Khan hiếm nguồn cung khiến suất đặt trước iPhone Duo bị bán chênh lệch tới 19 triệu đồng Do số lượng máy phân bổ tại Việt Nam rất ít, nhiều suất đặt trước iPhone Duo nhận máy đợt đầu ngày 23/10 bị đội giá rao bán chênh lệch từ 12 đến 19 triệu đồng.

Tình trạng khan hiếm nguồn cung nghiêm trọng ngay trong đợt mở bán đầu tiên đã khiến các suất đặt mua iPhone Duo của Apple trở thành mặt hàng được săn lùng ráo riết. Trên thị trường thứ cấp, các suất nhận máy sớm đang được giao dịch lại với mức chênh lệch phổ biến từ 12 đến 19 triệu đồng so với giá niêm yết chính thức của hãng.

Áp lực nguồn cung và làn sóng cháy hàng toàn cầu

iPhone Duo chính thức được mở cổng đặt hàng trước tại thị trường Việt Nam cũng như trên toàn thế giới từ 19h00 ngày 16/10. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 30 phút mở bán, hệ thống cửa hàng trực tuyến Apple Store tại Mỹ đã đồng loạt thông báo lùi thời gian giao máy dự kiến sang tận cuối tháng 1/2027.

Tại thị trường Việt Nam, Apple áp dụng chính sách giới hạn mỗi khách hàng chỉ được đặt mua tối đa hai chiếc iPhone Duo trên cửa hàng trực tuyến chính thức. Toàn bộ các phiên bản trên hệ thống này đều hiển thị lịch hẹn giao hàng rơi vào ngày 27/1/2027.

iPhone Duo đã hết suất đặt trước tại một hệ thống cửa hàng ở Việt Nam. Ảnh chụp màn hình

Tình hình tại các hệ thống bán lẻ ủy quyền của Apple ở Việt Nam cũng diễn ra tương tự khi các suất đặt trước nhanh chóng được lấp đầy chỉ trong thời gian ngắn. Dẫu vậy, đại diện các chuỗi đại lý xác nhận những khách hàng đã kịp thời hoàn tất thủ tục đặt cọc trong đợt này vẫn sẽ được nhận thiết bị đúng lịch từ ngày 23/10.

Số lượng phân bổ hạn chế tại các đại lý trong nước

Khác biệt với các đợt phát hành dòng máy như iPhone 18 Pro hay iPhone 18 Pro Max khi các đơn vị bán lẻ thường chủ động công bố lượng máy được đặt trước, dữ liệu về mẫu điện thoại màn hình gập này lại được giữ kín. Phía các hệ thống cho biết họ không thể công khai số liệu đặt cọc do phải tuân thủ nghiêm ngặt các điều khoản quy định từ Apple.

Theo nguồn tin trong ngành, số lượng máy iPhone Duo được phân bổ về thị trường Việt Nam trong giai đoạn này ở mức rất hạn chế, chỉ khoảng vài ngàn thiết bị trên cả nước. Mỗi đơn vị bán lẻ chỉ nhận được khoảng vài trăm máy cho đợt hàng đầu tiên.

Đáng lưu ý, nguồn tin cũng chỉ ra rằng phải đến hết tháng 11/2026 thì thị trường trong nước mới có thể đón nhận đợt hàng tiếp theo. Điều này đồng nghĩa với việc các kênh phân phối chính hãng sẽ đối mặt với khoảng trống nguồn cung kéo dài hơn một tháng.

Thị trường sang tay suất đặt trước đẩy giá kỷ lục

Chính sự chênh lệch lớn giữa cung và cầu đã khiến các hội nhóm mạng xã hội bùng nổ làn sóng mua bán lại quyền nhận máy. Ban đầu, mức giá sang nhượng suất cọc chỉ dao động thêm từ 12 đến 15 triệu đồng. Càng tiến gần tới ngày trả hàng chính thức, mức giá chênh lệch càng bị đẩy lên cao.

Cụ thể, các bài đăng giao dịch ngày 18/10 đã nâng mức giá cộng thêm lên tới 18 đến 19 triệu đồng tùy theo từng phiên bản bộ nhớ và màu sắc. Toàn bộ máy sang tay đều được người bán cam kết bàn giao vào sáng ngày 23/10 trong tình trạng đã kích hoạt sẵn.

Phiên bản iPhone Duo Mức giá rao bán lại Mức chênh lệch so với giá gốc 256GB - Màu Night Sky 83 triệu đồng Tăng thêm 18 triệu đồng 256GB - Màu Star White 84 triệu đồng Tăng thêm 19 triệu đồng

Để tạo sự tin tưởng cho người mua, nhiều đối tượng giao dịch thậm chí đưa ra cam kết đền tiền cọc theo tỷ lệ 1:1 nếu không có thiết bị đúng ngày hẹn. Chẳng hạn, khách đặt cọc trước 10 triệu đồng sẽ được hoàn trả kèm đền bù 10 triệu đồng, hoặc nếu cọc 30 triệu đồng sẽ được đền 30 triệu đồng nếu trễ hẹn bàn giao.

Nhận định về hiện tượng này, giới kinh doanh thiết bị công nghệ cho biết việc giá iPhone màn hình gập của Apple bị thổi lên cao không phải là điều bất ngờ. Phân khúc khách hàng mục tiêu của dòng máy cao cấp này phần lớn không quá đặt nặng vấn đề chi phí, mà sẵn sàng trả thêm khoản tiền chênh lệch lớn để trở thành những người đầu tiên trải nghiệm thiết bị khi kênh chính hãng rơi vào tình trạng hết hàng.