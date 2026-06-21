Khám phá Waveshare ESP32-S3-Touch-LCD-1.85B: Màn hình AMOLED tròn cho kỷ nguyên IoT Waveshare vừa ra mắt ESP32-S3-Touch-LCD-1.85B, một hệ thống màn hình cảm ứng AMOLED tròn tích hợp board phát triển ESP32-S3 mạnh mẽ. Với thiết kế nhỏ gọn và khả năng kết nối linh hoạt, thiết bị này hứa hẹn là giải pháp tối ưu cho các dự án nhà thông minh và thiết bị đeo DIY.

Trong thế giới của các nhà sáng tạo (makers), Waveshare không còn là cái tên xa lạ. Mới đây, hãng đã giới thiệu mẫu ESP32-S3-Touch-LCD-1.85B, một sản phẩm lai độc đáo giữa màn hình hiển thị cao cấp và board phát triển mạnh mẽ. Đây không chỉ là một linh kiện rời rạc mà là một hệ thống hoàn chỉnh có sẵn vỏ bảo vệ, sẵn sàng cho các ứng dụng thực tế từ điều khiển nhà thông minh đến thu thập dữ liệu cảm biến.

Thiết kế nhỏ gọn với màn hình AMOLED sắc nét

Điểm nhấn lớn nhất của ESP32-S3-Touch-LCD-1.85B nằm ở màn hình AMOLED hình tròn với kích thước 1,85 inch. Với độ phân giải 360 × 360 pixel và độ sáng lên tới 450 cd/m², thiết bị đảm bảo khả năng hiển thị rõ nét ngay cả trong điều kiện ánh sáng mạnh. Lớp cảm ứng tích hợp cho phép người dùng tương tác trực tiếp, biến nó thành một giao diện điều khiển (HMI) mini vô cùng tiện lợi.

Hệ thống màn hình cảm ứng Waveshare ESP32-S3-Touch-LCD-1.85B với thiết kế tròn nhỏ gọn

Về kích thước, toàn bộ hệ thống có đường kính chỉ 61,6 mm và độ dày 14,6 mm. Kích thước này đủ nhỏ để tích hợp vào các thiết bị đeo tay hoặc gắn lên tường như một bảng điều khiển nhà thông minh mà không gây tốn diện tích.

Sức mạnh từ vi xử lý ESP32-S3 và hệ thống cảm biến đa dạng

Bên dưới lớp màn hình là sức mạnh của chip ESP32-S3, cho phép xử lý các tác vụ phức tạp và hỗ trợ đầy đủ các kết nối không dây hiện đại. Thiết bị không chỉ dừng lại ở việc hiển thị mà còn có khả năng "nghe" và "cảm nhận" môi trường xung quanh.

Thông số Chi tiết Vi xử lý ESP32-S3 Màn hình 1.85 inch AMOLED (360 x 360 px) Độ sáng 450 cd/m² Kết nối không dây Wi-Fi & Bluetooth Cảm biến tích hợp Gia tốc kế, Con quay hồi chuyển Âm thanh 2 Micro, Hỗ trợ đầu ra âm thanh Cổng giao tiếp USB Type-C

Đáng chú ý, Waveshare đã trang bị cho sản phẩm này cụm hai micro riêng biệt, mở ra tiềm năng phát triển các tính năng điều khiển bằng giọng nói. Ngoài ra, cảm biến gia tốc và con quay hồi chuyển tích hợp giúp thiết bị nhận diện được chuyển động và hướng, rất hữu ích cho các ứng dụng theo dõi sức khỏe hoặc thiết bị đeo.

Thiết bị hỗ trợ truyền dữ liệu không dây qua Wi-Fi và Bluetooth

Hệ sinh thái lập trình linh hoạt và khả năng ứng dụng

ESP32-S3-Touch-LCD-1.85B hướng đến đối tượng người dùng có kiến thức về lập trình. Thiết bị tương thích hoàn toàn với các môi trường phát triển phổ biến như Arduino IDE và ESP-IDF. Đặc biệt, với sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, người dùng cũng có thể tận dụng các công cụ AI để tối ưu hóa quy trình phát triển ứng dụng trên thiết bị này.

Về năng lượng, thiết bị hỗ trợ cấp nguồn qua cổng USB Type-C. Tuy nhiên, để tối ưu tính di động, Waveshare cũng thiết kế để sản phẩm có thể hoạt động bằng pin, giúp biến nó thành một thiết bị cầm tay thực thụ. Với mức giá niêm yết khoảng 26 USD, đây là một lựa chọn kinh tế so với việc mua lẻ từng linh kiện và tự lắp ráp.

Mặc dù hiện tại sản phẩm đang trong tình trạng tạm hết hàng trên trang chủ Waveshare, nhưng người dùng có thể tìm kiếm các giải pháp thay thế tương đương như board phát triển Elecrow 2.1 inch (độ phân giải 480x480). Tuy nhiên, xét về độ hoàn thiện và sự tích hợp sẵn có của màn hình AMOLED tròn, sản phẩm của Waveshare vẫn giữ được sức hút riêng biệt trong cộng đồng IoT.