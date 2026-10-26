Khám phá cấu trúc bản lề iPhone Duo: Lý do màn hình gập dễ xuất hiện vết nứt và sọc sáng Chuyên gia iFixit tháo rời iPhone Duo và phát hiện những điểm tập trung ứng suất trong bản lề có thể gây áp lực trực tiếp lên màn hình gập khi đóng mở.

Mẫu điện thoại gập đầu tiên của Apple, iPhone Duo, vừa đối mặt với nhiều phản hồi từ người dùng về việc màn hình bên trong xuất hiện vết nứt hoặc sọc sáng chỉ sau một thời gian ngắn vận hành. Quá trình mổ xẻ thiết bị từ các chuyên gia iFixit đã hé lộ những chi tiết cơ khí bên trong bản lề có thể là nguồn cơn tạo ứng suất bất thường lên tấm nền gập.

Cấu trúc bản lề và hiện tượng tập trung ứng suất cơ học

Dựa trên kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính CT, tài liệu bằng sáng chế và quá trình tháo rời linh kiện thực tế, iFixit đã dựng lại mô hình 3D hoàn chỉnh của cụm bản lề iPhone Duo. Phân tích chỉ ra rằng điểm phát sinh hư hỏng trùng khớp với khu vực chuyển tiếp giữa khe luồn cáp kết nối và thanh đỡ trung tâm của cụm bản lề.

Tại vị trí này, nhiều cạnh linh kiện cơ khí giao nhau, làm thay đổi bề mặt tiếp xúc và độ nâng đỡ của tấm nền trong quá trình gập mở. Sự thay đổi đột ngột này có nguy cơ tạo ra các điểm tập trung ứng suất, buộc một diện tích nhỏ trên màn hình phải chịu lực uốn lớn hơn mức phân bổ xung quanh.

iPhone Duo bị lỗi sọc màn hình sau vài lần gập màn hình. Ảnh: CuriousHagi.

Hai giả thuyết kỹ thuật về nguy cơ cọ xát linh kiện

Nhóm nghiên cứu kỹ thuật đưa ra hai giả thuyết chính giải thích cách thức ứng suất hình thành:

Thanh đỡ trung tâm hạ không đủ thấp: Khi thiết bị gập lại, nếu cơ cấu hạ của thanh đỡ trung tâm không đạt độ sâu thiết kế, màn hình đang uốn cong sẽ bị ép chặt vào bề mặt kim loại, sinh ra áp lực cục bộ ngay tại nếp gấp.

Khi thiết bị gập lại, nếu cơ cấu hạ của thanh đỡ trung tâm không đạt độ sâu thiết kế, màn hình đang uốn cong sẽ bị ép chặt vào bề mặt kim loại, sinh ra áp lực cục bộ ngay tại nếp gấp. Thanh ray cong nhô khỏi mặt phẳng: Cụm thanh ray được thiết kế để trượt theo chuyển động đóng mở, nhưng một thanh ray nằm sát vị trí lỗi có thể nhô lên. Nếu cơ cấu thu hồi gặp trục trặc, bộ phận này sẽ trực tiếp tác động lực đẩy vào mặt sau tấm nền.

Bên cạnh biến dạng vật lý, iFixit cũng lưu ý lỗi sọc sáng có thể xuất phát từ việc đứt gãy kết nối điện cục bộ bên dưới, khiến một dải điểm ảnh không nhận được tín hiệu điều khiển thay vì nứt gãy hoàn toàn tấm nền.

Khả năng kháng bụi và độ bền của cơ cấu chuyển động

Trong thử nghiệm tiếp xúc với bụi huỳnh quang nhằm kiểm tra chuẩn IP68, iPhone Duo đã ngăn chặn phần lớn tạp chất xâm nhập vào bo mạch chính. Tuy nhiên, các hạt bụi nhỏ vẫn tìm được đường vào bên trong những khớp chuyển động của bản lề, gây ra tiếng lạo xạo khi thực hiện thao tác mở gập.

Dù bụi xâm nhập bản lề chưa được xác nhận là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới nứt màn hình, sự hiện diện của hạt cứng trong môi trường cát bụi có thể làm tăng ma sát và cản trở hành trình của các chi tiết trượt.

Thiết bị Điểm sửa chữa (iFixit) Mức độ bụi bám ở bản lề Chi phí thay màn hình trong iPhone Duo 5/10 Ít hơn đối thủ 999 USD (giá máy: 1.999 USD) Galaxy Z Fold8 4/10 Nhiều hơn iPhone Duo Chưa công bố Pixel 11 Pro Fold 4/10 Nhiều hơn iPhone Duo Chưa công bố

Đánh giá khả năng sửa chữa và gánh nặng chi phí thay thế

Về khía cạnh bảo trì, iPhone Duo đạt 5/10 điểm từ iFixit, mức điểm cao nhất mà tổ chức này từng ghi nhận cho một mẫu điện thoại màn hình gập. Thiết bị sở hữu keo dán pin tháo rời bằng dòng điện và màn hình ngoài dễ tiếp cận mà không cần can thiệp phá hủy.

Tuy vậy, màn hình gập phía trong và cụm bản lề vẫn là thách thức kỹ thuật lớn nhất. Mức phí thay thế màn hình trong khi hết hạn bảo hành lên tới 999 USD, chiếm một nửa giá khởi điểm 1.999 USD của máy. Đến nay, iFixit kết luận các dữ liệu trên mới dừng ở mức giả thuyết kỹ thuật và chưa thể khẳng định iPhone Duo gặp lỗi thiết kế hàng loạt.