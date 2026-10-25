Khám phá nâng cấp phần cứng của dòng laptop Redmi Book 2027 trước giờ ra mắt chính thức Redmi Book 2027 mang đến đột phá với vi xử lý Intel thế hệ mới, thiết kế bàn phím số tiện ích, RAM DDR5 cho phép nâng cấp linh hoạt cùng nền tảng Super AI 2.0.

Dòng laptop REDMI Book 2027 của Xiaomi chuẩn bị ra mắt vào ngày 27 tháng 10 tới với hàng loạt cải tiến phần cứng đáng giá. Đây là bước chuyển mình quan trọng của thương hiệu trong phân khúc máy tính xách tay phục vụ nhu cầu học tập, làm việc văn phòng và ứng dụng công nghệ hàng ngày.

Thiết kế đổi mới và sự bổ sung bàn phím số trên bản 16 inch

Theo xác nhận từ ông Ma Zhiyu, Giám đốc Marketing Sản phẩm của Xiaomi, mẫu REDMI Book 16 2027 mang diện mạo hoàn toàn mới. Thay đổi được nhiều người dùng mong đợi nhất trên phiên bản màn hình lớn này chính là việc bổ sung cụm bàn phím số tiêu chuẩn, giúp tối ưu hóa đáng kể tốc độ nhập liệu số liệu và bảng tính.

Thông tin Redmi Book 2027 được hé lộ

Bên cạnh cấu trúc phím, khung máy của toàn bộ thế hệ mới cũng được tinh chỉnh nhằm tăng độ cứng cáp và chất lượng hoàn thiện. Hãng cũng đem đến nhiều lựa chọn màu sắc hiện đại nhằm đáp ứng phong cách làm việc linh hoạt của người dùng trẻ.

Nền tảng phần cứng: Bước tiến với RAM tháo rời và chip Intel mới

Về hiệu năng, REDMI Book 16 2027 dự kiến trang bị vi xử lý Intel Core 5 320. Toàn bộ dải sản phẩm mới này sẽ chuyển dịch sang nền tảng Intel Core thế hệ thứ ba mang tên mã Wildcat Lake, tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng và xử lý tác vụ thông minh.

Đáng chú ý, Xiaomi đã loại bỏ kiểu thiết kế RAM hàn chết trên bo mạch vốn gây nhiều phiền toái cho việc bảo trì. Thay vào đó, máy chuyển sang sử dụng bộ nhớ RAM DDR5 dạng mô-đun có khả năng tháo rời và nâng cấp tự do, mang lại khả năng mở rộng dung lượng linh hoạt trong tương lai.

Redmi Book 2027 sẽ có bàn phím số

Để kiểm soát nhiệt độ cho cấu hình mới, phiên bản 16 inch được củng cố hệ thống tản nhiệt tiên tiến gồm cụm quạt kép cùng hệ thống ống dẫn nhiệt kích thước lớn lên đến 10mm, đảm bảo máy duy trì hiệu suất cao liên tục.

Khả năng kết nối, thời lượng pin và công nghệ Super AI 2.0

Dòng máy REDMI Book 14 2027 cũng sở hữu các thông số hiển thị ấn tượng với tấm nền độ phân giải 2.8K sắc nét. Hệ thống cổng giao tiếp ngoại vi tiếp tục giữ tính thực dụng cao, bao gồm hai cổng USB-A, hai cổng USB-C, cổng xuất hình ảnh HDMI và giắc cắm tai nghe 3.5mm tiêu chuẩn.

Thông số REDMI Book 14 2027 REDMI Book 16 2027 Màn hình Độ phân giải 2.8K Kích thước 16 inch Bàn phím Tiêu chuẩn Bổ sung cụm bàn phím số Vi xử lý Intel Core thế hệ thứ 3 (Wildcat Lake) Intel Core 5 320 (Wildcat Lake) Bộ nhớ RAM DDR5 hỗ trợ nâng cấp DDR5 tháo rời, nâng cấp linh hoạt Hệ thống làm mát Tiêu chuẩn Quạt kép, ống đồng tản nhiệt 10mm Dung lượng pin 72Wh 72Wh Tính năng AI Super AI 2.0 Super AI 2.0

Thời lượng vận hành của thiết bị được củng cố nhờ viên pin dung lượng lớn 72Wh. Đáng chú ý, toàn bộ hệ sinh thái sản phẩm mới tích hợp sâu nền tảng Super AI 2.0, hỗ trợ chia sẻ dữ liệu liên tục đa thiết bị và tăng tốc các công cụ làm việc văn phòng nhờ trí tuệ nhân tạo.

Kỳ vọng giá bán trong sự kiện ra mắt ngày 27/10

Để đối chiếu mức giá phân phối, thế hệ REDMI Book 14 tiền nhiệm từng ra mắt với giá niêm yết 6.499 Nhân dân tệ (khoảng 970 USD) cho bản cấu hình 16GB RAM cùng 512GB ổ cứng lưu trữ, sau đó giá khuyến mãi thường dao động ở mức 5.499 Nhân dân tệ (khoảng 820 USD).

Chi tiết đầy đủ về từng biến thể cấu hình cũng như mức giá chính thức của thế hệ REDMI Book 2027 sẽ được công bố tại sự kiện của Xiaomi vào ngày 27 tháng 10 tới đây.