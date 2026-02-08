Khán giả quốc tế đánh giá cao Emoura Phạm sau đăng quang Miss Grand Vietnam 2026 Tân Hoa hậu Miss Grand Vietnam 2026 Emoura Phạm nhận nhiều phản ứng tích cực từ cộng đồng quốc tế nhờ khả năng ngoại ngữ trôi chảy và phong cách trình diễn ấn tượng.

Trang chủ Miss Grand International vừa đăng tải video khoảnh khắc đăng quang của Emoura Phạm, người vừa giành vương miện Miss Grand Vietnam 2026. Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm của lượng lớn người hâm mộ sắc đẹp trên toàn cầu với hàng loạt phản ứng tích cực.

Emoura Phạm cùng Hoa hậu Yến Nhi và đương kim Miss Grand International.

Sự ủng hộ từ cộng đồng sắc đẹp quốc tế

Dưới bài đăng của Miss Grand International, nhiều khán giả quốc tế bày tỏ sự đồng tình với kết quả chung cuộc. Đa số ý kiến nhận xét Emoura Phạm hội tụ đủ yếu tố của một hoa hậu hiện đại từ gương mặt sắc sảo, thần thái cuốn hút, đến phong cách trình diễn giàu năng lượng và khả năng ngoại ngữ lưu loát.

Bên cạnh các lời chúc mừng, nhiều người hâm mộ kỳ vọng đại diện Việt Nam sẽ tạo nên thành tích tốt tại đấu trường Miss Grand International 2026, dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới ở Ấn Độ. Tại cuộc thi trong nước, Emoura Phạm cũng ghi dấu ấn khi giành giải Thuyết trình về hòa bình hay nhất trong đêm chung kết.

Khán giả quốc tế phản ứng về kết quả Miss Grand Vietnam 2026.

Hành trình và học vấn của tân Hoa hậu Emoura Phạm

Emoura Phạm (tên thật Turner Katherine Margaret) sinh năm 2000 tại TP.HCM, mang hai dòng máu Việt Nam và nước ngoài. Cô sinh sống tại Việt Nam từ nhỏ trước khi sang Mỹ du học vào năm 15 tuổi. Người đẹp từng hoàn thành chương trình Associate in Arts tại Irvine Valley College, bang California (Mỹ).

Tân hoa hậu sở hữu chiều cao 1,7 m cùng số đo ba vòng 79-59-92 cm. Xuyên suốt cuộc thi, cô luôn nằm trong nhóm thí sinh nổi bật và từng nhận đề cử tại các giải phụ như Grand Fashion Award và Grand Talent Award.

Đại diện Ban tổ chức cho biết Emoura Phạm là người đẹp lai đầu tiên đăng quang Miss Grand Vietnam. Tuy nhiên, kết quả này được lựa chọn dựa trên sự đánh giá toàn diện về kỹ năng trình diễn, tư duy, trình độ ngoại ngữ và tiềm năng phát triển. Thời gian tới, cô sẽ bước vào quá trình đào tạo chuyên sâu để chuẩn bị cho kỳ thi quốc tế.