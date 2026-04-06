Khiếu nại thành công, CLB Thanh Hóa chính thức được dự V-League 2026/27 Sau khi hoàn tất nghĩa vụ tài chính và giải quyết nợ lương cho người lao động, CLB Thanh Hóa đã được VFF khôi phục giấy phép thi đấu tại V-League mùa giải 2026/27.

CLB Thanh Hóa đã chính thức vượt qua rào cản hành chính để góp mặt tại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam mùa giải 2026/27. Theo quyết định số 545/QĐ-LĐBĐVN được ban hành ngày 2/6, Ban Cấp phép của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã chấp nhận đơn khiếu nại và các tài liệu bổ sung từ đội bóng xứ Thanh.

Thanh Hóa được cấp phép dự V-League mùa giải tới.

Cuộc lội ngược dòng trên bàn giấy

Trước đó, vào ngày 23/5, cộng đồng người hâm mộ đội bóng xứ Thanh phải đối mặt với thông tin chấn động khi VFF ra quyết định thu hồi giấy phép tham dự V-League. Nguyên nhân cốt lõi nằm ở việc CLB chưa đáp ứng được tiêu chí tài chính F.04 - một quy định bắt buộc yêu cầu các đội bóng không được có nợ quá hạn đối với cầu thủ, nhân viên, cơ quan thuế và các tổ chức xã hội.

Tuy nhiên, phản ứng của ban lãnh đạo Thanh Hóa diễn ra rất nhanh chóng. Đến ngày 28/5, đội bóng đã hoàn tất hồ sơ khiếu nại cùng các chứng từ tài chính quan trọng. Đáng chú ý nhất là việc chứng minh đã thanh toán đầy đủ tiền lương cho toàn bộ người lao động tính đến hết ngày 31/12/2025, qua đó gỡ bỏ nút thắt lớn nhất trong quy trình thẩm định.

Phân tích tài chính và án phạt cảnh cáo

Dù khôi phục được quyền thi đấu, CLB Thanh Hóa vẫn không tránh khỏi án phạt cảnh cáo từ VFF. Lý do được đưa ra là đội bóng đã không hoàn tất hồ sơ đúng thời hạn quy định trong quy trình cấp phép ban đầu. Đây được xem là lời nhắc nhở nghiêm khắc về năng lực quản trị hành chính cho ban lãnh đạo đội bóng trong các kỳ cấp phép tương lai.

Về mặt chuyên môn, đây là tín hiệu tích cực sau một giai đoạn đầy biến động. Ở mùa giải 2025/2026, đội chủ sân Thanh Hóa từng phải vật lộn với án cấm chuyển nhượng từ FIFA và sự ra đi của nhiều trụ cột. Tuy nhiên, tập thể này đã thể hiện bản lĩnh khi trụ hạng sớm một vòng đấu, tạo tiền đề để tìm kiếm các nguồn đầu tư mới cho giai đoạn tới.

Mục tiêu cho mùa giải 2026/27

Việc bảo đảm suất dự V-League 2026/27 cho phép Thanh Hóa bắt tay vào kế hoạch chuẩn bị lực lượng. Theo định hướng từ đội bóng, mục tiêu cốt lõi vẫn là duy trì sự ổn định và nỗ lực tối đa để bảo đảm một suất trụ hạng vững chắc trước khi hướng đến những tham vọng cao hơn. Sự minh bạch về tài chính lần này được kỳ vọng sẽ giúp CLB thu hút thêm các đối tác tài trợ tiềm năng.