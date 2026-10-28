Khám phá nồi cơm điện cao tần Xiaomi Mijia 3L: Lòng nồi titan không Teflon và nấu nhanh 14 phút Xiaomi Mijia Smart Variable Pressure Rice Cooker 3L sở hữu lớp phủ plasma titan an toàn, công nghệ gia nhiệt cảm ứng IH 1175W và hệ thống áp suất biến thiên đa cấp.

Xiaomi vừa mở rộng danh mục thiết bị gia dụng thông minh tại thị trường Trung Quốc với sản phẩm nồi cơm điện cao tần Mijia Smart Variable Pressure Rice Cooker 3L. Mẫu thiết bị này nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới công nghệ nhờ sự kết hợp giữa chất liệu lòng nồi hợp kim titan không sử dụng hóa chất chống dính Teflon truyền thống, công nghệ nhiệt cảm ứng điện từ IH và hệ thống áp suất biến thiên linh hoạt.

Nồi cơm điện Xiaomi Mijia Smart Variable Pressure Rice Cooker 3L

Vật liệu lòng nồi titan: Bước đột phá loại bỏ hoàn toàn Teflon

Trọng tâm kỹ thuật của Mijia Smart Variable Pressure Rice Cooker 3L nằm ở cấu trúc lòng nồi dày 3 mm cấu thành từ hợp kim titan. Thay vì sử dụng lớp phủ polytetrafluoroethylene (Teflon) vốn gây lo ngại về độ bền nhiệt và tính an toàn hóa học sau thời gian dài sử dụng, thiết bị áp dụng công nghệ phun phủ plasma titan tiên tiến.

Lớp phủ này hoàn toàn không chứa chất huỳnh quang hay các hợp chất Teflon độc hại, đáp ứng tiêu chuẩn chống dính Cấp 2 khắt khe của Trung Quốc. Giải pháp này giúp duy trì khả năng trượt nước và chống bám dính tự nhiên của bề mặt kim loại, đồng thời tăng cường khả năng chống trầy xước và mài mòn cơ học trong quá trình vo gạo hoặc cọ rửa hàng ngày.

Cơ chế gia nhiệt IH kết hợp kiểm soát áp suất biến thiên

Hiệu suất nhiệt của thiết bị được vận hành bởi hệ thống gia nhiệt cảm ứng điện từ IH (Induction Heating) đạt công suất tối đa 1175W. Cuộn dây cảm ứng bao bọc thân nồi có chiều dài lên tới 13,000 mm, cho phép tạo ra trường điện từ phân bổ đều từ đáy lên toàn bộ chu vi thành nồi. Bên cạnh đó, mặt trên còn tích hợp thêm vòng kiểm soát nhiệt chuyên dụng nhằm loại bỏ hiện tượng hơi nước ngưng tụ và nhỏ giọt xuống bề mặt cơm.

Giao diện điều khiển và tính năng thông minh của nồi cơm Xiaomi

Đáng chú ý, thiết bị sở hữu hệ thống áp suất biến thiên ba giai đoạn với bốn mức tùy biến trải dài từ 1.0x đến 2.0x:

Mức áp suất 1.2x: Tối ưu hóa chu trình hồ hóa tinh bột cho các giống gạo trắng thông dụng, duy trì độ dẻo và giữ trọn dưỡng chất.

Tối ưu hóa chu trình hồ hóa tinh bột cho các giống gạo trắng thông dụng, duy trì độ dẻo và giữ trọn dưỡng chất. Mức áp suất cao 2.0x: Tạo lực ép lớn để phá vỡ cấu trúc cellulose của ngũ cốc thô và các loại hạt cứng, cho phép nấu chín mềm mà không cần công đoạn ngâm nước trước.

Tạo lực ép lớn để phá vỡ cấu trúc cellulose của ngũ cốc thô và các loại hạt cứng, cho phép nấu chín mềm mà không cần công đoạn ngâm nước trước. Cơ chế sôi liên tục: Thiết bị có khả năng duy trì nhiệt độ sôi ổn định trong suốt chu kỳ kéo dài tới 39 phút, kích thích sự giãn nở đồng đều của hạt gạo.

Hệ sinh thái HyperConnect và thuật toán kiểm soát độ mềm

Về nền tảng điều khiển, nồi cơm điện mới tích hợp sâu vào hệ sinh thái Xiaomi HyperConnect. Người dùng có thể điều khiển trực tiếp bằng giọng nói qua trợ lý ảo Xiao AI hoặc truy cập ứng dụng Mijia để khai thác thư viện với hơn 200 công thức nấu ăn trên nền tảng đám mây.

Đây sẽ là trợ thử đắc lực cho căn bếp của bạn

Phần mềm của nồi được nạp sẵn hơn 3,000 chương trình nấu tùy biến theo từng đặc tính gạo khác nhau, kèm theo 9 thang tùy chọn độ dẻo tơi theo khẩu vị cá nhân. Đáng chú ý, máy còn trang bị chế độ nấu nhanh trong 14 phút cho các khẩu phần ăn nhỏ, giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị bữa ăn dù chu trình xả áp tự động sẽ cộng thêm một khoảng thời gian nhất định để hoàn tất.

Thiết kế công thái học và các tiêu chuẩn an toàn

Mẫu nồi sở hữu ngôn ngữ thiết kế tối giản với lớp hoàn thiện màu xám đậm cùng mặt lưng kính cường lực. Màn hình cảm ứng màu hiển thị phông chữ lớn giúp người cao tuổi thao tác chuẩn xác. Nắp trong chế tạo từ thép không gỉ 304 kết hợp khay hứng hơi nước có thể tháo rời hoàn toàn để vệ sinh sau mỗi lần nấu.

Thông số kỹ thuật Chi tiết Dung tích 3 lít (nấu khoảng 2 đến 10 bát cơm) Chất liệu lòng nồi Hợp kim titan dày 3 mm, phun phủ plasma Công nghệ nấu Gia nhiệt cảm ứng IH (cuộn dây 13,000 mm) Công suất 1175W Hệ thống áp suất Biến thiên 3 giai đoạn (1.0x - 2.0x) Kết nối thông minh Xiaomi HyperConnect, ứng dụng Mijia, Xiao AI Tính năng an toàn Khóa nắp tự động, cảm biến Hall, 16 lớp bảo vệ

Thiết bị được trang bị cảm biến từ Hall cùng hệ thống 16 lớp bảo vệ tự động ngắt khi phát hiện hiện tượng quá nhiệt hoặc áp suất bất thường. Nồi cơm điện cao tần Xiaomi Mijia Smart Variable Pressure Rice Cooker 3L được mở bán với mức giá 1,499 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 5.3 triệu đồng), kèm theo chính sách bảo hành 3 năm cho thân máy chính và 1 năm đối với lòng nồi hợp kim titan.