Khám phá Redmi K100 Pro Max: Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, màn hình 185Hz và pin 9000mAh Redmi K100 Pro Max chốt lịch ra mắt ngày 11/8 với bước tiến lớn về cấu hình: vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, màn hình 185Hz và viên pin khủng 9000mAh.

Xiaomi vừa chính thức xác nhận thời điểm trình làng của dòng smartphone cao cấp Redmi K100 Series vào ngày 11/8. Trong đợt ra mắt này, thương hiệu tập trung giới thiệu hai mẫu flagship cao cấp gồm Redmi K100 Pro và Redmi K100 Pro Max, mang đến bước tiến vượt trội về hiệu năng xử lý, công nghệ hiển thị và dung lượng pin.

Redmi K100 Pro Max sẽ ra mắt vào ngày 11/8

Chiến lược ra mắt và định vị phân khúc mới

Thay vì phát hành phiên bản tiêu chuẩn trước như thông lệ, Xiaomi lựa chọn ra mắt hai bản cao cấp K100 Pro và K100 Pro Max đầu tiên. Quyết định này xuất phát từ sự điều chỉnh chiến lược nhằm ứng phó với tình trạng tăng giá linh kiện bán dẫn và bộ nhớ trên thị trường toàn cầu.

Về mặt định vị, Redmi K100 Pro được hướng tới phân khúc flagship toàn diện trong mức giá 4,000 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 590 USD). Trong khi đó, biến thể Redmi K100 Pro Max tập trung tối đa vào việc thiết lập tiêu chuẩn mới cho trải nghiệm chơi game chuyên sâu.

Tấm nền màn hình 185Hz và phong cách thiết kế Cabernet Red

Về ngoại hình, Redmi K100 Pro Max gây chú ý với phiên bản màu đỏ Cabernet Red. Máy trang bị phần khung kim loại đồng màu chắc chắn, cụm camera liền khối kết hợp dải sáng nổi có khả năng phát sáng đồng bộ theo giai điệu âm nhạc, cuộc gọi đến và tương tác với trợ lý ảo.

Khả năng hiển thị của dòng sản phẩm được nâng cấp với hai tùy chọn kích thước 6.59 inch và 6.9 inch. Tấm nền phẳng hỗ trợ tần số quét lên tới 185Hz, tích hợp giải pháp kỹ thuật Super Pixel. Công nghệ này giúp màn hình đạt độ nét tương đương tiêu chuẩn 2K nhưng vẫn giữ mức tiêu thụ điện năng tối ưu như màn hình 1K.

Sức mạnh vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 và pin 9000mAh

Cung cấp sức mạnh cho Redmi K100 Pro Series là bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5. Dữ liệu thử nghiệm từ Geekbench cho thấy con chip này sở hữu hiệu năng tính toán ấn tượng, đáp ứng mượt mà các tác vụ đồ họa nặng và xử lý mượt các tựa game yêu cầu cấu hình cao.

Đáng chú ý, nguồn năng lượng của thiết bị được đảm bảo bởi viên pin dung lượng lớn vượt mốc 9,000mAh. Đi kèm với dung lượng pin khủng là công nghệ sạc nhanh có dây công suất 100W cùng sạc không dây 50W, giúp tối ưu thời gian nạp lại năng lượng.

Hệ thống camera 200MP và âm thanh tinh chỉnh bởi Bose

Về khả năng chụp ảnh, Redmi K100 Pro Max sở hữu cảm biến chính độ phân giải 200 megapixel, kết hợp cùng ống kính tiềm vọng 50 megapixel hỗ trợ tính năng chụp cận cảnh telemacro.

Bên cạnh đó, thiết bị tích hợp cảm biến vân tay siêu âm 3D, chuẩn chống nước IP cao cấp và hệ thống loa stereo đối xứng. Riêng phiên bản Pro Max được bổ sung hệ thống loa 2.1 kênh do Bose tinh chỉnh trực tiếp.

Thông số kỹ thuật dự kiến của Redmi K100 Pro Max

Thông số Chi tiết kỹ thuật Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 Màn hình OLED 185Hz, công nghệ Super Pixel Dung lượng pin Hơn 9,000mAh Công nghệ sạc Sạc nhanh có dây 100W, sạc không dây 50W Camera sau Chính 200MP + Tiềm vọng Telemacro 50MP Hệ thống âm thanh Loa 2.1 kênh tinh chỉnh bởi Bose Tính năng khác Vân tay siêu âm 3D, kháng nước chuẩn IP

Khi tiến ra thị trường quốc tế, bộ đôi sản phẩm này nhiều khả năng sẽ được đổi tên thành POCO F9 Pro và POCO F9 Ultra.