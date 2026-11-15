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Khi nước mắm truyền thống vươn tầm quốc tế

Khánh Huyền - 15/11/2026 20:38
Kết hợp ủ chượp truyền thống và công nghệ hiện đại từ nguồn cá tươi ngon, nước mắm Hà Tĩnh đạt chuẩn OCOP 5 sao, khẳng định thương hiệu vươn tầm quốc tế.
Khi nước mắm truyền thống vươn tầm quốc tế
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