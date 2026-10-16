Khám phá iPhone Duo: Màn hình gập 7.6 inch Nano-texture cùng sức mạnh chip Apple A20 Pro iPhone Duo đánh dấu bước ngoặt của Apple với khung titan cấp 5, bản lề cơ khí hơn 100 chi tiết, màn hình đôi ProMotion cùng sức mạnh từ chip A20 Pro buồng hơi.

iPhone Duo là mẫu điện thoại thông minh màn hình gập đầu tiên trong lịch sử của Apple, chính thức tham gia phân khúc thiết bị gập dạng quyển sách với triết lý tối ưu hóa phần cứng và vật liệu chuyên sâu. Thiết bị kết hợp giữa màn hình chính 7.6 inch siêu mỏng, lớp phủ nano-texture giảm nếp gấp và vi xử lý Apple A20 Pro thế hệ mới tích hợp hệ thống tản nhiệt buồng hơi tùy chỉnh.

iPhone Duo chính thức ra mắt. Ảnh: Apple.com

Kiến trúc cơ khí bản lề và vật liệu titan cấp 5

Để giải quyết bài toán cốt lõi về độ bền trên các dòng điện thoại gập mở, Apple trang bị cho iPhone Duo bộ khung vỏ chế tác từ hợp kim titan cấp 5 với bề mặt bóng loáng. Kết cấu bản lề cơ khí bên trong được cấu thành từ hơn 100 thành phần cơ khí chuẩn xác, mang lại cảm giác đóng mở mượt mà và kiểm soát độ phẳng tối đa.

Về khả năng bảo vệ bề mặt, máy sử dụng kính Ceramic Shield 2 với độ bền chống trầy xước cao gấp ba lần các thế hệ tiền nhiệm. Màn hình bên trong được kết hợp giữa lớp phủ polymer chuyên dụng cùng nhiều lớp kính cường lực có cơ chế trượt linh hoạt theo chuyển động gập, bảo vệ cấu trúc hiển thị khỏi nguy cơ hao mòn vật lý.

iPhone Duo có độ bền ấn tượng. Ảnh: Apple.com

Công nghệ hiển thị kép ProMotion và lớp phủ Nano-texture

iPhone Duo sở hữu cấu hình màn hình đôi phục vụ hai trạng thái sử dụng tách biệt. Ở trạng thái gập, màn hình phụ bên ngoài đạt kích thước 5.4 inch với độ phân giải 1398 x 2034 pixels, giữ tỷ lệ nhỏ gọn tương tự hộ chiếu giúp thao tác một tay thuận tiện mà vẫn đảm bảo không gian hiển thị rộng rãi.

Khi mở hoàn toàn, màn hình trong Super Retina XDR mở rộng lên 7.6 inch với độ phân giải 1878 x 2670 pixels. Đáng chú ý, Apple phủ thêm lớp nano-texture đặc biệt nhằm tán xạ ánh sáng, giảm độ chói phản xạ môi trường và làm mờ đáng kể đường rãnh nếp gấp ở giữa. Cả hai tấm nền đều tích hợp tần số quét thích ứng ProMotion 120Hz, công nghệ Luôn Bật (Always-On display) và đạt độ sáng cực đại lên đến 3,000 nits.

Điện thoại sở hữu thiết kế gập đột phá. Ảnh: Apple.com

Sức mạnh tính toán từ chip A20 Pro và hệ điều hành iOS 27

Trung tâm xử lý của iPhone Duo là con chip Apple A20 Pro, được thiết kế để xử lý mượt mà các mô hình trí tuệ nhân tạo thuộc bộ tính năng Apple Intelligence (có hỗ trợ tiếng Việt). Nhằm duy trì hiệu năng cao liên tục khi vận hành các tác vụ nặng hay chơi game đồ họa phức tạp, máy được bổ sung hệ thống tản nhiệt buồng hơi cùng kiến trúc phân bổ pin đôi đối xứng.

Đi kèm với phần cứng là hệ điều hành iOS 27 tối ưu hóa riêng cho không gian làm việc rộng. Điểm nhấn lớn là tính năng Split View, cho phép người dùng mở song song hai ứng dụng cạnh nhau để chạy đa nhiệm trực tiếp, biến thiết bị thành một công cụ làm việc cơ động.

iPhone Duo dùng chip A20 mạnh mẽ. Ảnh: Apple.com

Hệ thống camera Dual Fusion và trải nghiệm nhiếp ảnh linh hoạt

Thiết kế bản lề gập mở mang lại lợi thế vận hành cho hệ thống quang học Dual Fusion 48MP, gồm một cảm biến chính Fusion 48MP có tốc độ ghi nhận khung hình không độ trễ và một cảm biến góc siêu rộng 48MP hỗ trợ thu phóng quang học. Thiết bị hỗ trợ quay video chuẩn điện ảnh 4K ở tốc độ 120 khung hình/giây với định dạng Dolby Vision.

Tận dụng màn hình phụ bên ngoài, tính năng Duo Preview cho phép đối tượng được chụp tự căn chỉnh góc mặt trong thời gian thực. Tính năng AI Smart Take tự động kích hoạt chụp ảnh khi chủ thể vào đúng tư thế tạo dáng chuẩn xác. Ở mặt trước, máy sở hữu camera ngoài 12MP Center Stage và một camera FaceTime ẩn hoàn toàn bên dưới màn hình gập bên trong.

Mẫu iPhone gập đầu tiên có hệ thống camera chất lượng. Ảnh: Apple.com

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của iPhone Duo

Hạng mục Thông số kỹ thuật Kiểu dáng thiết kế Gập dọc dạng quyển sách, khung titan cấp 5, mặt lưng Ceramic Shield 2 Chuẩn kháng nước, bụi IP68 Màn hình ngoài 5.4 inch Super Retina XDR (1398 x 2034 px), 3,000 nits, ProMotion 120Hz Màn hình trong 7.6 inch Super Retina XDR (1878 x 2670 px), phủ Nano-texture, ProMotion 120Hz Vi xử lý Apple A20 Pro, tích hợp tản nhiệt buồng hơi và Apple Intelligence Hệ thống camera sau Dual Fusion 48MP (Chính 48MP + Góc siêu rộng 48MP), quay phim 4K120fps Dolby Vision Camera trước FaceTime ẩn dưới màn hình trong và 12MP Center Stage ở màn hình ngoài Bảo mật sinh trắc học Cảm biến vân tay Touch ID tích hợp ở nút sườn Khả năng kết nối SIM eSIM kép (loại bỏ hoàn toàn khay SIM vật lý) Tùy chọn màu sắc Trắng sao trời, Trời đêm

Những điều chỉnh phần cứng đáng lưu ý

Bên cạnh các nâng cấp về kích thước màn hình và vi xử lý, cấu trúc mỏng của iPhone Duo kéo theo một số thay đổi về mặt công nghệ. Apple đã loại bỏ hệ thống nhận diện khuôn mặt Face ID và thay thế bằng cảm biến vân tay Touch ID tích hợp gọn vào phím nguồn cạnh sườn. Đồng thời, máy sử dụng hoàn toàn chuẩn kết nối eSIM kép và không còn khay SIM vật lý truyền thống.

Tại thị trường Việt Nam, iPhone Duo được mở bán với phiên bản tiêu chuẩn 256GB cùng hai tùy chọn hoàn thiện màu sắc gồm trắng sao trời và trời đêm, tạo thêm một lựa chọn mới mẻ trong phân khúc thiết bị di động gập cao cấp.