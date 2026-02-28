Khám phá Creative Studio trên Galaxy S26: Bước tiến mới của AI tạo sinh từ Samsung Creative Studio là công cụ AI tạo sinh thế hệ thứ ba trên Galaxy S26, hỗ trợ thiết kế nhãn dán, thiệp chúc mừng và hình nền chuyên nghiệp thông qua giao diện One UI 8.5 mới.

Creative Studio là công cụ AI tạo sinh thế hệ mới được Samsung giới thiệu cùng dòng điện thoại Galaxy S26, đánh dấu sự tiến hóa từ tính năng Drawing Assist (trước đây là Sketch to Image). Đây là phiên bản nâng cấp thứ ba của công nghệ vẽ AI, tập trung vào việc đơn giản hóa quy trình sáng tạo và mở rộng phạm vi ứng dụng thực tế cho người dùng phổ thông.

Tìm hiểu Creative Studio trên Galaxy S26 Series

Giao diện thiết kế mới tối ưu cho trải nghiệm người dùng

Thay đổi đáng chú ý nhất của Creative Studio nằm ở giao diện người dùng được thiết kế lại hoàn toàn. Thay vì bắt đầu với một khung vẽ trống như các phiên bản tiền nhiệm, ứng dụng hiện hiển thị các thiết lập sẵn (preset) và danh sách các dự án gần đây ngay khi truy cập. Cải tiến này giúp người dùng dễ dàng tiếp tục công việc đang dang dở hoặc bắt đầu một ý tưởng mới dựa trên các khuôn mẫu có sẵn.

Bên cạnh đó, quy trình tạo hình ảnh AI đã được đơn giản hóa đáng kể. Người dùng có thể kết hợp linh hoạt giữa các bản phác thảo vẽ tay, hình ảnh có sẵn trong thư viện và các mô tả bằng văn bản (prompt). Hệ thống AI sẽ phân tích và tổng hợp các dữ liệu này để xuất ra sản phẩm hoàn chỉnh theo nhiều phong cách nghệ thuật khác nhau, bao gồm cả phong cách phác thảo thời thơ ấu mới được bổ sung.

Mở rộng khả năng ứng dụng từ nhãn dán đến thiệp mời

Không còn giới hạn ở việc chỉnh sửa ảnh đơn thuần, Creative Studio giờ đây đóng vai trò như một trung tâm thiết kế nhỏ gọn. Công cụ này cho phép người dùng tự tạo nhãn dán (sticker), hình nền, thiệp chúc mừng, thẻ hồ sơ và thiệp mời một cách nhanh chóng. Đặc biệt, tính năng tạo hình nền hiện hỗ trợ nhiều tỷ lệ khung hình khác nhau và cho phép thiết lập trực tiếp làm màn hình chủ ngay từ trong ứng dụng.

Đáng chú ý, Samsung đã tích hợp sâu Creative Studio vào hệ sinh thái ứng dụng của mình, tiêu biểu là Samsung Notes. Khi đang chỉnh sửa ghi chú, người dùng có thể kích hoạt nhanh công cụ AI để tạo các yếu tố đồ họa và nhúng trực tiếp vào nội dung văn bản. Sự kết hợp này mang lại tính liền mạch cao trong công việc và học tập.

Thông số kỹ thuật dòng Galaxy S26 hỗ trợ Creative Studio

Để vận hành mượt mà các tác vụ AI phức tạp trong Creative Studio, dòng Galaxy S26 được trang bị cấu hình phần cứng mạnh mẽ nhất hiện nay. Dưới đây là bảng so sánh thông số kỹ thuật chính của bộ ba flagship mới:

Thông số Galaxy S26 Galaxy S26 Plus Galaxy S26 Ultra Vi xử lý Exynos 2600 (2nm) Exynos 2600 (2nm) Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm) RAM 12GB 12GB 12GB Màn hình 6.3 inch Dynamic AMOLED 2X 6.7 inch QHD+ Dynamic AMOLED 2X 6.9 inch 2K Dynamic AMOLED 2X Camera chính 50MP 50MP 200MP Dung lượng pin 4300 mAh 4900 mAh 5000 mAh Sạc nhanh 25W 45W 60W

Mặc dù Creative Studio đi kèm với bản cập nhật One UI 8.5, Samsung vẫn chưa xác nhận liệu các thiết bị cũ hơn có nhận được đầy đủ các tính năng này hay không. Trước đó, phiên bản One UI 8 đã từng giới hạn tính năng Drawing Assist trên một số dòng máy cũ như Galaxy S22. Do đó, dòng Galaxy S26 hiện là lựa chọn tối ưu nhất để trải nghiệm trọn vẹn các công cụ AI mới này.

Nhìn chung, Creative Studio không chỉ là một sự đổi tên đơn thuần mà là nỗ lực của Samsung trong việc đưa AI tạo sinh trở nên thực dụng hơn. Việc tập trung vào giao diện preset và khả năng tích hợp đa ứng dụng cho thấy định hướng của hãng trong việc biến điện thoại thành một công cụ sáng tạo nội dung chuyên nghiệp.