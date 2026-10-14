Khám phá cơ chế tản nhiệt xuyên bản lề iPhone Duo giúp chip A20 Pro duy trì hiệu năng cao Ống dẫn graphite uốn dẻo kết hợp vật liệu kim loại trên nền xốp giúp iPhone Duo tản nhiệt hiệu quả cho chip A20 Pro trước ngày chính thức mở bán tại Việt Nam.

Để duy trì hiệu năng tối đa cho vi xử lý A20 Pro trên thiết bị màn hình gập siêu mỏng, Apple đã áp dụng giải pháp kỹ thuật chưa từng có với hệ thống ống dẫn nhiệt graphite uốn dẻo xuyên qua bản lề. Cải tiến vật liệu mới giúp thiết bị giải quyết triệt để vấn đề tích tụ nhiệt lượng giữa hai nửa thân máy, mở đường cho kế hoạch tăng sản lượng chuẩn bị mở bán.

Chi tiết linh kiện bên trong của iPhone Duo. Ảnh: Apple.

Thách thức kiểm soát nhiệt lượng trên kiến trúc màn hình gập đôi

Trong cuộc phỏng vấn với chuyên trang PCMag, ông Dan Murray, Phó chủ tịch kỹ thuật bán dẫn, cùng bà Banafsheh Barabadi, Trưởng bộ phận thiết kế tản nhiệt của Apple, đã chia sẻ về rào cản tản nhiệt trên mẫu điện thoại gập đầu tiên của hãng. Con chip A20 Pro được sản xuất trên tiến trình 2 nm, sở hữu mật độ bóng bán dẫn dày đặc cùng hiệu năng xử lý tác vụ vượt trội.

Đặc biệt, A20 Pro được tích hợp thêm bộ xử lý hiển thị thứ hai ngay bên trong vi xử lý. Thiết kế này giúp thiết bị điều khiển mượt mà đồng thời màn hình gập bên trong lẫn màn hình phụ bên ngoài khi chạy đa nhiệm nặng. Tuy nhiên, kết cấu gập đôi khiến toàn bộ nhiệt lượng phát sinh có nguy cơ bị cô lập cục bộ tại một nửa thân máy nơi đặt bo mạch chính và chip xử lý.

Ống dẫn graphite uốn dẻo và vật liệu kim loại trên nền xốp

Nhằm phân bổ đồng đều nguồn nhiệt, các kỹ sư Apple đã chế tạo hệ thống ống dẫn nhiệt bằng graphite dẻo dai chạy thẳng qua trục bản lề để truyền nhiệt sang nửa thân máy còn lại. Theo bà Barabadi, đây là hạng mục phức tạp đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa kỹ thuật cơ khí và nhiệt học. Vật liệu graphite bắt buộc phải chống chịu được hàng trăm nghìn lần gập mở liên tục mà không suy hao cấu trúc hay giảm hiệu suất dẫn nhiệt.

Bên cạnh ống dẫn graphite, thiết bị còn ứng dụng lớp vật liệu truyền nhiệt mang tên "kim loại trên nền xốp" (metal over foam). Đóng vai trò tương tự keo tản nhiệt nhưng sở hữu khả năng biến dạng cơ học linh hoạt khi gập mở, lớp vật liệu này kết nối trực tiếp con chip với buồng hơi. Sự kết hợp giữa hai giải pháp giúp A20 Pro giải tỏa áp lực nhiệt lượng, duy trì công suất ổn định mà không bị sụt giảm xung nhịp.

Bộ phận tản nhiệt Vật liệu ứng dụng Vai trò kỹ thuật then chốt Ống dẫn nhiệt bản lề Graphite dẻo Truyền nhiệt qua bản lề sang nửa thân máy thứ hai, chịu hàng trăm nghìn chu kỳ gập Lớp tiếp xúc vi xử lý Kim loại trên nền xốp Kết nối chip A20 Pro với buồng hơi, co giãn linh hoạt theo chuyển động cơ học Bộ phận phân tán nhiệt Buồng hơi Hấp thụ nhiệt từ chip và tỏa đều qua các tấm nền tản nhiệt

Kỳ vọng thương mại và kế hoạch phát hành tại Việt Nam

Hiệu quả từ giải pháp kỹ thuật đã củng cố niềm tin của Apple vào chuỗi cung ứng. Theo nguồn tin từ tờ Securities Times, Apple đã đề nghị các đối tác gia tăng thêm 30% sản lượng iPhone Duo. Quyết định này nâng khối lượng máy xuất xưởng dự kiến vào cuối năm 2026 lên gần mốc 10 triệu thiết bị.

Hãng công nghệ Mỹ cũng tiến hành tái cấu trúc danh mục sản xuất dòng Pro khi nâng 10-15% sản lượng cho mẫu 18 Pro Max và giảm tỷ lệ tương đương ở bản 18 Pro nhằm giữ vững tổng sản lượng thiết bị. Sau khi công bố vào ngày 9/9, thiết bị sẽ mở cổng đặt hàng từ ngày 16/10 và giao hàng từ ngày 23/10 tới. Tại thị trường Việt Nam, sản phẩm có giá khởi điểm từ mức 65 triệu đồng.