Khi iPhone 18 Pro mở bán, dòng iPhone 17 và iPhone 17 Pro Max giảm mạnh tới 3 triệu đồng Sự xuất hiện của iPhone 18 Pro khiến iPhone 17 Pro Max về mức 34,99 triệu đồng và iPhone 17 về mốc 26,99 triệu đồng, mang lại cơ hội nâng cấp máy tối ưu.

Sự hiện diện của bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tại các kệ hàng vào cuối tháng 10/2026 đã châm ngòi cho làn sóng điều chỉnh giá trên thị trường di động. Để tái cấu trúc phân khúc sản phẩm, nhiều hệ thống bán lẻ đã đồng loạt hạ giá tối đa 3 triệu đồng cho hai model tiền nhiệm là iPhone 17 và iPhone 17 Pro Max.

Cơ hội tiếp cận công nghệ cao cấp với chi phí hợp lý

Động thái hạ giá sâu đưa iPhone 17 Pro Max về mức khởi điểm 34,99 triệu đồng. Dù vẫn nằm trong nhóm thiết bị đắt đỏ bậc nhất thị trường, mức giá này tạo ra ưu thế tiết kiệm chi phí rõ rệt cho người mua so với việc chạy theo thế hệ iPhone 18 Pro mới nhất.

Ở phân khúc dễ tiếp cận hơn, iPhone 17 bản tiêu chuẩn lùi về mốc 26,99 triệu đồng sau khi áp dụng mức giảm 3 triệu đồng. Đây được đánh giá là bài toán cân bằng lý tưởng giữa hiệu năng và ngân sách, giúp người dùng tiếp cận phần cứng đời mới mà không cần chi trả mức giá của dòng Pro Max.

So sánh thông số kỹ thuật và giá trị trải nghiệm

Mỗi thiết bị đều nhắm đến phân khúc người dùng riêng biệt với những khác biệt rõ rệt về không gian hiển thị, sức mạnh phần cứng và hệ thống camera.

Tiêu chí iPhone 17 tiêu chuẩn iPhone 17 Pro Max Kích thước màn hình 6,3 inch, hỗ trợ ProMotion 120 Hz 6,9 inch Hiệu năng xử lý Chip Apple A19 mạnh mẽ Cấu hình chuyên biệt cho tác vụ nặng Hệ thống camera Cảm biến chính 48 MP và góc siêu rộng 48 MP Cụm camera chuyên nghiệp cho quay chụp Giá sau điều chỉnh Từ 26,99 triệu đồng Từ 34,99 triệu đồng Mức giảm tối đa 3 triệu đồng 3 triệu đồng

Với kích thước 6,9 inch, iPhone 17 Pro Max là không gian giải trí đỉnh cao phục vụ xem video, chơi game và xử lý công việc trực tiếp trên màn hình lớn. Hệ thống camera chuyên biệt và cấu hình vượt trội đáp ứng tốt yêu cầu khắt khe của nhóm người dùng chuyên quay dựng hoặc vận hành tác vụ nặng.

Trong khi đó, iPhone 17 tiêu chuẩn ghi điểm nhờ sự toàn diện với màn hình 6,3 inch tích hợp công nghệ ProMotion 120 Hz mượt mà, vi xử lý A19 cùng cụm camera kép đồng độ phân giải 48 MP. Khi đặt cạnh iPhone Air chú trọng độ mỏng nhẹ, bản tiêu chuẩn mang lại trải nghiệm đầy đặn và cân bằng hơn.

Lựa chọn nào tối ưu cho từng nhu cầu thực tế?

Quyết định đầu tư phụ thuộc trực tiếp vào khối lượng công việc và thói quen sử dụng hàng ngày của từng cá nhân:

Người dùng cơ bản: Các nhu cầu lướt web, nhắn tin, xem video và chụp ảnh thường nhật hoàn toàn có thể được thỏa mãn ở những phiên bản iPhone có tầm giá thấp hơn.

Các nhu cầu lướt web, nhắn tin, xem video và chụp ảnh thường nhật hoàn toàn có thể được thỏa mãn ở những phiên bản iPhone có tầm giá thấp hơn. Người dùng chuyên nghiệp: Nhóm đối tượng thường xuyên đa nhiệm, chơi game cấu hình cao hoặc sáng tạo nội dung hình ảnh sẽ nhận lại giá trị xứng đáng từ khoản đầu tư vào iPhone 17 Pro Max.

Nhóm đối tượng thường xuyên đa nhiệm, chơi game cấu hình cao hoặc sáng tạo nội dung hình ảnh sẽ nhận lại giá trị xứng đáng từ khoản đầu tư vào iPhone 17 Pro Max. Người dùng nâng cấp từ đời cũ: iPhone 17 là bước nhảy vọt toàn diện về tần số quét màn hình, chip xử lý và khả năng nhiếp ảnh với mức giá dễ tiếp cận.

Tuy vậy, người tiêu dùng vẫn cần đối chiếu kỹ mức giá thực tế của dòng sản phẩm này với iPhone 16 và iPhone Air trước khi đưa ra quyết định xuống tiền, qua đó đảm bảo tối ưu hóa chi phí và nhu cầu sử dụng.