Khám phá kiến trúc nội thất OPPO Find X9 Ultra: Giải mã hệ thống camera tiềm vọng kép Video mổ bụng OPPO Find X9 Ultra tiết lộ cách sắp xếp linh kiện tinh vi bên dưới cụm camera khổng lồ. Mẫu flagship này gây ấn tượng với hai ống kính tiềm vọng chiếm diện tích lớn, khẳng định vị thế smartphone nhiếp ảnh hàng đầu.

OPPO Find X9 Ultra, mẫu flagship mới nhất từ OPPO, không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình sang trọng mà còn sở hữu cấu trúc phần cứng cực kỳ phức tạp. Ngay sau khi ra mắt, thiết bị đã được tháo rời (teardown) để khám phá cách bố trí linh kiện bên trong, đặc biệt là hệ thống camera được coi là trung tâm của sản phẩm.

Cấu trúc bảng mạch và linh kiện bên trong

Quá trình tháo lắp bắt đầu bằng việc gỡ bỏ lớp vỏ da sinh thái ở mặt lưng. Kênh YouTube WekiHome đã thực hiện các bước xem xét kỹ lưỡng từng bộ phận, từ vị trí đặt bảng mạch đến các module kết nối. Việc tháo rời lớp vỏ cho phép nhìn thấy rõ nét cách OPPO tối ưu hóa không gian cho các linh kiện cao cấp.

Chi tiết cụm camera tiềm vọng độc bản

Điểm đáng chú ý nhất trong thiết kế nội thất của Find X9 Ultra là mô-đun camera hình tròn chiếm phần lớn diện tích phía trên của máy. OPPO đã khéo léo tích hợp bốn ống kính chất lượng cao vào khu vực này, bao gồm hai ống kính tele dạng kính tiềm vọng có kích thước vật lý khá lớn, hỗ trợ zoom quang học 3x và 10x.

Cụ thể, ống kính tele 3x được đặt ở bên trái và cảm biến chính nằm ở bên phải trong trục trung tâm. Ống kính tele 10x được bố trí ở phía trên cùng, trong khi camera góc siêu rộng chiếm vị trí phía dưới với kích thước nhỏ gọn hơn so với các phần cứng còn lại. Cách sắp xếp này cho thấy sự tính toán kỹ lưỡng về quang học để đảm bảo hiệu suất chụp ảnh tối ưu.

Định vị và khả năng cạnh tranh trên thị trường

Là sản phẩm chủ lực của OPPO trong năm 2026, Find X9 Ultra hướng trực tiếp đến phân khúc siêu cao cấp. Thiết bị này được thiết kế để cạnh tranh với các đối thủ mạnh về nhiếp ảnh như vivo X300 Ultra và Xiaomi 17 Ultra. Mặc dù đứng cùng phân khúc với iPhone 17 Pro Max, nhưng Find X9 Ultra thể hiện định hướng rõ ràng hơn vào trải nghiệm nhiếp ảnh chuyên nghiệp thông qua sự hợp tác cùng Hasselblad.

Việc khám phá nội thất không chỉ cho thấy chất lượng hoàn thiện của sản phẩm mà còn giúp người dùng hiểu rõ hơn về khả năng sửa chữa, hệ thống tản nhiệt và cách bố trí linh kiện của một thiết bị flagship hàng đầu hiện nay.