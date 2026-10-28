Khám phá Samsung W27: Thiết kế đỏ kim sang trọng cùng cấu hình phần cứng Snapdragon 8 Elite Mẫu điện thoại gập Samsung W27 gây ấn tượng với mặt lưng đỏ viền vàng kim, camera 200MP và vi xử lý Snapdragon 8 Elite trước ngày ra mắt chính thức 29/10.

Samsung W27 là mẫu điện thoại màn hình gập siêu sang thế hệ mới, dự kiến được công bố chính thức vào ngày 29/10 tại thị trường Trung Quốc. Thiết bị kết hợp ngôn ngữ tạo hình xa xỉ đặc trưng của dòng sản phẩm W series cùng nền tảng phần cứng cao cấp hàng đầu hiện nay.

Ngôn ngữ tạo hình đỏ kim và bản sắc nhận diện W series

Dòng sản phẩm W của Samsung luôn hướng tới phân khúc khách hàng cao cấp với phong cách hoàn thiện khác biệt hoàn toàn so với dòng Galaxy Z Fold tiêu chuẩn. Hình ảnh rò rỉ từ SammyGuru cho thấy Samsung W27 sở hữu tông màu đỏ sẫm chủ đạo trên mặt lưng kính, tương phản mạnh với bộ khung viền kim loại mạ vàng sang trọng.

Khu vực cụm ba camera sau được đặt trọn vẹn trong một mô-đun viền vàng kích thước lớn, tạo điểm nhấn cơ khí sắc nét. Nhằm tăng cường độ nhận diện thương hiệu, biểu tượng đặc trưng "Heart of the World" tiếp tục xuất hiện tinh tế ở phần dưới mặt lưng, kết hợp cùng logo chạm khắc tỉ mỉ dọc theo trục bản lề của thiết bị.

Samsung W27 màu đỏ lộ ảnh

Màn hình phụ bên ngoài đi kèm bộ giao diện hình nền động mô phỏng dòng chất lỏng ánh vàng, đồng bộ hoàn hảo với lớp mạ khung viền. Bên cạnh phiên bản màu đỏ kim, chuyên gia rò rỉ Evan Blass trước đó cũng đã chia sẻ hình ảnh phiên bản tùy chọn Aura Blue kết hợp đường viền mạ vàng kim loại tương tự.

Phiên bản màu xanh bị rò rỉ trước đó của Samsung W27

Nền tảng phần cứng và hiệu năng xử lý thế hệ mới

Về kiến trúc kỹ thuật bên trong, Samsung W27 được phát triển dựa trên nền tảng phần cứng tương đồng với dòng Galaxy Z Fold 8 Ultra. Máy được trang bị vi xử lý cao cấp Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy sản xuất trên tiến trình 3nm, mang lại năng lực tính toán và xử lý đồ họa vượt bậc cùng hiệu suất tối ưu năng lượng.

Không gian hiển thị của máy gồm màn hình chính gập 8 inch và màn hình phụ 6.5 inch bên ngoài. Cả hai đều ứng dụng công nghệ tấm nền Dynamic AMOLED 2X với tần số quét biến thiên 120Hz và độ sáng tối đa có thể đạt mức 3000 nit, đảm bảo khả năng hiển thị rõ nét ngay dưới điều kiện ánh sáng gắt ngoài trời.

Thông số kỹ thuật Chi tiết cấu hình dự kiến Màn hình chính Dynamic AMOLED 2X 8 inch, 120Hz, 3000 nit Màn hình phụ 6.5 inch ngoài Bộ vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy (tiến trình 3nm) Hệ thống camera sau Chính 200MP + Phụ 50MP + Tele 10MP Camera trước 10MP Dung lượng pin & Sạc 5,000 mAh, sạc nhanh có dây 45W, sạc không dây Độ bền & Vật liệu Khung Armor Aluminum, kính Gorilla Glass Victus 2, IP48

Hệ thống cảm biến 200MP và công nghệ pin

Hệ thống máy ảnh trên Samsung W27 được nâng cấp với cảm biến chính 200MP hỗ trợ chụp đêm chuyên sâu, công nghệ HDR tiên tiến và khả năng quay video độ phân giải lên đến 8K. Đi cùng là camera phụ góc siêu rộng 50MP và ống kính tele 10MP hỗ trợ zoom quang học linh hoạt, phục vụ đa dạng nhu cầu nhiếp ảnh chuyên nghiệp.

Để duy trì độ bền theo thời gian, máy sử dụng bộ khung hợp kim nhôm gia cường Armor Aluminum kết hợp kính cường lực Corning Gorilla Glass Victus 2 cùng chuẩn kháng nước IP48. Thiết bị tích hợp viên pin dung lượng 5,000 mAh đi kèm công nghệ sạc nhanh có dây 45W, đồng thời hỗ trợ sạc không dây và tính năng chia sẻ năng lượng không dây cho các phụ kiện ngoại vi.

Lộ trình trình làng và phân phối

Theo kế hoạch đã được công bố, Samsung W27 sẽ chính thức ra mắt vào ngày 29/10 tại thị trường Trung Quốc, sau đó các đợt mở bán thương mại dự kiến được triển khai từ ngày 05/11. Tương tự như các thế hệ W series tiền nhiệm, dòng điện thoại gập siêu sang này chủ yếu được sản xuất và phân phối độc quyền cho thị trường nội địa.