Khám phá vivo X Fold6: Smartphone gập sở hữu camera 200MP và phụ kiện tiêu cự chuyên nghiệp vivo X Fold6 gây ấn tượng với camera 200MP, ống kính ZEISS APO và chip Dimensity 9500. Mẫu điện thoại gập này hỗ trợ phụ kiện tiêu cự 200mm cùng viên pin 6,900 mAh.

vivo X Fold6 vừa chính thức lộ diện qua loạt ảnh chụp thực tế và thông số kỹ thuật chi tiết, khẳng định tham vọng tái định nghĩa khả năng nhiếp ảnh trên các dòng điện thoại màn hình gập. Thiết bị không chỉ nâng cấp mạnh mẽ về cảm biến mà còn mang đến hệ sinh thái phụ kiện hỗ trợ tiêu cự chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu của người dùng khắt khe nhất.

Hệ thống camera 200MP và công nghệ ống kính ZEISS APO

Điểm nhấn quan trọng nhất trên vivo X Fold6 chính là hệ thống camera được đầu tư bài bản. Hãng xác nhận máy trang bị camera chính độ phân giải 200MP, sử dụng cảm biến Samsung HPB với kích thước lớn 1/1.4 inch. Ống kính này có khẩu độ f/1.68 và tích hợp hệ thống chống rung đạt chuẩn CIPA 4.5, giúp đảm bảo độ ổn định tối đa khi chụp ảnh hoặc quay phim trong điều kiện thiếu sáng.

Đáng chú ý, đây là mẫu điện thoại gập đầu tiên trên thế giới sở hữu camera tele tiềm vọng đạt chứng nhận ZEISS APO, sử dụng cảm biến Sony LYT-602. Công nghệ này giúp hiệu chỉnh quang sai màu sắc, mang lại độ trong trẻo và độ chính xác màu cao ngay cả ở các mức zoom lớn. Đặc biệt, thiết bị tương thích với bộ chuyển đổi tiêu cự mở rộng vivo ZEISS Teleconverter G2, cho phép đẩy tiêu cự tương đương lên tới mức 200mm.

vivo X Fold6 hỗ trợ bộ chuyển đổi tiêu cự mở rộng vivo ZEISS Teleconverter G2

Chất lượng hình ảnh thực tế và xử lý AI

Dựa trên những bức ảnh chụp thử nghiệm được công bố, vivo X Fold6 thể hiện khả năng bắt nét chính xác và chi tiết kinh ngạc đối với các chủ thể ở khoảng cách xa. Khả năng này đặc biệt hữu ích trong các bối cảnh như sự kiện thể thao hoặc biểu diễn nghệ thuật, nơi người dùng khó có thể tiếp cận gần sân khấu.

Để hỗ trợ phần cứng mạnh mẽ, vivo tích hợp chip hình ảnh V3+ chuyên dụng cùng loạt công cụ nhiếp ảnh AI thông minh. Hệ thống phần mềm này giúp tối ưu hóa dải động, khử nhiễu và tái tạo chi tiết tự nhiên, giúp hình ảnh từ điện thoại gập tiệm cận với tiêu chuẩn của các dòng máy ảnh chuyên nghiệp.

Một số bức ảnh chụp mẫu từ chiếc vivo X Fold6

Cấu hình đột phá với chip Dimensity 9500 và pin dung lượng lớn

Bên cạnh nhiếp ảnh, vivo X Fold6 cũng ghi nhận sự thay đổi lớn về mặt hiệu năng khi chuyển sang sử dụng vi xử lý Dimensity 9500 thay vì các dòng chip Snapdragon truyền thống. Kết hợp với giao diện OriginOS 6 Fold và tính năng Atomic Workbench, thiết bị được tối ưu cho các tác vụ đa nhiệm phức tạp trên màn hình lớn.

Về khả năng hiển thị, máy sở hữu màn hình trong kích thước 8.02 inch, sử dụng vật liệu Samsung M14 cao cấp với độ sáng tối đa đạt mức 5,000 nits. Ngôn ngữ thiết kế "Blue Hole" với các góc bo tròn tinh tế không chỉ mang lại vẻ thẩm mỹ hiện đại mà còn cải thiện đáng kể cảm giác cầm nắm. Một thông tin đáng lưu ý khác là thiết bị sẽ trang bị viên pin lên tới 6,900 mAh, đảm bảo thời lượng sử dụng dài hơi dù phải gánh màn hình kích thước lớn và hiệu năng cao.

Một số bức ảnh chụp mẫu từ chiếc vivo X Fold6 được hãng công bố

Bảng tóm tắt thông số kỹ thuật dự kiến của vivo X Fold6

Thông số Chi tiết dự kiến Vi xử lý MediaTek Dimensity 9500 Màn hình chính 8.02 inch, Samsung M14, 5,000 nits Camera chính 200MP (Samsung HPB), f/1.68, OIS CIPA 4.5 Camera Tele Tiềm vọng ZEISS APO (Sony LYT-602) Pin 6,900 mAh Hệ điều hành OriginOS 6 Fold (dựa trên Android)

Trong cùng phân khúc smartphone gập cao cấp, thị trường hiện cũng có sự góp mặt của các đối thủ mạnh mẽ như HONOR Magic V5, mẫu máy nổi bật với độ mỏng nhẹ ấn tượng và cấu hình Snapdragon 8 Elite.

Có thể thấy, vivo X Fold6 đang cho thấy tham vọng xóa nhòa ranh giới giữa điện thoại thông minh và máy ảnh chuyên dụng. Với việc kết hợp giữa phần cứng camera đỉnh cao và sức mạnh từ con chip mới, đây hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng gờm trong phân khúc siêu cao cấp trong thời gian tới.