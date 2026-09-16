Khám phá iPhone 18 Pro mạ vàng 24K từ Caviar: Kỹ nghệ vật liệu xa xỉ giá từ 185 triệu đồng Thương hiệu Caviar vừa trình làng bộ sưu tập iPhone 18 Pro Contrast Edition giới hạn 50 chiếc, kết hợp tinh tế giữa vàng 24K, titan và carbon rèn thủ công.

Caviar, thương hiệu chuyên chế tác xa xỉ phẩm kỹ thuật số, vừa chính thức công bố bộ sưu tập Contrast Edition dành riêng cho hai mẫu điện thoại iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Đợt ra mắt này mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu cột mốc kỷ niệm kép: 50 năm thành lập của Apple và 15 năm phát triển của Caviar trên thị trường tùy biến đồ công nghệ cao cấp.

Caviar giới thiệu phiên bản đặc biệt của iPhone 18 Pro

Kỹ nghệ tương phản từ titan chải xước và carbon rèn thủ công

Điểm nhấn cốt lõi trong ngôn ngữ thiết kế của bộ sưu tập Contrast Edition nằm ở việc phá vỡ cấu trúc bề mặt đơn sắc nguyên bản. Caviar tái định hình diện mạo mặt lưng của thiết bị bằng phương pháp ghép nối tương phản đa vật liệu, phối hợp giữa titan cấp độ công nghiệp, sợi carbon rèn thủ công (forged carbon composite) và lớp kim loại quý phủ bề mặt.

Mỗi chi tiết kim loại trên mặt lưng đều được xử lý bề mặt chuyên sâu, từ kỹ thuật chải xước định hướng (brushed finish) cho đến đánh bóng gương. Bên cạnh đó, sợi carbon rèn không chỉ cung cấp đặc tính chống va đập và giảm trọng lượng đáng kể mà còn mang lại các đường vân độc bản, biến mỗi chiếc máy thành một thực thể riêng biệt.

Chi tiết các phiên bản tùy biến và mức giá công bố

Bộ sưu tập được Caviar chia thành hai hướng tiếp cận chất liệu chính: nhóm kim loại cơ khí và nhóm vật liệu composite tổng hợp. Toàn bộ các biến thể đều chỉ được sản xuất với số lượng giới hạn đúng 50 chiếc trên phạm vi toàn cầu.

Các phiên bản đặc biệt của iPhone 18 Pro đến từ Caviar có giá không hề rẻ

Ở nhóm kim loại, phiên bản Titanium Grey tôn vinh màu xám tiêu chuẩn của iPhone 18 Pro kết hợp cùng tấm ốp titan đen chải xước. Phiên bản Black Moon mang lại cảm giác mạnh mẽ với khung máy đen tuyền, lớp phủ titan bạc mài bóng và điểm nhấn logo Apple hoàn thiện bằng kỹ thuật phủ PVD chống trầy xước. Cả hai phiên bản này có giá khởi điểm từ 7.130 USD (tương đương khoảng 185 triệu đồng) cho dung lượng bộ nhớ trong 256GB.

Ở nhóm vật liệu composite, phiên bản Sky Blue sử dụng nền khung xanh nhạt kết hợp các mảng sợi carbon rèn thủ công tối màu với giá khởi điểm 7.130 USD. Tùy chọn phức tạp hơn là bản Đỏ Đậm, kết hợp thân vỏ đỏ tía cùng sợi carbon vân tím và logo Apple bằng vàng 24K, có giá từ 7.410 USD (khoảng 192 triệu đồng).

Phiên bản tùy biến Vật liệu chủ đạo Chi tiết hoàn thiện Giá khởi điểm (256GB) Titanium Grey Titanium Titan đen chải xước 7.130 USD (~185 triệu đồng) Black Moon Titanium Titan bạc mài bóng, logo titan phủ PVD 7.130 USD (~185 triệu đồng) Sky Blue Forged Carbon Khung xanh nhạt, carbon rèn tối màu 7.130 USD (~185 triệu đồng) Đỏ Đậm Forged Carbon Carbon vân tím, logo vàng 24K 7.410 USD (~192 triệu đồng) Gold Wine Hợp kim quý & Vàng 24K Mạ vàng 999 hai lớp, sắc rượu vang 7.840 USD (~203 triệu đồng)

Tuyệt tác Gold Wine và giá trị cơ học nguyên bản

Đứng đầu bảng giá trong dòng sản phẩm là phiên bản Gold Wine với mức định giá lên tới 7.840 USD (khoảng 203 triệu đồng). Mặt lưng máy được phủ tông màu rượu vang đậm đà, bao bọc bởi lớp hợp kim trang sức mạ vàng 999 hai lớp dày dặn, tạo nên vẻ ngoài lộng lẫy và cổ điển.

Đây là lựa chọn tuyệt vời của giới siêu giàu

Về khía cạnh kỹ thuật phần cứng, Caviar giữ nguyên 100% cấu hình nguyên bản do Apple cung cấp, bao gồm cụm vi xử lý, màn hình, cảm biến máy ảnh và chuẩn sạc. Chi phí chênh lệch lớn hoàn toàn tập trung vào tay nghề kim hoàn chế tác thủ công, chứng nhận số lượng giới hạn và hộp đựng chuyên dụng đi kèm cho khách hàng sưu tầm.