể trên đều xuất phát từ phiên bản thử nghiệm kỹ thuật ban đầu. Trong quá trình hoàn thiện sản phẩm trước khi sản xuất hàng loạt, nhà sản xuất hoàn toàn có thể cân chỉnh hoặc thay đổi cấu hình phần cứng để phù hợp với điều kiện thực tế.