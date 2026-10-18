Khánh Như vắng mặt ở bảng dự đoán Hoa hậu Quốc tế 2026 trước thềm cuộc thi tại Nhật Bản Đại diện Việt Nam Lê Phương Khánh Như chưa góp mặt ở bảng dự đoán của Bpageantcorner, song cơ hội bứt phá tại Hoa hậu Quốc tế 2026 vẫn hoàn toàn rộng mở.

Cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2026 (Miss International 2026) dự kiến diễn ra vào tháng 11 tại Nhật Bản, quy tụ nhiều đại diện nhan sắc đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đại diện của Việt Nam tại mùa giải năm nay là người đẹp Lê Phương Khánh Như.

Trước thềm khởi tranh, chuyên trang sắc đẹp quốc tế Bpageantcorner đã công bố bảng xếp hạng dự đoán thành tích đầu tiên dành cho dàn thí sinh tham dự cuộc thi năm nay.

Cục diện dự đoán sớm của chuyên trang quốc tế

Dựa trên danh sách do Bpageantcorner công bố, đại diện đến từ Venezuela được đánh giá có khả năng cao nhất để giành ngôi vị cao nhất. Các vị trí tiếp theo trong Top 5 lần lượt gọi tên những người đẹp đến từ Campuchia, Czech Republic, Nigeria và Philippines.

Bảng dự đoán thành tích của các thí sinh Hoa hậu Quốc tế 2026.

Việc Khánh Như chưa có tên trong danh sách đánh giá ban đầu này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng người hâm mộ sắc đẹp trong nước. Dẫu vậy, những bảng dự đoán từ các chuyên trang chỉ phản ánh góc nhìn mang tính thời điểm, không có giá trị quyết định tới kết quả chung cuộc do ban tổ chức đưa ra.

Khả năng bứt phá của đại diện Việt Nam

Thực tế tại các đấu trường sắc đẹp quốc tế cho thấy, thứ hạng dự đoán liên tục biến động khi các thí sinh bước vào lịch trình hoạt động chính thức, trực tiếp trải qua các phần thi phụ cũng như giao lưu cùng hội đồng giám khảo.

Khánh Như vắng mặt trong bảng dự đoán thành tích của chuyên trang sắc đẹp.

Việc không xuất hiện trong bảng xếp hạng sớm không đồng nghĩa với việc đại diện Việt Nam đánh mất cơ hội tiến sâu. Thành tích chung cuộc phụ thuộc chặt chẽ vào quá trình chuẩn bị dài hơi, phong độ thể hiện xuyên suốt hành trình và sự tương thích với tiêu chí cốt lõi của ban tổ chức.

Nền tảng kỹ năng và mục tiêu tại đấu trường quốc tế

Lê Phương Khánh Như sinh năm 2004, từng giành danh hiệu Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025. Bước ra từ cuộc thi cấp quốc gia, người đẹp sở hữu lợi thế về khả năng ngoại ngữ, phong thái giao tiếp tự tin và kinh nghiệm trình diễn sân khấu bài bản.

Đáng chú ý, Khánh Như từng đảm nhận vai trò người dẫn chương trình trong một số hoạt động thuộc khuôn khổ Miss World 2026. Quá trình cọ xát thực tế này mang lại cho cô kinh nghiệm xử lý tình huống linh hoạt và bản lĩnh làm chủ không gian trước công chúng quốc tế.

Trước đó, Việt Nam từng ghi dấu ấn lịch sử khi Huỳnh Thị Thanh Thủy đăng quang Hoa hậu Quốc tế vào năm 2024. Thành tích này vừa là động lực, vừa đặt ra kỳ vọng lớn cho Khánh Như khi mang dải băng Việt Nam đến Nhật Bản tranh tài trong tháng 11 tới.